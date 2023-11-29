الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
23
o
الجنوب
21
o
البقاع
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
23
o
الجنوب
21
o
البقاع
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
فقدت زوجها ووالدها في أسبوع واحد... ولكن ما كشفته عن الموضوع كان صادماً!
منوعات
2023-11-29 | 04:22
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
فقدت زوجها ووالدها في أسبوع واحد... ولكن ما كشفته عن الموضوع كان صادماً!
تحدثت سيدة مجهولة الهوية عن تجربتها المريرة بعد وفاة شخصين مقربين منها، وهما زوجها ووالدها.
وروت السيدة تفاصيل القصة وجاء فيها: " لقد توفي اثنان من أكثر الرجال تأثيرًا في حياتي، وأشعر بالذنب لأنني أشعر بالحزن تجاه أحدهما فقط".
وقالت: "توفي زوجي في غضون أسبوع من تشخيص إصابته بالسرطان. كان عمره 49 عامًا وكنا معًا منذ أن كنا مراهقين. كنت محطمة القلب".
وأوضحت المرأة، البالغة من العمر 47 عاما، أن لديها ابنتان في سن المراهقة وكانت تحاول حمايتهما بالإضافة إلى انشغالها بترتيبات الجنازة.
وتابعت بالقول: "بعد ثلاثة أيام من انتهاء الجنازة، أصيب والدي البالغ من العمر 80 عاما بسكتة دماغية فأدخلناه المستشفى، إلا أنه توفي بعد أسبوع فقط".
وأوضحت السيدة حقيقة مشاعرها وقالت: "أشعر بالخدر ولا أستطيع البكاء عليه. لم أذرف دمعة في جنازته رغم أن علاقتنا كانت على ما يرام. لقد كان لطيفًا. أنا لا أفهم ما يحصل لي. أستلقي على السرير وأبكي ليلاً من أجل زوجي ثم أشعر بالسوء تجاه أبي".
ونصح الخبراء في موقع "
ذا صن
" المرأة بأنها تعالج صدمة كبيرة وربما كان فقدان أحد الوالدين المسنين متوقعًا بطريقة لا شعورية، لكن هذا لا يعني أنه كان يعني أقل بالنسبة لها.
كما أوضحوا أن الشعور بالذنب هو أحد المشاعر التي قد نشعر بها عندما نفقد شخصًا نحبه.
آخر الأخبار
منوعات
وفاة
زوج
سرطان
والد
جنازة
مستشفى
الشعور
الحزن
سيدة
مجهولة.
التالي
مطاردة الشرطة لطفل يقود شاحنة مسروقة...وهذا ما تسبب به! (فيديو)
قطيع من الأفيال يدهس إحدى السيارات انتقاماً لما فعلته...إليكم التفاصيل!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-11-19
الوكالة الوطنية للاعلام: وفاة الشاب سليمان سركيس في مستشفى سيدة المعونات في جبيل والذي أُطلق عليه النار في شكا قبل أيام
آخر الأخبار
2023-11-19
الوكالة الوطنية للاعلام: وفاة الشاب سليمان سركيس في مستشفى سيدة المعونات في جبيل والذي أُطلق عليه النار في شكا قبل أيام
0
منوعات
2023-11-23
حمل ابنته بالتبني إلى المستشفى وادعى أنها سقطت عن الدرج... حقيقة صادمة خلف وفاة ابنة السنتين!
منوعات
2023-11-23
حمل ابنته بالتبني إلى المستشفى وادعى أنها سقطت عن الدرج... حقيقة صادمة خلف وفاة ابنة السنتين!
0
منوعات
2023-11-23
"كانت الرسائل كلها جنسية للغاية وأرسلت السيدة له صورًا عارية"... اكتشفت خيانة زوجها بأسوأ الطرق وهذا ما حدث لاحقا!
منوعات
2023-11-23
"كانت الرسائل كلها جنسية للغاية وأرسلت السيدة له صورًا عارية"... اكتشفت خيانة زوجها بأسوأ الطرق وهذا ما حدث لاحقا!
