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ما عثرت عليه داخل السلطة التي طلبتها لا يُصدق... أصيبت بصدمة نفسية!
منوعات
2023-11-29 | 05:07
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ما عثرت عليه داخل السلطة التي طلبتها لا يُصدق... أصيبت بصدمة نفسية!
ما عثرت عليه داخل السلطة التي طلبتها لا يُصدق... أصيبت بصدمة نفسية!
تزعم امرأة من ولاية كونيتيكت أنها قضمت إصبعًا مقطوعًا تم خلطه مع سلطة "Chopt" الخاصة بها، وأنه كان يعود لمديرة في المطعم قامت بقطعه عن طريق الخطأ من يدها أثناء تقطيع الجرجير، وفقًا لدعوى قضائية جديدة.
وجلست أليسون كوزي للاستمتاع بتناول وجبة صحية في موقع شركة Chopt Creative Salad Co. في ماونت كيسكو في 7 نيسان عندما اكتشفت هذا الاكتشاف المروع، وفقًا لدعوىها المكونة من 12 صفحة المرفوعة في مقاطعة ويستتشستر يوم الاثنين.
"بعد وقت قصير من شراء المدعية للسلطة، بينما كانت تتناول السلطة، أدركت أنها كانت تمضغ جزءًا من إصبع بشري تم خلطه في السلطة وتكوين جزء منها،" كما جاء في الدعوى.
وتزعم الدعوى أنه تم اكتشاف "أنه في وقت سابق من اليوم كانت موظفة تعمل في مطعم شركة Chopt Creative Salad المذكور أعلاه تقطع الجرجير وقطعت جزءًا من إصبعها الأيسر".
وتم نقل الموظفة الذي لم يذكر اسمها، وهو مديرة في المطعم، إلى مستشفى محلي لكنها تركت الإصبع المقطوع خلفها - وفي النهاية وجد الإصبع الجزئي طريقه إلى سلطة كوزي وفي النهاية إلى فمها، وفقًا للدعوى.
وأصيبت الشابة بصدمة نفسية ومرض بسبب حادثة التقلب في المعدة، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.
وعانت كوزي، من غرينيتش بولاية كونيتيكت، من "إصابات شخصية خطيرة وخطيرة، بما في ذلك الصدمة ونوبات الهلع والصداع النصفي وتفاقم الصداع النصفي وضعف الإدراك والإجهاد الناجم عن الصدمة والقلق والغثيان والقيء والدوخة وآلام الرقبة والكتف". مطالبات الشكوى.
وتتهم الدعوى سلسلة مطاعم السلطة والشركة الأم، Founders Table Restaurant Group، بالإهمال و"الانتهاكات القانونية"، وتطالب بمبلغ لم يكشف عنه كتعويضات.
ورفض مارك ريبمان، محامي كوزي، مناقشة القضية مع صحيفة The Post يوم الثلاثاء.
وقال ريبمان: "لقد أبلغتني موكلتي بأنها لا تريد أي دعاية... إنها تخشى أن تؤدي الدعاية إلى تفاقم مستويات التوتر والقلق لديها."
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