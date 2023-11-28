ميليونيرة تكشف السر خلف حصولها على ثروتها... الكسل؟!

إذا كنت تريد أن تصبح مليونيراً، عليك فقط أن تكون كسولاً، على ما يبدو.
وادعت إحدى المليونيرات، التي تجني الآن ما يقرب من 380 ألف دولار سنويا، أن مفتاح نجاحها هو الكسل.
وقالت بافيني ليرتجيتبانجونغ، 42 عاماً، إن العمل بذكاء أكثر أهمية من العمل بجهد كبير، وتعتقد أنها "أهدرت" معظم حياتها في العمل الجاد، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست
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وقالت ليرتجيتبانجونغ: "أطلق على نفسي اسم المليونيرة الكسولة لأنني جمعت كل أموالي دون الحاجة إلى تعلم أي مهارات جديدة... أعمل من المنزل، ولا أنفق المال على صالة الألعاب الرياضية، وأكره الطبخ والتنظيف ولا أضيع الوقت في الذهاب إلى فعاليات التواصل".
وأضافت: "أنا أتبنى أسلوب الحياة الكسولة، وقد جعلني ذلك أكثر كفاءة بكثير".
وشعرت ليرتجيتبانجونغ دائمًا أنها مضطرة إلى العمل "بجهد أكبر بعشر مرات" من أي شخص آخر لأنها ابنة الجيل الأول من المهاجرين من بانكوك، تايلاند.
وقالت عالمة البيانات من تشاتام، نيوجيرسي، إنها في العمل "أرادت دائمًا أن تكون مُرضية للناس" و"أرادت أن تجعل زملاءها في العمل سعداء" - مما دفعها إلى قول "نعم" لكل فرصة متاحة، بما في ذلك العمل الإضافي وحضور أحداث الشبكة التي لم تكن مهتمة بها.
واعترفت قائلة: "لقد اعتقدت دائمًا أن النجاح يأتي من العمل الجاد للغاية، وخسارة نفسك في هذه العملية... أردت أن أحصل على المزيد من المال من هذه الترقية، وكرست الكثير من وقتي لتحقيقها."
لكن ليرتجيتبانجونغ اضطرت إلى تغيير حياتها بعد الانتهاء من طلاقها من زوجها السابق في آذار 2020، وتركتها الرسوم القانونية مديونة بأكثر من 100 ألف دولار - وبما أنها لم تكن لديها أصول، لم يتبق لليرتجيتبانجونغ "أي شيء تقريبًا".
"في الولايات المتحدة، الحكم الافتراضي هو تقسيم أصولك بنسبة 50/50 عند الطلاق، لكنني لم أرغب في خوض معركة طويلة مع حبيبي السابق"، وأضافت: "لم أرغب في أخذ أي شيء معي".
وأوضحت ليرتجيتبانجونغ: "كنت أفكر في كيفية طفو الناس في الحياة بهذه السهولة، حيث لا يضطرون إلى إرهاق أنفسهم ويعملون بذكاء، وليس بجد... كنت أعلم أنني بحاجة إلى تغيير طريقة تفكيري، لذلك جربت نهج الكسل".
لقد ابتكرت خطة للحصول على ترقيتها بطريقة أسهل، حيث قامت بإعداد قائمة بالأشخاص المهمين في شركتها وكيفية جذبهم إلى جانبها.
وقالت: "بدأت أفكر: من الذي أحتاج إلى إرضائه في الشركة لكسب المزيد من المال؟".
وقررت ليرتجيتبانجونغ أيضًا البدء في الاستثمار في الأسهم، مما يجعلها الآن تبلغ حوالي 127000 دولار سنويًا. توقفت عن حضور فعاليات التواصل وبدأت في اختيار الأشخاص الذين تحيط نفسها بهم، وأضافت أشخاصًا ناجحين إلى دائرتها الداخلية، ولم تعد تعمل وقتًا إضافيًا وتلتزم بدورها الحالي بدلاً من قضاء الوقت في البحث عن وظيفة جديدة.
"كنت أعلم أيضًا أن وظيفتي ستوفر لي ما يكفي لإبقائي على قيد الحياة، لكنني أردت الحصول على دخل متاح أيضًا. لذلك بدأت الاستثمار في الأسهم، وكنت دائمًا مهتمة بها. وأوضحت: "كنت أعرف أنه سيكون من الصعب بالنسبة لي أن أبدأ وظيفة جديدة، لذلك لم أزعج نفسي".
وجاءت ترقيتها في كانون الثاني 2023، مما سمح لها، إلى جانب استثماراتها، بسداد ديونها وشراء منزل مكون من ثلاث غرف نوم بقيمة 1.14 مليون دولار والسفر إلى عائلتها في بانكوك.
وتفضل ليرتجيتبانجونج الادخار "ليوم سيء" - لكنها لا تزال ترغب في إنفاق دخلها الجديد على قائمتها لعام 2024، بما في ذلك الرحلات إلى الشفق القطبي الشمالي وهونع كونع وسنغافورة.
واعترفت قائلة: "أنا كسولة، لكنني ذكية في هذا الأمر".