0
منوعات
2023-11-22
إهمال الإسعاف أدّى إلى وفاتها... نهاية مأساوية لسيدة قبل يوم من عيد ميلادها!
منوعات
2023-11-22
إهمال الإسعاف أدّى إلى وفاتها... نهاية مأساوية لسيدة قبل يوم من عيد ميلادها!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
06:57
حواجز من المحار وصفة بلجيكا لحماية الشواطئ من التآكل
منوعات
06:57
حواجز من المحار وصفة بلجيكا لحماية الشواطئ من التآكل
0
منوعات
06:51
عضه عنكبوت وباض بإصبع قدمه...و بعد أن فقست بيضة حاول الكائن الصغير أن "يأكل" طريقه للخارج وهذه القصة الكاملة! (صور)
منوعات
06:51
عضه عنكبوت وباض بإصبع قدمه...و بعد أن فقست بيضة حاول الكائن الصغير أن "يأكل" طريقه للخارج وهذه القصة الكاملة! (صور)
0
منوعات
06:51
مركز لإيواء الكلاب المهجورة يلجأ لتمويل نفسه إلى بيع لوحات رسمتها حيواناته
منوعات
06:51
مركز لإيواء الكلاب المهجورة يلجأ لتمويل نفسه إلى بيع لوحات رسمتها حيواناته
0
منوعات
05:24
ولادة فيل سومطري ثانٍ خلال شهر بمحمية في إندونيسيا
منوعات
05:24
ولادة فيل سومطري ثانٍ خلال شهر بمحمية في إندونيسيا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
06:47
المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: نفعل ما بوسعنا لإخراج كل الرهائن ولا تأكيد لدينا بشأن أي تمديد
آخر الأخبار
06:47
المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: نفعل ما بوسعنا لإخراج كل الرهائن ولا تأكيد لدينا بشأن أي تمديد
0
منوعات
2023-11-28
كان يخون زوجته مع عشيقة سرية نقلت له مرضاً جنسياً...وما اكتشفه عنها صادم!
منوعات
2023-11-28
كان يخون زوجته مع عشيقة سرية نقلت له مرضاً جنسياً...وما اكتشفه عنها صادم!
0
صحة وتغذية
2023-10-30
لن تصدقوا... إليكم المشروبات الشائعة الأكثر ضرراً بصحتكم!
صحة وتغذية
2023-10-30
لن تصدقوا... إليكم المشروبات الشائعة الأكثر ضرراً بصحتكم!
0
منوعات
14:02
اكتشفت خيانة حبيبها وانفصلت عنه... "استيقظت ووجدته فوقي ممسكا بزجاجة بيرة": ما فعله بها مرعب! (صور)
منوعات
14:02
اكتشفت خيانة حبيبها وانفصلت عنه... "استيقظت ووجدته فوقي ممسكا بزجاجة بيرة": ما فعله بها مرعب! (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:03
الرياض مدينة فائزة... احتفلت باستضافتها اكسبو 2030
أخبار دولية
17:03
الرياض مدينة فائزة... احتفلت باستضافتها اكسبو 2030
0
أخبار دولية
16:58
نصار: فوز السعودية بالاستضافة لاكسبو ٢٠٣٠ أمر جيّد للبنان أيضًا
أخبار دولية
16:58
نصار: فوز السعودية بالاستضافة لاكسبو ٢٠٣٠ أمر جيّد للبنان أيضًا
0
أخبار دولية
14:33
وصول الرهائن الـ12 المفرج عنهم من حماس والجهاد الإسلامي الى إسرائيل
أخبار دولية
14:33
وصول الرهائن الـ12 المفرج عنهم من حماس والجهاد الإسلامي الى إسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
المملكة تحتفل باطلاق دورة الالعاب السعودية وتبهر العالم بضخامة عروضه
تقارير نشرة الاخبار
14:16
المملكة تحتفل باطلاق دورة الالعاب السعودية وتبهر العالم بضخامة عروضه
0
رياضة
14:06
كيف هي حظوظ لبنان ببلوغ نهائيات كرة السلة في اولمبياد باريس ٢٠٢٤؟
رياضة
14:06
كيف هي حظوظ لبنان ببلوغ نهائيات كرة السلة في اولمبياد باريس ٢٠٢٤؟
0
أخبار دولية
14:02
عضو المكتب السياسي لحماس غازي حمد: لضرورة أن تكون هناك ضمانات إضافية بشأن تحقيق الهدنة
أخبار دولية
14:02
عضو المكتب السياسي لحماس غازي حمد: لضرورة أن تكون هناك ضمانات إضافية بشأن تحقيق الهدنة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
روح الثقافة تزيّن العاصمة بيروت.. إنه معرض بيروت العربي الدولي للكتاب!
