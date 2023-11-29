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ولادة فيل سومطري ثانٍ خلال شهر بمحمية في إندونيسيا
منوعات
2023-11-29 | 05:24
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ولادة فيل سومطري ثانٍ خلال شهر بمحمية في إندونيسيا
ولادة فيل سومطري ثانٍ خلال شهر بمحمية في إندونيسيا
وُلد الثلاثاء في محمية وطنية بجزيرة سومطرة الإندونيسية فيل صغير ينتمي إلى سلالة الفيلة السومطرية الفرعية المهددة بالانقراض، على ما أعلنت السلطات الإندونيسية التي أبدت ارتياحها إلى هذه الولادة، وهي الثانية خلال شهر.
وأفادت وزارة البيئة والغابات الإندونيسية بأن الفيل الصغير الذي لم تُشر إلى جنسه ويزن 78 كيلوغراما، وُلد في مركز للفيلة يقع داخل محمية واي كامباس الوطنية.
ويعمل موظفو الحديقة على مراقبة صحة الأم وصغيرها.
وتنتمي فيلة سومطرة إلى نوع فرعي مصنف على أنه مهدد بشكل حرج بالانقراض ، ويقدر إجمالي عددها بما يراوح بين 2400 و2800 في مختلف أنحاء العالم، وفقًا للصندوق العالمي للطبيعة الذي يُعنى بالدفاع عن البيئة والحياة البرية.
وسبق أن ولد ذكر فيل صغير خلال تشرين الثاني في المحمية الوطنية نفسها، وهو بصحة جيدة، مما يجعل الولادة الجديدة الثانية في 2023.
وشهدت المحمية نفسها السبت ولادة وحيد قرن سومطري، في إطار برنامج يرمي إلى إنقاذ نوع على وشك الانقراض.
وتشير تقديرات الصندوق العالمي للطبيعة إلى أنّ العالم لا يضم راهناً سوى نحو 80 وحيد قرن سومطري، تعيش بشكل رئيسي في جزيرة سومطرة الإندونيسية وبورنيو، وهي جزيرة تتقاسمها إندونيسيا وماليزيا وسلطنة بروناي.
وقالت وزيرة البيئة والغابات سيتي نوربايا بكر في بيان "الأخبار الجيدة تَرِدنا الواحد تلو الآخر".
وأضافت "ينبغي أن تشجعنا هذه الأخبار الجيدة نحن الإندونيسيين على مواصلة الجهود للحفاظ على الأنواع المحمية في البلاد".
وأدى تدمير الموائل الطبيعية لأفيال سومطرة نتيجة إزالة الغابات، إلى صراعات مع المزارعين الذين يعتبرون أنّ الفيلة تتسبب بأضرار.
كما ان الفيلة ضحايا للصيد الجائر إذ يسعى المهربون للحصول على أنيابها.
وتخوض إندونيسيا معركة مستمرة ضد جرائم الحياة البرية. وأفيد عن حالات تسميم عدة لأفيال في السنوات الأخيرة.
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