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عضه عنكبوت وباض بإصبع قدمه...و بعد أن فقست بيضة حاول الكائن الصغير أن "يأكل" طريقه للخارج وهذه القصة الكاملة! (صور)
منوعات
2023-11-29 | 06:51
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عضه عنكبوت وباض بإصبع قدمه...و بعد أن فقست بيضة حاول الكائن الصغير أن "يأكل" طريقه للخارج وهذه القصة الكاملة! (صور)
عضه عنكبوت وباض بإصبع قدمه...و بعد أن فقست بيضة حاول الكائن الصغير أن "يأكل" طريقه للخارج وهذه القصة الكاملة! (صور)
خرجت ذكرى زواج رجل بريطاني عن السيطرة عندما عضه عنكبوت ذئبي من البيرو، ووضع بيضًا في إصبع قدمه، وفقس عنكبوتا صغيرا بالداخل وأكل طريقه إلى الخارج.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) يوم الاثنين أن كولين بليك وزوجته كانا يحتفلان بالذكرى السنوية الخامسة والثلاثين لزواجهما في رحلة بحرية إلى فرنسا عندما استيقظ ليجد أن أحد أصابع قدميه الكبيرة قد تحول إلى اللون الأرجواني.
وزار بليك الطبيب الموجود على متن السفينة ووجد أنه تعرض لهجوم من قبل الصياد السام ذو الثمانية أرجل أثناء تناول وجبة في الهواء الطلق في مرسيليا، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
لقد كان "غير مدرك تمامًا" أنه تعرض للعض، لأن العنكبوت يخدر فريسته قبل وضع البيض.
وقال للمنفذ: "اعتقدت زوجتي أن السبب هو أنه كان لدي صندل جديد وكانوا يفركون إصبع قدمي الكبير وهذا ما جعله أحمر اللون".
وقام الأطباء بفتح إصبع قدمه، مما أدى إلى تحرير سنور يشبه الحليب يحتوي على بيض العنكبوت، ولكن بعد أربعة أسابيع اكتشف بليك أنه لا يزال لديه "جسم غريب" في قدمه، حسبما ذكر المنفذ.
وضع عنكبوت ذئبي من البيرو بيضًا في إصبع قدم هذا الرجل البريطاني، مما أدى إلى إجراء عمليتين جراحيتين.
وقال بليك: "لم يتم تطهير إحدى بيضات العنكبوت ولا بد أنها فقست... إنهم يعتقدون أن العنكبوت كان يشق طريقه للخروج، ويأكل طريقه من إصبع قدمي".
قتلت المضادات الحيوية الزاحف الصغير المخيف، ولكن كان لا بد من قطع إصبع قدم بليك للمرة الثانية لإزالة جسده.
وقال مازحا: "لقد سألت إذا كان بإمكاني الاحتفاظ بها، لكنهم قالوا لا".
وبحسب ما ورد جاءت العناكب الذئبية البيروفية إلى فرنسا من أميركا الجنوبية أثناء ركوبها على متن سفن الشحن.
وسمها ليس قاتلا للبشر، وفقا لشركة أوركين لمكافحة الآفات.
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