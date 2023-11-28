الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
النار بالنار
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اكتشفت خيانة حبيبها وانفصلت عنه... "استيقظت ووجدته فوقي ممسكا بزجاجة بيرة": ما فعله بها مرعب! (صور)

منوعات
2023-11-28 | 14:02
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اكتشفت خيانة حبيبها وانفصلت عنه... &quot;استيقظت ووجدته فوقي ممسكا بزجاجة بيرة&quot;: ما فعله بها مرعب! (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
6min
اكتشفت خيانة حبيبها وانفصلت عنه... "استيقظت ووجدته فوقي ممسكا بزجاجة بيرة": ما فعله بها مرعب! (صور)

اكتشفت خيانة حبيبها وانفصلت عنه... "استيقظت ووجدته فوقي ممسكا بزجاجة بيرة": ما فعله بها مرعب! (صور)

استيقظت بايج وودوارد في ظلام الليل الأسود، واستقبلتها الشخصية المرعبة لحبيبها السابق الغاضب الذي يقف فوقها وبيده زجاجة.

وانفصلت الفتاة البالغة من العمر 29 عامًا، من ليدز، غرب يورك، عن شريكها روس كوموروكزكي، 37 عامًا، بعد أن اكتشفت أنه كان على علاقة غرامية.

لكنه قرر أن يرد عليها باعتداء وحشي جعلها تنزف حتى الموت تقريبًا وتخضع لعملية جراحية طارئة وتكاد تموت بسبب تعفن الدم.

وهي الآن تتحدث بشجاعة لتشجيع الضحايا الآخرين على ترك شركائهم المسيئين، وفق ما نقل موقع ذا صن.

وتقول بايج، موظفة الاستقبال: "في البداية، أحببت أن روس كان لاعب كمال أجسام ذو عضلات... لكنني سرعان ما أصبحت فريسته الضعيفة، واستبدلني بأكياس اللكم... الآن، ندبتي السيئة هي تذكير دائم بالهجوم في ذلك اليوم، لكن الندوب العقلية التي تركها لي أصبحت أسوأ، بعد أن فقدت حياتي تقريبًا."

وتضيف: "أحث أي امرأة تسمع قصتي على عدم تجاهل أي إشارات حمراء كما فعلت. ثقي بحدسك قبل فوات الأوان."

وعندما التقت بايج بكوموروكزكي في تموز 2019، كان لاعب كمال أجسام لمدة خمس سنوات، وتنافس في المسابقات الوطنية في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وتقول بايج: "كان روس ساحرًا بشكل لا يصدق. لقد وعدني بالاعتناء بي وقال دائمًا إنه لن يؤذيني أبدًا.... لقد وقعت في الحب، وفي غضون شهر واحد فقط كان يعيش في شقتي. ثم بدأ الإغلاق بسبب كورونا في العام التالي واستمتعنا بالذهاب في نزهات رومانسية وطهي العشاء معًا كل ليلة. لقد جعلني أشعر بأنني مميزة للغاية."

ولكن عندما انتهى الإغلاق بسبب فيروس كورونا في عام 2020، وفتح كل شيء مرة أخرى، بدأ كوموروتسكي بالذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية كل يوم وتناول المنشطات للمشاركة في المسابقات.

وتقول بيج: "لقد تحول من المحبة إلى الانفعال والتقلب... في أحد الأيام، كان عيد ميلاد أمي، التي توفيت في عام 2017 بسبب الإنتان. لقد أصبت بانهيار عقلي.... فجأة أمسك بي روس وطلب مني أن أسيطر على حياتي. لقد أصبح عدوانيًا ولم أر هذا الجانب منه أبدًا  سابقا... بعد أن استمر في الاعتذار قلت لنفسي إنها كانت لمرة واحدة. ولكن بعد ذلك، كان غاضبًا ولئيمًا كل يوم... حياتي أصبحت جحيما. لقد تحول إلى رجل مختلف."

وسرعان ما منع كوموروكزكي بايج من استخدام هاتفها والخروج، مما أدى إلى عزلها عن العائلة والأصدقاء.

وتقول بايج: "وفي أحد الأيام كان يصرخ ويناديني باسم امرأة أخرى. لقد ارتبكت وسألته من هي. لكنه نفى قوله.لأسابيع كنت أتساءل عما إذا كان يخونني، وكان يقول لي إنني في حالة سيئة وأن الأمر كله يدور في ذهني. لقد جعلني أشعر وكأنني تخيلت ذلك. لقد كنت في وضع سيء، شككت في نفسي".

لكن في تموز 2022، خرجت بايج وكوموروسكي لتناول العشاء والمشروبات.

عندما وصلوا إلى المنزل، رأت بايج اسم المرأة نفسها يظهر على هاتفه وبجانبه رمز تعبيري على شكل قلب.

