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مطعمان إسبانيان جديدان يحصلان على 3 نجوم من دليل "ميشلان"

منوعات
2023-11-29 | 05:19
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مطعمان إسبانيان جديدان يحصلان على 3 نجوم من دليل "ميشلان"

مطعمان إسبانيان جديدان يحصلان على 3 نجوم من دليل "ميشلان"

ارتفع عدد المطاعم الإسبانية الحاصلة على ثلاث من نجوم "ميشلان" إلى 15 بعدما أضاف الدليل الشهير إليها الثلاثاء اثنين جديدين إلى هذه القائمة هما "ديسفروتار" في برشلونة و"نور" في قرطبة.

وسبق لـ"ديسفروتار" الذي يقوده الطهاة أوريول كاسترو وماتيو كاسانياس وإدوارد سادروك أن حصل على نجمتي "ميشلان" عام 2018، وحلّ في حزيران الفائت ثانياً في تصنيف "50 بست رستورانتس" المهم لأفضل المطاعم في العالم.

ولدى الإعلان مساء الثلاثاء عن حصول المطعم على هذه النجمة الثالثة خلال أمسية احتفالية في برشلونة، صفّق الحاضرون طويلاً للطهاة الثلاثة الذين كان يعملون سابقاً في مطعم "إل بولي" الكاتالوني الشهير الذي تحول الآن متحفاً.

أما مطعم "نور" الشهير في مدينة قرطبة بمقاطعة الأندلس في جنوب إسبانيا، فكان هو الآخر يحظى بنجمتين حتى الآن. ويشتهر رئيس طهاته باكو موراليس الذي حصل على نجمته الثالثة مساء الثلاثاء بأطباقه الرائدة المستوحاة من الثقافة الأندلسية.

واحتفظت كل المطاعم الإسبانية الثلاثة عشر التي سبق أن حصلت على ثلاث نجوم برتبتها في هذه الطبعة الجديدة من دليل "ميشلان" الذي تضمّن للمرة الأولى قائمة تتعلق بإسبانيا حصراً لا بشبه الجزيرة الأيبيرية بأكملها.

أما مطاعم البرتغال فسيخصص لها دليل منفصل يُعلَن عن مضمونه في وقت لاحق.

وانضم "فينتا مونكالفيّو" في بلدة لاريوخا الشمالية إلى فئة المطاعم الإسبانية الحائزة نجمتين، فارتفع عددها إلى 32.

كذلك اضاف الدليل الأحمر الشهير 31 مطعماً إلى قائمة النجمة الواحدة التي باتت تضم 225 مطعماً.
 

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