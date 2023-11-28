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"وعدني أحد المطاعم بعدد "غير محدود" من المقبلات"... وبعد أن طلب كل ما يرغب به حصل ما لم يكن يتوقعه!

منوعات
2023-11-28 | 14:38
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&quot;وعدني أحد المطاعم بعدد &quot;غير محدود&quot; من المقبلات&quot;... وبعد أن طلب كل ما يرغب به حصل ما لم يكن يتوقعه!
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"وعدني أحد المطاعم بعدد "غير محدود" من المقبلات"... وبعد أن طلب كل ما يرغب به حصل ما لم يكن يتوقعه!

"وعدني أحد المطاعم بعدد "غير محدود" من المقبلات"... وبعد أن طلب كل ما يرغب به حصل ما لم يكن يتوقعه!

ادعى أحد عملاء مطعم لحوم أنه حصل على وعود بمقبلات "غير محدودة" مع وجبته، لكنه اكتشف أن الترويج للمطعم لم يكن كما يبدو.

ونشر الرجل، ميكي، الذي يستخدم @notmikeyd على  تيك توك، مقطع فيديو حول التجربة التي حصدت أكثر من 670 ألف مشاهدة منذ نشرها قبل أيام.

وأوضح في الفيديو أن رفيقه في العشاء، جوش، طلب شريحة لحم العشاء بينما طلب هو المعكرونة، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وقال ميكي إنها كانت "تجربة مشاركة" رائعة وأنهما "أكلا كل طبق في قائمة المقبلات".

وقال ميكي إنه فكر في نفسه في ذلك الوقت: "هذا المطعم ينزف أموالاً تمامًا، لكن المجد لهم لأنهم قدموا لنا ليلة رائعة".

وقال إنه مازح النادل بشأن وعد المطعم بتقديم عدد غير محدود من الأطباق الجانبية المجانية.

وادعى أنه قال للنادل: "يبدو أن هذا نموذج عمل فظيع يتمثل في تقديم هذا القدر من الطعام مقابل سعر شريحة لحم واحدة".

وقال إن النادل أجابه: "أليس كذلك؟ استمتع بالمقبلات"

وقال إنه وصديقه قررا الاستمتاع بالعرض "الرائع".

وعندما شارفت الليلة على الانتهاء، قال ميكي إنه ذهب ليدفع 30 دولارًا مقابل المعكرونة، وذهب صديقه جوش ليدفع 40 دولارًا مقابل شريحة اللحم. ومع ذلك، سلم النادل لجوش فاتورة بقيمة 95 دولارًا، والتي جاءت مصحوبة بجانب من الارتباك.

"لكنك قلت إن المقبلات غير محدودة"، تساءل جوش في ذلك الوقت، وفقًا لرواية ميكي.

"أوه لا،" قال النادل. "قصدت فقط أنه يمكنك طلب العدد الذي تريده."

فأجاب ميكي: "يمكنك فعل ذلك في أي مطعم".

وسأل ميكي متابعيه: هل نحن مخطئون هنا؟ هل نحن أغبياء؟".

وهرع المتابعين لتقديم الدعم له في خانة التعليقات.
 
 
@notmikeyd

This still hurts

♬ Jazz Bossa Nova - TOKYO Lonesome Blue

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المطاعم

"غير

محدود"

المقبلات"...

يتوقعه!

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