وبعد مواجهة كوموروكزكي، رفض أن يُظهر لها قائمة جهات الاتصال الخاصة به، وأجبرته على الخروج من شقتها.

وتقول بايج: "منكسرة القلب، أغلقت الباب وانفجرت في البكاء. أنا أستحق الأفضل... بعد فترة وجيزة، أرسل لي روس رسالة نصية مفادها أنني سأقتل نفسي وأنني سمين ومثير للاشمئزاز... بكيت كثرا وجلست في سريري راغبة بالانعزال عن كل شيء"

ولكن بعد ساعات، استيقظت بايج لتجد كوموروتسكي يقف فوقها، ممسكًا بزجاجة من البيرة.

أدركت أنه اقتحم المنزل وبدأت بالصراخ عليه ليخرج وأن العلاقة قد انتهت.

وأوضحت ان "فجأة، حطم روس الزجاجة على رأسي. رأيت النجوم... لقد سال الدم على وجهي. كنت في حالة هستيرية. قفزت من السرير واختبأت في زاوية الغرفة... سار روس نحوي وفي يده عنق الزجاجة المكسور وكنت أصرخ طلباً للمساعدة، على أمل أن يسمعني أحد الجيران. لكن لم يأت أحد... حاول روس أن يطعنني في رأسي، لكنني سددت ذلك بذراعي. اخترق عنق الزجاجة جلدي وعلق... بكيت من الألم عندما أخرج الزجاجة وتدفق المزيد من الدماء".

أغمي على بايج، وبعد دقائق، استيقظت على صوت كوموروكزكي وهو يدوس على رأسها.

وتقول: "لقد ظل يصرخ قائلاً إنني عاهرة وأنني أستحق ذلك. كل ضربة على رأسي وجسدي كانت تؤلمني. كنت أعرف أنني سأموت. لكن بطريقة ما استجمعت القوة للنهوض ورمي باب غرفة نومي عليه قبل أن أهرب إلى الخارج.

"أمسك بي روس وبدأ في قذفي. تمكنت من الهروب مرة أخرى إلى موقف السيارات، وبدأ بمطاردتي... ولكن لحسن الحظ، ظهر الجيران فوقنا من شققهم، واتصلوا بالشرطة. وفي غضون دقائق سمعت صفارات الإنذار... في هذه المرحلة كنت أفقد الكثير من الدماء وشعرت بالدوار وكنت على وشك فقدان الوعي مرة أخرى."

اقتحم ضباط الشرطة موقف السيارات واعتقلوا كوموروكزكي، الذي كان مغطى بدماء بايج من الرأس إلى أخمص القدمين.

وتم نقلها في سيارة إسعاف إلى مستشفى مستشفى ليدز العام.

وهناك، خضعت لعملية جراحية طارئة حيث عمل الأطباء على الجرح الكبير في ذراعها، وتلقت سبع غرز بسلك صيد.

وبعد أيام، خرجت من المستشفى، ولكن بعد أسبوع من ذلك، بدأت تشعر بالحرارة والبرد ولم تستطع التوقف عن المرض.

تم نقلها بسرعة إلى المستشفى حيث اكتشفت أنها مصابة بعدوى في الدم وتسمم الدم من جرحها.

وتقول بيج: "كنت على بعد لحظات من الموت بسبب ما فعله روس.... لقد كان تعفن الدم هو السبب وراء وفاة أمي، لذا فقد أثر عليّ أكثر في المنزل. كنت بجانب نفسي... تمكن الأطباء من إنقاذي، وتم إعطائي أدوية من خلال قطرة في الوريد... لكن وجهي كان لا يزال مدبوغا بالأسود والأزرق. وكان أيضًا ضعف حجمه".

وتابعت: "لم أستطع أن أتقبل أن روس فعل هذا بي. لقد شعرت بالحزن الشديد وأدركت أخيرًا أنني كنت ضحية للعنف المنزلي."

في كانون الثاني 2023، اعترف كوموروكزكي، من أرملي، بالذنب في جريمة الإصابة المتعمدة وغير القانونية في محكمة ليدز كراون.

وحكم عليه بالسجن أربع سنوات و10 أشهر.
 

آخر الأخبار

منوعات

خيانة

حبيبها

وانفصلت

عنه...

"استيقظت

ووجدته

ممسكا

بزجاجة

بيرة":

مرعب!

(صور)

LBCI التالي
سلوك ذكي وفريد من نوعه للدلافين...هذا ما تم تصويره تحت الماء! (فيديو)
ضربت رأسها بمقلاة حديدية ثم طعنتها 23 مرة... شابة تقتل والدتها بهذه الطريقة والسبب؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-11-23

"كانت الرسائل كلها جنسية للغاية وأرسلت السيدة له صورًا عارية"... اكتشفت خيانة زوجها بأسوأ الطرق وهذا ما حدث لاحقا!

