الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
النار بالنار
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ميليونيرة تكشف السر خلف حصولها على ثروتها... الكسل؟!

منوعات
2023-11-28 | 14:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ميليونيرة تكشف السر خلف حصولها على ثروتها... الكسل؟!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
ميليونيرة تكشف السر خلف حصولها على ثروتها... الكسل؟!

ميليونيرة تكشف السر خلف حصولها على ثروتها... الكسل؟!

إذا كنت تريد أن تصبح مليونيراً، عليك فقط أن تكون كسولاً، على ما يبدو.

وادعت إحدى المليونيرات، التي تجني الآن ما يقرب من 380 ألف دولار سنويا، أن مفتاح نجاحها هو الكسل.

وقالت بافيني ليرتجيتبانجونغ، 42 عاماً، إن العمل بذكاء أكثر أهمية من العمل بجهد كبير، وتعتقد أنها "أهدرت" معظم حياتها في العمل الجاد، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وقالت ليرتجيتبانجونغ: "أطلق على نفسي اسم المليونيرة الكسولة لأنني جمعت كل أموالي دون الحاجة إلى تعلم أي مهارات جديدة... أعمل من المنزل، ولا أنفق المال على صالة الألعاب الرياضية، وأكره الطبخ والتنظيف ولا أضيع الوقت في الذهاب إلى فعاليات التواصل".

وأضافت: "أنا أتبنى أسلوب الحياة الكسولة، وقد جعلني ذلك أكثر كفاءة بكثير".

وشعرت ليرتجيتبانجونغ دائمًا أنها مضطرة إلى العمل "بجهد أكبر بعشر مرات" من أي شخص آخر لأنها ابنة الجيل الأول من المهاجرين من بانكوك، تايلاند.

وقالت عالمة البيانات من تشاتام، نيوجيرسي، إنها في العمل "أرادت دائمًا أن تكون مُرضية للناس" و"أرادت أن تجعل زملاءها في العمل سعداء" - مما دفعها إلى قول "نعم" لكل فرصة متاحة، بما في ذلك العمل الإضافي وحضور أحداث الشبكة التي لم تكن مهتمة بها.

واعترفت قائلة: "لقد اعتقدت دائمًا أن النجاح يأتي من العمل الجاد للغاية، وخسارة نفسك في هذه العملية... أردت أن أحصل على المزيد من المال من هذه الترقية، وكرست الكثير من وقتي لتحقيقها."

لكن ليرتجيتبانجونغ اضطرت إلى تغيير حياتها بعد الانتهاء من طلاقها من زوجها السابق في آذار 2020، وتركتها الرسوم القانونية مديونة بأكثر من 100 ألف دولار - وبما أنها لم تكن لديها أصول، لم يتبق لليرتجيتبانجونغ "أي شيء تقريبًا".

"في الولايات المتحدة، الحكم الافتراضي هو تقسيم أصولك بنسبة 50/50 عند الطلاق، لكنني لم أرغب في خوض معركة طويلة مع حبيبي السابق"، وأضافت: "لم أرغب في أخذ أي شيء معي".

وأوضحت ليرتجيتبانجونغ: "كنت أفكر في كيفية طفو الناس في الحياة بهذه السهولة، حيث لا يضطرون إلى إرهاق أنفسهم ويعملون بذكاء، وليس بجد... كنت أعلم أنني بحاجة إلى تغيير طريقة تفكيري، لذلك جربت نهج الكسل".

لقد ابتكرت خطة للحصول على ترقيتها بطريقة أسهل، حيث قامت بإعداد قائمة بالأشخاص المهمين في شركتها وكيفية جذبهم إلى جانبها.

وقالت: "بدأت أفكر: من الذي أحتاج إلى إرضائه في الشركة لكسب المزيد من المال؟".

وقررت ليرتجيتبانجونغ أيضًا البدء في الاستثمار في الأسهم، مما يجعلها الآن تبلغ حوالي 127000 دولار سنويًا. توقفت عن حضور فعاليات التواصل وبدأت في اختيار الأشخاص الذين تحيط نفسها بهم، وأضافت أشخاصًا ناجحين إلى دائرتها الداخلية، ولم تعد تعمل وقتًا إضافيًا وتلتزم بدورها الحالي بدلاً من قضاء الوقت في البحث عن وظيفة جديدة.

"كنت أعلم أيضًا أن وظيفتي ستوفر لي ما يكفي لإبقائي على قيد الحياة، لكنني أردت الحصول على دخل متاح أيضًا. لذلك بدأت الاستثمار في الأسهم، وكنت دائمًا مهتمة بها. وأوضحت: "كنت أعرف أنه سيكون من الصعب بالنسبة لي أن أبدأ وظيفة جديدة، لذلك لم أزعج نفسي".

وجاءت ترقيتها في كانون الثاني 2023، مما سمح لها، إلى جانب استثماراتها، بسداد ديونها وشراء منزل مكون من ثلاث غرف نوم بقيمة 1.14 مليون دولار والسفر إلى عائلتها في بانكوك.

وتفضل ليرتجيتبانجونج الادخار "ليوم سيء" - لكنها لا تزال ترغب في إنفاق دخلها الجديد على قائمتها لعام 2024، بما في ذلك الرحلات إلى الشفق القطبي الشمالي وهونع كونع وسنغافورة.

