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لاحقها ثم جرها واغتصبها على الرصيف... بعد الانتهاء من جريمته اتصل بالشرطة وما قاله أدهش الجميع! (فيديو)
منوعات
2023-11-28 | 10:06
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لاحقها ثم جرها واغتصبها على الرصيف... بعد الانتهاء من جريمته اتصل بالشرطة وما قاله أدهش الجميع! (فيديو)
لاحقها ثم جرها واغتصبها على الرصيف... بعد الانتهاء من جريمته اتصل بالشرطة وما قاله أدهش الجميع! (فيديو)
في لحظة مرعبة تم القبض على مغتصب على كاميرا المراقبة وهو يطارد ضحيته قبل أن يشن هجومه الخسيس.
واغتصب فرانكي مان المرأة على الرصيف في سانت أوستل، ثم تظاهر بأنه الرجل الصالح وكذب على الشرطة بأنه رأى مهاجمها يفر من مكان الحادث.
وعرض المساعدة من خلال الكذب بأنه رأى المرأة تصرخ ويتم جرها في الممر من قبل رجل خيالي، كانت تفاصيله مختلفة تمامًا عن تفاصيله، في محاولة "للسيطرة على السرد"، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وفي محكمة ترورو كراون الأسبوع الفائت، أقر مان (27 عاما) بأنه مذنب في جريمة الاغتصاب وحكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات.
واستعاد المحققون لقطات كاميرات المراقبة التي أظهرت الضحية وهي تسير على طول طريق ألكسندرا في الساعات الأولى من يوم 29 أيار. وفي اللقطات، شوهد مان أيضًا وهو يتجول على الطريق ذهابًا وإيابًا، ويبقى بالقرب من الضحية. ثم شوهد ينتظرها في نهاية الطريق.
وبينما كان مان لا يزال على طريق ألكسندرا، قام بسحب الضحية إلى الأرض واغتصبها. وبعد ارتكاب جريمة الاغتصاب، أخبر مان الضحية أن لديه مكانًا ليتواجد فيه ثم غادر المكان.
وكانت الضحية تقضي ليلة في الخارج مع أصدقائها في سانت أوستيل في 28 أيار. وانطلقت للعودة إلى المنزل لكنها أدركت أنها لا تملك مفاتيح منزلها.
وعندما عادت إلى المدينة، اقترب منها رجل على دراجة نارية. عرض عليها المساعدة في العثور على مفاتيحها، ووضع سترته حولها أثناء ركوبها ذهابًا وإيابًا على الطريق.
وقال المحقق كونستابل شون غريناواي: "بينما كانت الضحية تبلغ الضباط في مكتب الاستقبال بالحادث، تم تذكير الرقيب المحلي، بعد سماعه للتقرير، بحادث تم إبلاغ الشرطة به في الساعات الأولى من يوم 29 أيار، والذي كان عبارة عن بلاغ من الشرطة". دراجة نارية تتنقل بين المشاة على الرصيف أثناء السير ذهابًا وإيابًا على طول نظام أحادي الاتجاه.
"كان هذا على بعد أقل من ميل واحد من مكان الاغتصاب. عادت لوحة الأرقام التي أخذها الشهود إلى مان، مما وضعه في المنطقة وقت ارتكاب الجريمة.
وقال المحقق كونستابل غرينواي إن الجانب "الأكثر إثارة للرعب" في القضية هو حقيقة أن مان اتصل بالضباط عند تطويق مكان الاغتصاب ليقول إنه كان يقود سيارته على طريق ألكسندر بين الساعة 1.30 صباحًا و2.30 صباحًا يوم 29 أيار وشاهد امرأة تصرخ بينما كان يجرها رجل في الممر.
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