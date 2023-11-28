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حكمت عليها عائلتها بالاعدام... ابنة الـ18 سنة قُتلت بسبب جريمة شرف: وهذه تهمتها!
منوعات
2023-11-28 | 12:12
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حكمت عليها عائلتها بالاعدام... ابنة الـ18 سنة قُتلت بسبب جريمة شرف: وهذه تهمتها!
حكمت عليها عائلتها بالاعدام... ابنة الـ18 سنة قُتلت بسبب جريمة شرف: وهذه تهمتها!
قُتلت فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا على يد عائلتها بعد أن حكم عليها شيوخ القرية بالإعدام بسبب رقصها مع صبي في مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في باكستان.
وتحقق الشرطة الباكستانية في جريمة القتل التي وقعت يوم الأحد في قرية بارشاريال في منطقة كوهستان الجبلية الباكستانية باعتبارها جريمة شرف محتملة.
وحُكم على صديتهاق، التي ظهرت أيضًا في اللقطات التي تم تحريرها على ما يبدو، بالإعدام أيضًا لكن الشرطة أنقذتها قبل أن يتم تنفيذه.
وقال مسعود خان، نائب مفتش الشرطة في منطقة كولاي بالاس: "لقد قتلوا بالرصاص أحدهما بينما أنقذت الشرطة الثاني"، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
"لقد بدأنا تحقيقًا لتعقب أولئك الذين قتلوا الفتاة والذين إما نصحوا أو عقدوا مجلسًا لشيوخ القرية وحكموا عليها بالإعدام".
وأضاف أنه لا أحد فوق القانون وسيتم تقديم جميع المتورطين في القتل الوحشي إلى العدالة بأي ثمن.
أما الفتاة الثانية، التي أنقذتها الشرطة بسبب التهديدات المتوقعة على حياتها، فقد عادت إلى منزلها مع والدها بعد فترة وجيزة، حيث حكم قاض مدني كبير بأن حياتها ليست في أي خطر.
كما اختبأ الأولاد الذين ظهروا في مقاطع الفيديو خوفًا من الانتقام.
ووفقاً للتقاليد المحلية، أعلن مجلس الجيرغا أن أولئك الذين ظهروا في الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي هم "لصوص" وأصدر مرسوماً بقتلهم.
في كل عام، تقع مئات النساء في باكستان ضحايا لجرائم الشرف، التي ينفذها أقارب يزعمون أنهم يتصرفون دفاعًا عن شرف الأسرة، غالبًا في المناطق الريفية المحافظة للغاية، كما تقول جماعات حقوق الإنسان.
وقالت الدكتورة فرزانا باري، الناشطة في مجال حقوق الإنسان، لموقع Geo.tv، عن قلقها على سلامة الفتاة الثانية.
وأعربت عن اعتقادها بأنها ستُقتل على الأرجح عاجلاً أم آجلاً، ولا تزال تحت تهديد خطير، وتابعت قائلة "من المحتمل أن تكون عائلتها قد ضللتها... بمعرفة نوع العقلية السائدة في المنطقة، أعتقد أن هذه الفتاة ستُقتل."
وقال رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال في إقليم خيبر بختونخوا، سيد إرشاد حسين شاه، إنه أمر الشرطة بالقبض على المسؤولين.
وقال خان: "نحن نجري تحقيقاً"، مضيفاً أنه يعتقد أن أقارب الشابة الذكور متورطون في القتل، حيث تعتبر الصور العامة للنساء من المحرمات في المنطقة.
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