واعترفت قائلة: "أنا كسولة، لكنني ذكية في هذا الأمر".
 

آخر الأخبار

منوعات

حصولها

ثروتها...

الكسل؟!

LBCI التالي
سلوك ذكي وفريد من نوعه للدلافين...هذا ما تم تصويره تحت الماء! (فيديو)
ضربت رأسها بمقلاة حديدية ثم طعنتها 23 مرة... شابة تقتل والدتها بهذه الطريقة والسبب؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2023-11-14

"بهذه الحالة قد يصبح تأثيره أسوأ من بعض أنواع السرطان"... طبيبتان لبنانيتان تكشفان أهمّ النصائح حول داء السكري لموقع LBCI!

LBCI
موضة وجمال
2023-11-10

اختارت له مكاناً صادماً... كيم كارداشيان تكشف عن وشمها السري! (فيديو)

LBCI
صحة وتغذية
06:35

إليكم أبرز العادات التي قد تقلل خطر الإصابة بكل أنواع السرطان!

LBCI
منوعات
2023-11-27

أم لـ7 أطفال تكشف أسرار رشاقتها بعمر الـ60 عاماً! (صور)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
16:02

اعتقدت أنه ينظر الى نساء أخريات فانتقمت على طريقتها... ما علاقة إبرة داء الكَلَب؟

LBCI
منوعات
15:53

كلاب طليقة أوصلت الشرطة الى أحد المنازل... ما عُثر عليه خلف باب مفتوح في في الداخل مرعب!

LBCI
منوعات
15:45

"سمعت أختي تصرخ أربع مرات"... قررت أن تنفصل عنه لكنه لم يتحمل: هذا ما قام به!

LBCI
منوعات
15:37

رسالة نصية غريبة ثم اختفاء مفاجئ واشتباه بجريمة... الأدلة في منزل الضحية ترجح احتمالية الوفاة وهذه التفاصيل!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
16:15

حذاء Louis Vuitton بقيمة 2.5 ألف دولار صدم المتابعين... "إنه أمر مخيف تقريبًا"! (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
12:15

وزير السياحة السعودي للـLBCI بعد حسم الرياض استضافة إكسبو 2030: إنه يوم تاريخي!

LBCI
آخر الأخبار
10:13

الوزير في مجلس الحرب بني غانتس: سنستأنف إطلاق النار بعد نهاية الهدنة ومجلس الحرب موحد وليس أمامنا خيار آخر

LBCI
منوعات
09:10

امرأة تخلّصت من ممتلكاتها لتعيش في خيمة مع أطفالها!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:03

الرياض مدينة فائزة... احتفلت باستضافتها اكسبو 2030

LBCI
أخبار دولية
16:58

نصار: فوز السعودية بالاستضافة لاكسبو ٢٠٣٠ أمر جيّد للبنان أيضًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

المملكة تحتفل باطلاق دورة الالعاب السعودية وتبهر العالم بضخامة عروضه

LBCI
رياضة
14:06

كيف هي حظوظ لبنان ببلوغ نهائيات كرة السلة في اولمبياد باريس ٢٠٢٤

LBCI
أخبار دولية
14:02

عضو المكتب السياسي لحماس غازي حمد: لضرورة أن تكون هناك ضمانات إضافية بشأن تحقيق الهدنة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

روح الثقافة تزيّن العاصمة بيروت.. إنه معرض بيروت العربي الدولي للكتاب!

LBCI
أخبار دولية
13:59

نتنياهو يتعهّد "بالقضاء على حماس وبألا تعود غزة إلى ما كانت عليه"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

الـLBCI في بلدتي شبعا وكفرشوبا الحدوديتين.. وقف النار الأهالي جزئياً والعين على إمكانية تمديد الهدنة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

هل ما زال القرار 1701 قائما .. وهل من طروحات لتعديله؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:46

وفاة فنان عربي شاب برفقة عازف في حادث سير مروّع... اليكم التفاصيل

LBCI
خبر عاجل
07:25

أ.ف.ب. نقلا عن مصدر مطلع: مديرا الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية في الدوحة لبحث "المرحلة المقبلة" من اتفاق الهدنة في غزة

LBCI
خبر عاجل
12:56

أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: إسرائيل مستعدة لتمديد الهدنة 9 أيام إذا أطلقت حماس 10 رهائن كل يوم

LBCI
خبر عاجل
05:32

المتحدث بإسم الخارجية القطرية: لدينا تأكيد بإمكانية الإفراج عن 20 رهينة في غزة خلال يومين

LBCI
خبر عاجل
11:23

الرياض تحسم سباق استضافة إكسبو 2030 بـ 119 صوتا

LBCI
منوعات
10:06

لاحقها ثم جرها واغتصبها على الرصيف... بعد الانتهاء من جريمته اتصل بالشرطة وما قاله أدهش الجميع! (فيديو)

LBCI
منوعات
08:46

شابة تشتكي من زوجها المليونير في دبي: يشتري لي الكثير من الأشياء...ولكن!

LBCI
أخبار دولية
12:15

وزير السياحة السعودي للـLBCI بعد حسم الرياض استضافة إكسبو 2030: إنه يوم تاريخي!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More