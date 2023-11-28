أقنعته بأنها تحبه وتريد الزواج منه... ابنة الـ15 سنة طعنت رجلا ثلاثينيا في رأسه والسبب: الهدايا؟!

كان يخون زوجته مع عشيقة سرية نقلت له مرضاً جنسياً...وما اكتشفه عنها صادم!

كان يخون زوجته مع عشيقة سرية نقلت له مرضاً جنسياً...وما اكتشفه عنها صادم!

سلوك ذكي وفريد من نوعه للدلافين...هذا ما تم تصويره تحت الماء! (فيديو)