فقدت زوجها ووالدها في أسبوع واحد... ولكن ما كشفته عن الموضوع كان صادماً!

تحدثت سيدة مجهولة الهوية عن تجربتها المريرة بعد وفاة شخصين مقربين منها، وهما زوجها ووالدها.

وروت السيدة تفاصيل القصة وجاء فيها: " لقد توفي اثنان من أكثر الرجال تأثيرًا في حياتي، وأشعر بالذنب لأنني أشعر بالحزن تجاه أحدهما فقط".

وقالت: "توفي زوجي في غضون أسبوع من تشخيص إصابته بالسرطان. كان عمره 49 عامًا وكنا معًا منذ أن كنا مراهقين. كنت محطمة القلب".

وأوضحت المرأة، البالغة من العمر 47 عاما، أن لديها ابنتان في سن المراهقة وكانت تحاول حمايتهما بالإضافة إلى انشغالها بترتيبات الجنازة.

وتابعت بالقول: "بعد ثلاثة أيام من انتهاء الجنازة، أصيب والدي البالغ من العمر 80 عاما بسكتة دماغية فأدخلناه المستشفى، إلا أنه توفي بعد أسبوع فقط".

وأوضحت السيدة حقيقة مشاعرها وقالت: "أشعر بالخدر ولا أستطيع البكاء عليه. لم أذرف دمعة في جنازته رغم أن علاقتنا كانت على ما يرام. لقد كان لطيفًا. أنا لا أفهم ما يحصل لي. أستلقي على السرير وأبكي ليلاً من أجل زوجي ثم أشعر بالسوء تجاه أبي".

ونصح الخبراء في موقع " ذا صن " المرأة بأنها تعالج صدمة كبيرة وربما كان فقدان أحد الوالدين المسنين متوقعًا بطريقة لا شعورية، لكن هذا لا يعني أنه كان يعني أقل بالنسبة لها.

كما أوضحوا أن الشعور بالذنب هو أحد المشاعر التي قد نشعر بها عندما نفقد شخصًا نحبه.