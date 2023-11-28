مقتل طالب بعد حدوث مشاجرة جماعية في إحدى المدارس وهذه التفاصيل! (فيديو)

مقتل طالب بعد حدوث مشاجرة جماعية في إحدى المدارس وهذه التفاصيل!



أظهرت لقطات صادمة لحظة حصول شجار جماعي في مدرسة ثانوية بولاية نورث كارولينا، مما أسفر عن مقتل طالب ونقل آخر إلى المستشفى.



وظهر أحد الأطفال في مقطع فيديو وهو ويدفع طالباً آخر إلى الزاوية ثم يلكمه بشكل متكرر.



وركض الثنائي إلى صالة الألعاب الرياضية بالمدرسة، وتبعهما العشرات من الطلاب الذين هتفوا وصوروا ما يحصل على هواتفهم.



وأقدم أحد الطلاب على سحب سكينه وطعن طالباً آخر في ساقه وفخذه، ليتم إعلان وفاته.



وشوهدت سيارتي إسعاف تغادران مدرسة ساوث إيست رالي ماجنت الثانوية، تتبع كل منهما سيارة شرطة، في وقت مبكر من بعد ظهر يوم الاثنين.



وتقول الشرطة إنها ألقت القبض على مشتبه به، لكنها لم تذكر سبب الشجار والحادث المميت.