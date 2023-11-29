قطيع من الأفيال يدهس إحدى السيارات انتقاماً لما فعلته...إليكم التفاصيل!

قطيع من الأفيال يدهس إحدى السيارات انتقاماً لما فعلته...إليكم التفاصيل!



بعد أن صدمت سيارة فيلاً صغيراً في ماليزيا، هجم عليها قطيع من الأفيال، وعددهم خمسة، ودهسها.



وكان الرجل الذي يقود السيارة يبلغ 48 سنة، برفقة زوجته وابنه. وكان الجو ممطراً وضبابياً وقت الحادث، حيث كانت السيارة تنعطف يساراً على الطريق السريع عندما اصطدمت بالفيل الصغير.



وقالت مصادر شرطة منطقة جيريك: "اصطدمت السيارة بالفيل الصغير الذي كان يسير على الطريق مع القطيع، وعند رؤية ذلك اندفعت الأفيال الخمسة الأخرى نحو السيارة وبدأت في دهسها".



وبعد نهوض الفيل الصغير، غادر القطيع المنطقة. ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات أو إصابات خطيرة جراء الحادث.



وأظهرت الصور التي التُقطت أضراراً جسيمة في مقدمة وجوانب السيارة مع انهيار أبوابها الجانبية، كما تحطمت كل النوافذ.



ويُرجّح أن سبب تواجد الفيلة على الطريق العام هو من أجل العثور على الطعام، نتيجة التطوير السريع للطرق السريعة في ماليزيا الذي أفقد الأفيال البرية في كل أنحاء شبه الجزيرة كميات كبيرة من الغطاء الحرجي.