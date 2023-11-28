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عانى من ألم رهيب في الرأس وفقد بصره... ما عثروا عليه داخل جمجمته صدم الجميع حتى الأطباء! (صور)

منوعات
2023-11-28 | 15:05
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عانى من ألم رهيب في الرأس وفقد بصره... ما عثروا عليه داخل جمجمته صدم الجميع حتى الأطباء! (صور)
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عانى من ألم رهيب في الرأس وفقد بصره... ما عثروا عليه داخل جمجمته صدم الجميع حتى الأطباء! (صور)

عانى من ألم رهيب في الرأس وفقد بصره... ما عثروا عليه داخل جمجمته صدم الجميع حتى الأطباء! (صور)

تم العثور على عيدان تناول الطعام مغروسة في جمجمة رجل فيتنامي يعاني من الصداع الدائم.

ويزعم الأطباء أن عيدان تناول الطعام قد حشرت في رأس الرجل المجهول البالغ من العمر 35 عامًا قبل خمسة أشهر خلال قتال، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وقالت عائلته لوسائل الإعلام المحلية إنه "أصيب" خلال الشجار وكان مخمورا وأنه تلقى العلاج في ذلك الوقت.

لكن يقال إنه لم يكن لديه أي فكرة عن تعرضه للطعن بزوج من عيدان تناول الطعام.

وحتى الأطباء لم يعلموا بوجودها عندما اعتنوا به في البداية، بحسب صحيفة دان تري اليومية.

وأفاد كونغ لوان، وهو ناشر أخبار فيتنامي آخر، أن الرجل طلب المساعدة الطبية بعد أن عانى من صداع شديد وإفراز سوائل وفقدان البصر.

وأظهرت الفحوصات التي أجراها الجراحون في مستشفى الصداقة الكوبية في دونغ هوي بمقاطعة كوانغ بينه وجود "جسم غريب" داخل جمجمته.

ويُزعم أنها دخلت من أنفه حتى جمجمته.

وكان يعاني أيضًا من استرواح الرأس، وهو وجود الغاز أو الهواء في الجمجمة.

إنها حالة طارئة لجراحة الأعصاب تهدد الحياة، وعادةً ما تنتج عن صدمة في الرأس.

وعلى الرغم من أن الرجل كان في حيرة من أمره في البداية بشأن كيفية وصول عيدان تناول الطعام إلى جمجمته، إلا أن عائلته تذكرت لاحقًا أنه كان متورطًا في قتال قبل حوالي خمسة أشهر بينما كان يشرب الخمر.

وذكرت عائلته أنه خلال الشجار تعرض للطعن في وجهه بشيء وتم نقله للإسعافات الأولية، بحسب الصحيفة المحلية.

وحالة الرجل الآن مستقرة وقد خرج من المستشفى.
 

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