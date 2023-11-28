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دخلت للمستشفى مصابة بكدمات وسلسلة حديدية تلف رقبتها ويديها... متحرش بالأطفال اختطفها وهذه قصتها المخيفة! (صورة)
منوعات
2023-11-28 | 14:58
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دخلت للمستشفى مصابة بكدمات وسلسلة حديدية تلف رقبتها ويديها... متحرش بالأطفال اختطفها وهذه قصتها المخيفة! (صورة)
دخلت الى المستشفى مصابة بكدمات وسلسلة حديدية تلف رقبتها ويديها... متحرش بالأطفال اختطفها وهذه قصتها المخيفة! (صورة)
ألقي القبض على شخص مدان بالتحرش الجنسي بالأطفال في إسبانيا بتهمة محاولته اختطاف امرأة بعد ظهور قفل وسلسلة حول رقبتها في مستشفى محلي.
وأصيب الأطباء في مدينة ميراندا دي إيبرو بالذهول عندما دخلت المرأة المصابة بكدمات في الوجه إلى مستشفى سانتياغو أبوستول.
وتم قفل سلسلة وقفلين حول رقبتها ويديها، وأوضحت أنها هربت من أحد الخاطفين، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وقالت المرأة البالغة من العمر 40 عامًا، والتي لم يتم الكشف عن اسمها، للشرطة إنها كانت في وقت سابق في المستشفى لزيارة صديق مريض.
وعندما غادرت، قالت إن الرجل عرض عليها توصيلها إلى المنزل، ولكن في الطريق قال إنه اضطر إلى التوقف في منزله لالتقاط بعض الأشياء.
ويقال بعد ذلك إنه اكتسب ثقتها ودعاها للدخول، ولكن بعد إغلاق الباب الأمامي ضربها حتى فقدت الوعي.
وقالت المرأة إنها عندما استعادت وعيها، كان الرجل قد قيدها بسلسلة حول رقبتها وكان يحاول خنقها، بينما كان يضربها ويهينها.
ثم قام بقفل يديها بسلسلة أخرى لمنع ضحيته من القتال ومنعها من الهرب.
ووفقا للتقارير المحلية، كانت المرأة تعرف الرجل البالغ من العمر 57 عاما، والذي تم تحديده فقط باسم JMG.
وقالت المرأة في تقريرها للشرطة إنها تمكنت من الفرار عبر النافذة عندما كان الرجل مشتتًا وهربت إلى أقاربها الذين نقلوها بعد ذلك إلى المستشفى.
وبعد وقت قصير من التعرف على الرجل، تم تنبيه السلطات إلى محنة المرأة.
وأكدت الشرطة أنه تم القبض على رجل يبلغ من العمر 57 عامًا. ولم يتم الكشف عن اسمه بعد من قبل السلطات أو وسائل الإعلام الإسبانية.
وأضافوا أنه سبق أن أدين باختطاف وإساءة معاملة فتاة تبلغ من العمر تسع سنوات في بورغاليسا في كانون الأول 2015.
وتقوم وحدة العنف الأسري والمنزلي التابعة للشرطة الوطنية ميراندا بالتحقيق في القضية الآن وتتعامل معها على أنها حادثة عنف جنسي، وفقًا لما ذكرته صحيفة أوليف برس الإسبانية الناطقة باللغة الإنغليزية.
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