LBCI
منوعات
2023-11-14

إغتصب فتاة صغيرة "مئات المرات"... وما فعله بعد أن أصبح طبيبا مرعب!

LBCI
منوعات
2023-11-12

اكتشفت خيانة زوجها لها بأبشع الطرق... وهوية العشيقة لا تُصدّق: "كانت كل الأمور تحدث أمامي وجدتي كشفت الأمر"!

LBCI
صحة وتغذية
2023-10-16

بعد تشخيص إصابته عاش صدمة كبيرة: "لم أكن أعلم أن الرجال يمكن أن يصابوا بسرطان الثدي"... ما فعله بعد ذلك كان رائعا!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
16:02

اعتقدت أنه ينظر الى نساء أخريات فانتقمت على طريقتها... ما علاقة إبرة داء الكَلَب؟

LBCI
منوعات
15:53

كلاب طليقة أوصلت الشرطة الى أحد المنازل... ما عُثر عليه خلف باب مفتوح في في الداخل مرعب!

LBCI
منوعات
15:45

"سمعت أختي تصرخ أربع مرات"... قررت أن تنفصل عنه لكنه لم يتحمل: هذا ما قام به!

LBCI
منوعات
15:37

رسالة نصية غريبة ثم اختفاء مفاجئ واشتباه بجريمة... الأدلة في منزل الضحية ترجح احتمالية الوفاة وهذه التفاصيل!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
16:15

حذاء Louis Vuitton بقيمة 2.5 ألف دولار صدم المتابعين... "إنه أمر مخيف تقريبًا"! (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
12:15

وزير السياحة السعودي للـLBCI بعد حسم الرياض استضافة إكسبو 2030: إنه يوم تاريخي!

LBCI
آخر الأخبار
10:13

الوزير في مجلس الحرب بني غانتس: سنستأنف إطلاق النار بعد نهاية الهدنة ومجلس الحرب موحد وليس أمامنا خيار آخر

LBCI
منوعات
09:10

امرأة تخلّصت من ممتلكاتها لتعيش في خيمة مع أطفالها!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:03

الرياض مدينة فائزة... احتفلت باستضافتها اكسبو 2030

LBCI
أخبار دولية
16:58

نصار: فوز السعودية بالاستضافة لاكسبو ٢٠٣٠ أمر جيّد للبنان أيضًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

المملكة تحتفل باطلاق دورة الالعاب السعودية وتبهر العالم بضخامة عروضه

LBCI
رياضة
14:06

كيف هي حظوظ لبنان ببلوغ نهائيات كرة السلة في اولمبياد باريس ٢٠٢٤

LBCI
أخبار دولية
14:02

عضو المكتب السياسي لحماس غازي حمد: لضرورة أن تكون هناك ضمانات إضافية بشأن تحقيق الهدنة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

روح الثقافة تزيّن العاصمة بيروت.. إنه معرض بيروت العربي الدولي للكتاب!

LBCI
أخبار دولية
13:59

نتنياهو يتعهّد "بالقضاء على حماس وبألا تعود غزة إلى ما كانت عليه"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

الـLBCI في بلدتي شبعا وكفرشوبا الحدوديتين.. وقف النار الأهالي جزئياً والعين على إمكانية تمديد الهدنة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

هل ما زال القرار 1701 قائما .. وهل من طروحات لتعديله؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:46

وفاة فنان عربي شاب برفقة عازف في حادث سير مروّع... اليكم التفاصيل

LBCI
خبر عاجل
07:25

أ.ف.ب. نقلا عن مصدر مطلع: مديرا الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية في الدوحة لبحث "المرحلة المقبلة" من اتفاق الهدنة في غزة

LBCI
خبر عاجل
12:56

أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: إسرائيل مستعدة لتمديد الهدنة 9 أيام إذا أطلقت حماس 10 رهائن كل يوم

LBCI
خبر عاجل
05:32

المتحدث بإسم الخارجية القطرية: لدينا تأكيد بإمكانية الإفراج عن 20 رهينة في غزة خلال يومين

LBCI
خبر عاجل
11:23

الرياض تحسم سباق استضافة إكسبو 2030 بـ 119 صوتا

LBCI
منوعات
10:06

لاحقها ثم جرها واغتصبها على الرصيف... بعد الانتهاء من جريمته اتصل بالشرطة وما قاله أدهش الجميع! (فيديو)

LBCI
منوعات
08:46

شابة تشتكي من زوجها المليونير في دبي: يشتري لي الكثير من الأشياء...ولكن!

LBCI
أخبار دولية
12:15

وزير السياحة السعودي للـLBCI بعد حسم الرياض استضافة إكسبو 2030: إنه يوم تاريخي!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More