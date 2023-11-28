التقت بـ"السيد الصحيح" عبر تطبيق مواعدة وتحضرت للقائه... ما اكتشفته كان صادما: خدعها المطعم؟!

التقت بـ"السيد الصحيح" عبر تطبيق مواعدة وتحضرت للقائه... ما اكتشفته كان صادما: خدعها المطعم؟!







وقالت تايلور باري، 33 عاماً، وهي منسقة أزياء قديمة في مانهاتن: "كنت في المطعم، واعتقدت أنني قد وقفت، وطلبت كوكتيلاً ووجبة مقابل حوالي 45 دولاراً... من المحتمل أن المطعم يحتال عليّ وعلى النساء الأخريات من أجل الحصول على أموالنا".



وشاركت الشابة تجرمبتها مع جمهور تيك توك المذهل الذي يضم أكثر من 57000 مشاهد.



واختارت عدم الكشف عن اسم المطعم ولا تطبيق المواعدة الذي وافقت من خلاله على الخروج في منتصف تشرين الثاني، وفق ما نقل موقع



وقالت باري:"المواعدة في مدينة نيويورك تشبه "The Hunger Games"، مشبهة البحث عن الحب في غوثام بروح القتال الشنيعة حتى الموت في سلسلة الأفلام."



وأضافت الشابة: "نحن جميعًا هنا نحاول فقط تناول وجبة مع موعد لطيف، وقد انتشرت المطاعم... إنها تستخدم ذلك كتكتيك لزيادة أعمالها، وهو أمر يشبه إلى حد ما الديستوبيا".



وبعد التوافق مع ساحر وسيم على التطبيق، تقول باري إنه عرض عليها على الفور تقريبًا تناول النبيذ وتناول العشاء في مطعم صغير محلي.



لقد تأثرت بنهجه المباشر.



وقالت باري: "لقد دخل مباشرة في صلب الموضوع وطلب أن نلتقي لتناول وجبة لطيفة... أعجبني أنه لم يدعوني إلى شقته أو إلى حانة سيئة، فقلت: "نعم، لنذهب!"



"أنا في مرحلة من حياتي التي يرجع تاريخها حيث لا أريد أن أضيع وقتي أو مكياجي على شخص يلعب الألعاب"، وفق ما أوضحت الشابة، التي كانت تأمل أن تضغط مباشرة على "السيد الصحيح".



ولكن بعد الاستعداد لهذه الليلة المشؤومة في المدينة، انتظرت باري 15 دقيقة حتى يصل عشيقها الذي لم يحضر إلى المطعم.



وعندما وصلت إلى هاتفها، استعدادًا لمراسلة الرجل حول تأخره عبر موقع المواعدة، اكتشف الشابة أنه غير موجود على التطبيق.



ولم تنزعج باري من الازدراء الواضح، واستمتعت بعشائها ودفعت الفاتورة وتوجهت إلى المنزل.



ومع ذلك، بعد أيام عدة، أثناء تصفح منتدى فيسبوك الشبيه بـ "هل نحن نواعد نفس الرجل" - وهو عبارة عن ساحة افتراضية في المدينة، حيث يتشارك المبلغون عن المخالفات والأعلام الحمراء حول المستهترين المحتملين - أذهلتها فكرة أنه تم خداعهم. تدعي شابة قامت بالمواعدة عبر الإنترنت أنها تعرضت للخداع من قبل مطعم East Village الذي تظاهر بأنه حبيب محتمل على أحد التطبيقات في محاولة لللحصول على عملها.وقالت تايلور باري، 33 عاماً، وهي منسقة أزياء قديمة في مانهاتن: "كنت في المطعم، واعتقدت أنني قد وقفت، وطلبت كوكتيلاً ووجبة مقابل حوالي 45 دولاراً... من المحتمل أن المطعم يحتال عليّ وعلى النساء الأخريات من أجل الحصول على أموالنا".وشاركت الشابة تجرمبتها مع جمهور تيك توك المذهل الذي يضم أكثر من 57000 مشاهد.واختارت عدم الكشف عن اسم المطعم ولا تطبيق المواعدة الذي وافقت من خلاله على الخروج في منتصف تشرين الثاني، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست وقالت باري:"المواعدة في مدينة نيويورك تشبه "The Hunger Games"، مشبهة البحث عن الحب في غوثام بروح القتال الشنيعة حتى الموت في سلسلة الأفلام."وأضافت الشابة: "نحن جميعًا هنا نحاول فقط تناول وجبة مع موعد لطيف، وقد انتشرت المطاعم... إنها تستخدم ذلك كتكتيك لزيادة أعمالها، وهو أمر يشبه إلى حد ما الديستوبيا".وبعد التوافق مع ساحر وسيم على التطبيق، تقول باري إنه عرض عليها على الفور تقريبًا تناول النبيذ وتناول العشاء في مطعم صغير محلي.لقد تأثرت بنهجه المباشر.وقالت باري: "لقد دخل مباشرة في صلب الموضوع وطلب أن نلتقي لتناول وجبة لطيفة... أعجبني أنه لم يدعوني إلى شقته أو إلى حانة سيئة، فقلت: "نعم، لنذهب!""أنا في مرحلة من حياتي التي يرجع تاريخها حيث لا أريد أن أضيع وقتي أو مكياجي على شخص يلعب الألعاب"، وفق ما أوضحت الشابة، التي كانت تأمل أن تضغط مباشرة على "السيد الصحيح".ولكن بعد الاستعداد لهذه الليلة المشؤومة في المدينة، انتظرت باري 15 دقيقة حتى يصل عشيقها الذي لم يحضر إلى المطعم.وعندما وصلت إلى هاتفها، استعدادًا لمراسلة الرجل حول تأخره عبر موقع المواعدة، اكتشف الشابة أنه غير موجود على التطبيق.ولم تنزعج باري من الازدراء الواضح، واستمتعت بعشائها ودفعت الفاتورة وتوجهت إلى المنزل.ومع ذلك، بعد أيام عدة، أثناء تصفح منتدى فيسبوك الشبيه بـ "هل نحن نواعد نفس الرجل" - وهو عبارة عن ساحة افتراضية في المدينة، حيث يتشارك المبلغون عن المخالفات والأعلام الحمراء حول المستهترين المحتملين - أذهلتها فكرة أنه تم خداعهم.



وقالت باري: "لقد مرت فتاة في مجموعة فيسبوك مؤخرًا بتجربة مماثلة جدًا في نفس المطعم... لقد بدأت للتو في تجميع الأفكار معًا".



وقد تكون شبهات العازبة على حق فيما يتعلق بالمال.



في الواقع، تم اتهام المطاعم في كل أنحاء المدينة - بما في ذلك محلات الوجبات الجاهزة ومحطات الوقود - بـ "خداع" عشاق الطعام المطمئنين لرعاية مؤسساتهم من خلال وضع أسماء المطاعم بشكل خاطئ على تطبيقات مثل Uber Eats وGrubhub وDoorDash.



وأوضحت سارة ستوسك، وهي منشئة محتوى تبلغ من العمر 33 عامًا من منطقة ماريلاند، في منشور على تيك توك يتعلق بالخدعة: "الكثير من الشركات الصغيرة تفعل ذلك".