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كلاب طليقة أوصلت الشرطة الى أحد المنازل... ما عُثر عليه خلف باب مفتوح في في الداخل مرعب!

كلاب طليقة أوصلت الشرطة الى أحد المنازل... ما عُثر عليه خلف باب مفتوح في في الداخل مرعب!







وعثرت الشرطة على تايلر يونغ، 29 عامًا، في منزله بولاية أوهايو يوم الأحد 19 تشرين الثاني مع زوجته سكايلر يونغ، 24 عامًا، وابنهما باندين يونغ البالغ من العمر 4 أشهر، وابنة سكايلر أنجيل إسحاق، 9 سنوات، وفق ما نقل موقع



وكانت الشرطة تستجيب لتقارير عن وجود كلاب طليقة في المنطقة المجاورة عندما عثرت على باب مفتوح في الطابق الثاني من المنزل، حيث اكتشفوا الجثث، وفقًا لقناة FOX 8.



وتم إنشاء حساب GoFundMe من قبل أخوات سكايلر للمساعدة في تكاليف الجنازة.



وقالت صديقة سكايلر أمبر ليلو ان سكايلر كانت فنانة تحب الكتابة، "لقد رسمت الكثير من الصور - كان لديها كراسة رسم طوال الوقت الذي عاشت فيه معي، وكانت هذه هي الطريقة التي تخفف بها من ضغوطها".



ووفقًا لسجلات سجن مقاطعة لورين، تم حجز تايلر في أيار الفائت بتهم الخنق والعنف المنزلي وتم إطلاق سراحه بكفالة قدرها 10000 دولار في غضون أسبوعين.



وتظهر سجلات محكمة مقاطعة لورين أنه بعد أيام من اعتقاله في أيار الفائت، أعادت هيئة محلفين كبرى قضيته دون توجيه لائحة اتهام. وتقول الشرطة إن هيئة المحلفين الكبرى أصدرت هذا القرار بعد أن سحبت سكايلر بعض أقوالها ضده، تم إصدار أمر حماية مؤقت لتايلر في ذلك الوقت.

قالت الشرطة إن رجلاً من ولاية أوهايو تم القبض عليه في وقت سابق من هذا العام بتهمة الاعتداء على زوجته وقتلها مع ابنه الرضيع وابنة زوجته قبل أن ينتحر، وفقًا لتقارير متعددة.وعثرت الشرطة على تايلر يونغ، 29 عامًا، في منزله بولاية أوهايو يوم الأحد 19 تشرين الثاني مع زوجته سكايلر يونغ، 24 عامًا، وابنهما باندين يونغ البالغ من العمر 4 أشهر، وابنة سكايلر أنجيل إسحاق، 9 سنوات، وفق ما نقل موقع PEOPLE وكانت الشرطة تستجيب لتقارير عن وجود كلاب طليقة في المنطقة المجاورة عندما عثرت على باب مفتوح في الطابق الثاني من المنزل، حيث اكتشفوا الجثث، وفقًا لقناة FOX 8.وتم إنشاء حساب GoFundMe من قبل أخوات سكايلر للمساعدة في تكاليف الجنازة.وقالت صديقة سكايلر أمبر ليلو ان سكايلر كانت فنانة تحب الكتابة، "لقد رسمت الكثير من الصور - كان لديها كراسة رسم طوال الوقت الذي عاشت فيه معي، وكانت هذه هي الطريقة التي تخفف بها من ضغوطها".ووفقًا لسجلات سجن مقاطعة لورين، تم حجز تايلر في أيار الفائت بتهم الخنق والعنف المنزلي وتم إطلاق سراحه بكفالة قدرها 10000 دولار في غضون أسبوعين.وتظهر سجلات محكمة مقاطعة لورين أنه بعد أيام من اعتقاله في أيار الفائت، أعادت هيئة محلفين كبرى قضيته دون توجيه لائحة اتهام. وتقول الشرطة إن هيئة المحلفين الكبرى أصدرت هذا القرار بعد أن سحبت سكايلر بعض أقوالها ضده، تم إصدار أمر حماية مؤقت لتايلر في ذلك الوقت.