ركاب طائرة يعيشون لحظات مرعبة بعد تعرضها لمطبات هوائية! (فيديو)

ركاب طائرة يعيشون لحظات مرعبة بعد تعرضها لمطبات هوائية! (فيديو)



عاش ركاب طائرة تابعة لشركة إيروفلوت الروسية لحظات مرعبة بعد تعرض الطائرة لمطبات هوائية أدّت إلى اهتزازها بشكل لا يمكن السيطرة عليه.



وظهر الركاب في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم مذعورون ويتمسكون بالمقاعد أمامهم بينما كانت الطائرة تتأرجح خلال الرحلة.



وقالت راكبة تدعى ليوبوف، إن الطاقم حذر الناس من أن الطائرة سوف تتعرض لمطبات هوائية، لكن لم يتوقع أحد أن يكون بهذه القوة، مضيفةً إنه طُلب من الركاب في البداية ربط أحزمة الأمان والبقاء جالسين، ليطُلب منهم لاحقًا الاستلقاء على الأرض.



وكانت الرحلة متجهة من روكهامبتون إلى صن شاين كوست عندما تعرضت الطائرة لمطبات جوية شديدة وغير متوقعة.



وهبطت الطائرة بسلام في وجهتها دون وقوع أي حادث آخر.