تقارير نشرة الاخبار
14:02
روح الثقافة تزيّن العاصمة بيروت.. إنه معرض بيروت العربي الدولي للكتاب!
0
أخبار دولية
13:59
نتنياهو يتعهّد "بالقضاء على حماس وبألا تعود غزة إلى ما كانت عليه"
أخبار دولية
13:59
نتنياهو يتعهّد "بالقضاء على حماس وبألا تعود غزة إلى ما كانت عليه"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
الـLBCI في بلدتي شبعا وكفرشوبا الحدوديتين.. وقف النار الأهالي جزئياً والعين على إمكانية تمديد الهدنة
تقارير نشرة الاخبار
13:53
الـLBCI في بلدتي شبعا وكفرشوبا الحدوديتين.. وقف النار الأهالي جزئياً والعين على إمكانية تمديد الهدنة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
07:25
أ.ف.ب. نقلا عن مصدر مطلع: مديرا الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية في الدوحة لبحث "المرحلة المقبلة" من اتفاق الهدنة في غزة
خبر عاجل
07:25
أ.ف.ب. نقلا عن مصدر مطلع: مديرا الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية في الدوحة لبحث "المرحلة المقبلة" من اتفاق الهدنة في غزة
2
خبر عاجل
12:56
أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: إسرائيل مستعدة لتمديد الهدنة 9 أيام إذا أطلقت حماس 10 رهائن كل يوم
خبر عاجل
12:56
أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: إسرائيل مستعدة لتمديد الهدنة 9 أيام إذا أطلقت حماس 10 رهائن كل يوم
3
منوعات
08:46
شابة تشتكي من زوجها المليونير في دبي: يشتري لي الكثير من الأشياء...ولكن!
منوعات
08:46
شابة تشتكي من زوجها المليونير في دبي: يشتري لي الكثير من الأشياء...ولكن!
4
منوعات
10:06
لاحقها ثم جرها واغتصبها على الرصيف... بعد الانتهاء من جريمته اتصل بالشرطة وما قاله أدهش الجميع! (فيديو)
منوعات
10:06
لاحقها ثم جرها واغتصبها على الرصيف... بعد الانتهاء من جريمته اتصل بالشرطة وما قاله أدهش الجميع! (فيديو)
5
خبر عاجل
11:23
الرياض تحسم سباق استضافة إكسبو 2030 بـ 119 صوتا
خبر عاجل
11:23
الرياض تحسم سباق استضافة إكسبو 2030 بـ 119 صوتا
6
أخبار دولية
12:15
وزير السياحة السعودي للـLBCI بعد حسم الرياض استضافة إكسبو 2030: إنه يوم تاريخي!
أخبار دولية
12:15
وزير السياحة السعودي للـLBCI بعد حسم الرياض استضافة إكسبو 2030: إنه يوم تاريخي!
7
منوعات
12:58
تعرّت في غابة مظلمة والتقطت مجموعة من الصور... شقيقة مايلي سايروس تشعل إنستغرام! (صور)
منوعات
12:58
تعرّت في غابة مظلمة والتقطت مجموعة من الصور... شقيقة مايلي سايروس تشعل إنستغرام! (صور)
8
أخبار لبنان
11:11
لقاء بين العلولا ولودريان في الرياض: العمل لاستقرار وأمان لبنان وضمان سرعة انتخاب رئيس
أخبار لبنان
11:11
لقاء بين العلولا ولودريان في الرياض: العمل لاستقرار وأمان لبنان وضمان سرعة انتخاب رئيس
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More