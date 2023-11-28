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اعتقدت أنه ينظر الى نساء أخريات فانتقمت على طريقتها... ما علاقة إبرة داء الكَلَب؟

اعتقدت أنه ينظر الى نساء أخريات فانتقمت على طريقتها... ما علاقة إبرة داء الكَلَب؟







يُزعم أن ساندرا جيمينيز قفزت فوق صديقها الذي استمرت علاقتها به ثماني سنوات في منزلهما ليلة السبت وطعنته بالإبرة في عينه، وفق ما نقل موقع



ويزعم التقرير أن جيمينيز استخدمت ما أشار إليه تقرير الاعتقال باسم "إبرة داء الكلب" التي كان الزوجان يملكانها في المنزل لكلابهما لطعن صديقها، وثقب جفنه الأيمن.



وأخبر صديقها الشرطة أنه كان مستلقيًا على الأريكة عندما هاجمته جيمينيز، وقال إنهما كانا في "نقاش مستمر حول نظره إلى نساء أخريات" قبل وصولهن إلى منزلهم المشترك، وفقًا للتقرير.



وبعد الهجوم المزعوم، فرت جيمينيز من مكان الحادث واتصل صديقها بالشرطة. وتم نقله إلى مستشفى جاكسون التذكاري حيث تلقى العلاج من الإصابة.



وعثرت الشرطة في وقت لاحق على جيمينيز نائمة في سيارتها خارج منزلها. وتم القبض عليها واحتجازها قبل اتهامها بارتكاب جناية عنف منزلي بسبب الضرب الشديد.



ووفقًا لمنفذ الأخبار المحلي NBC6، مثلت جيمينيز أمام المحكمة يوم الاثنين وتم تحديد كفالتها بمبلغ 7500 دولار. وحُكم عليها بالإقامة الجبرية وأمرت بالابتعاد عن صديقها بعد أن وجد القاضي سببًا محتملاً للهجوم.



ألقي القبض على امرأة تبلغ من العمر 44 عامًا في ميامي بعد أن طعنت صديقها في عينه بما وصفته الشرطة بـ "إبرة داء الكلب".يُزعم أن ساندرا جيمينيز قفزت فوق صديقها الذي استمرت علاقتها به ثماني سنوات في منزلهما ليلة السبت وطعنته بالإبرة في عينه، وفق ما نقل موقع PEOPLE ويزعم التقرير أن جيمينيز استخدمت ما أشار إليه تقرير الاعتقال باسم "إبرة داء الكلب" التي كان الزوجان يملكانها في المنزل لكلابهما لطعن صديقها، وثقب جفنه الأيمن.وأخبر صديقها الشرطة أنه كان مستلقيًا على الأريكة عندما هاجمته جيمينيز، وقال إنهما كانا في "نقاش مستمر حول نظره إلى نساء أخريات" قبل وصولهن إلى منزلهم المشترك، وفقًا للتقرير.وبعد الهجوم المزعوم، فرت جيمينيز من مكان الحادث واتصل صديقها بالشرطة. وتم نقله إلى مستشفى جاكسون التذكاري حيث تلقى العلاج من الإصابة.وعثرت الشرطة في وقت لاحق على جيمينيز نائمة في سيارتها خارج منزلها. وتم القبض عليها واحتجازها قبل اتهامها بارتكاب جناية عنف منزلي بسبب الضرب الشديد.ووفقًا لمنفذ الأخبار المحلي NBC6، مثلت جيمينيز أمام المحكمة يوم الاثنين وتم تحديد كفالتها بمبلغ 7500 دولار. وحُكم عليها بالإقامة الجبرية وأمرت بالابتعاد عن صديقها بعد أن وجد القاضي سببًا محتملاً للهجوم.