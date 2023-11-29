الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
20
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
19
o
الجنوب
19
o
البقاع
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
20
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
19
o
الجنوب
19
o
البقاع
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عاجل
وزير الخارجية السعودي: الهدنة في غزة غير كافية وما نريده وقف لإطلاق النار
وزير الخارجية السعودي: الهدنة في غزة غير كافية وما نريده وقف لإطلاق النار
زهور افتراضية تراعي البيئة في أحد أهم الاحتفالات البوذية!
منوعات
2023-11-29 | 07:42
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
زهور افتراضية تراعي البيئة في أحد أهم الاحتفالات البوذية!
زهور افتراضية تراعي البيئة في أحد أهم الاحتفالات البوذية!
لمناسبة مهرجان لوي كراثونغ، أحد أقدم الأعياد البوذية وأكثرها شعبية في تايلاند، باتت التقدمات العائمة التقليدية المزينة بالزهور والبخور متوافرة في نسخة افتراضية هذا العام في بانكوك، في محاولة لجعل مهرجان الأضواء أكثر مراعاة للبيئة.
وفي هذا المهرجان، يجتمع المؤمنون كل عام بالملايين بالقرب من المسطحات المائية لطلب المغفرة من إلهة الأنهار خونغكا، وذلك عبر وضع قوارب مستديرة مزخرفة ومتعددة الألوان على الماء.
في السنوات الأخيرة، أعرب علماء بيئيون عن قلقهم بشأن انسداد الممرات المائية في بانكوك جراء قوارب "كراثونغ" هذه التي تصعب إعادة تدويرها.
وبدلاً من تقديم قوارب يدوية الصنع مصنوعة بإتقان يمكن أن تحتوي على أوراق الشجر والزهور، ولكن أيضاً على البلاستيك والبوليسترين والشموع وأعواد البخور وأحياناً العملات المعدنية، دعت بلدية بانكوك السكان هذا العام للاستمتاع بمهرجان "لوي كراثونغ" بنسخة رقمية.
ومن خلال تطبيق على الهاتف المحمول، يمكن للمصلين تصميم أو تلوين أو اختيار "كراثونغ" افتراضي يتم عرضه بعد ذلك على قناة في العاصمة، ما يعطي انطباعاً وهمياً بوجود جسم حقيقي على المياه.
تقول تشينارونغ تومافا، وهي مؤمنة بوذية تبلغ 27 عاماً "لا يزال التقليد قائماً. ولكن يجب علينا أن نتكيف لجعل المهرجان أكثر حداثة، للحد من التأثير والتلوث على الطبيعة".
بعد تلوينها قارب الكراثونغ الخاص بها، تبدي فاتاريكا كيلتونتيوانيتش، وهي شابة أخرى من سكان بانكوك، اعتقادها بأن التغيير ضروري.
وتوضح لوكالة فرانس برس "أنا قلقة للغاية لأن المشاكل البيئية تفاقمت".
ووفقاً لبلدية بانكوك، عُرضت حوالى 3700 صورة رقمية في إطار هذه المبادرة.
وقال ممثل مجلس بلدية المدينة بورنفروم فيكيتسريث لوكالة فرانس برس "يمكننا أن نرى أنّ هناك اهتماماً كبيراً بهذا الأمر، خصوصاً بين الشباب".
ويظل هذا الرقم هامشياً مقارنة بالأجسام العائمة الحقيقية البالغة 600 ألف التي أودعها سكان بانكوك والتقطتها السلطات أثناء الليل.
ومع ذلك، يقول مجلس بلدية المدينة إن استخدام البوليسترين انخفض بنسبة 3% هذا العام، مع كون الغالبية العظمى من الأجسام العائمة مصنوعة من مواد طبيعية.
وبينما كان الناس يتخلصون من الأجسام العائمة التي وضعوها، طفت زوارق وقوارب صغيرة على نهر تشاو فرايا، وعمد عمّال إلى جمع الكراثونغ من المياه المتلاطمة للنهر الواسع الذي يمر عبر بانكوك.
وستُفرز المواد المجمعة، مع تحويل المواد القابلة للتحلل إلى سماد بينما يتم إلقاء البلاستيك في مكب النفايات.
وبالقرب من مركز تسوق ايكون سيام الفاخر، حيث ألقيت مجسمات الكراثونغ إلى مياه تشاو فرايا عبر منزلقات مطلية بالذهب، استمتع المحتفلون باحتفال أكثر تقليدية.
يقول تانابورن كارويكسوم (57 عاماً) "إذا لم نستمر (في احتفالات لوي كراثونغ)، فلن يرى أطفالنا وأحفادنا ذلك".
آخر الأخبار
منوعات
افتراضية
تراعي
البيئة
الاحتفالات
البوذية!
التالي
أرادت أن تريهم لمحة لكنها أظهرت الكثير... كاتي برايس تكشف "بالخطأ" عن صدرها العاري خلال بث مباشر على تيك توك! (صورة)
لجنة الذاكرة الفرنسية الجزائرية تتفق على إعادة ممتلكات الأمير عبد القادر
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-11-25
الاحتفالات الميلادية في ستراسبورغ بدأت… شجرة عملاقة وسوق تقليديّ
منوعات
2023-11-25
الاحتفالات الميلادية في ستراسبورغ بدأت… شجرة عملاقة وسوق تقليديّ
0
أخبار لبنان
2023-11-25
وزارة البيئة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تطلق تجربة هي الأولى من نوعها بإعادة تأهيل غابة محترقة في عكار
أخبار لبنان
2023-11-25
وزارة البيئة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تطلق تجربة هي الأولى من نوعها بإعادة تأهيل غابة محترقة في عكار
0
أخبار دولية
2023-11-20
بوتين سيشارك في قمة افتراضية لمجموعة بريكس بشأن غزة الثلاثاء
أخبار دولية
2023-11-20
بوتين سيشارك في قمة افتراضية لمجموعة بريكس بشأن غزة الثلاثاء
0
أخبار دولية
2023-11-19
بوتين سيشارك في القمة الافتراضية لمجموعة العشرين الأربعاء
أخبار دولية
2023-11-19
بوتين سيشارك في القمة الافتراضية لمجموعة العشرين الأربعاء
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
10:36
"حصص ديسكو" لكبار السن في هونغ كونغ تساعدهم في التغلّب على وحدتهم
منوعات
10:36
"حصص ديسكو" لكبار السن في هونغ كونغ تساعدهم في التغلّب على وحدتهم
0
منوعات
10:10
الـ"LBCI" من قلب مؤتمر المناخ "COP28" في مواكبة إخباريّة وبرامجيّة للحدث العالمي
منوعات
10:10
الـ"LBCI" من قلب مؤتمر المناخ "COP28" في مواكبة إخباريّة وبرامجيّة للحدث العالمي
0
منوعات
10:02
قتل حبيبته وعذبها لساعات... وضعها في الماء المغلي وهذا ما حصل!
منوعات
10:02
قتل حبيبته وعذبها لساعات... وضعها في الماء المغلي وهذا ما حصل!
0
منوعات
09:40
اكتشفا أنهما كانا يشربان مياه المرحاض لمدة 6 أشهر... هكذا علم الزوجان الحقيقة!
منوعات
09:40
اكتشفا أنهما كانا يشربان مياه المرحاض لمدة 6 أشهر... هكذا علم الزوجان الحقيقة!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
03:57
"شمس الأغنية ليست بخير"... كيف ردّت نجوى كرم بعد القلق على صحتها؟
فنّ
03:57
"شمس الأغنية ليست بخير"... كيف ردّت نجوى كرم بعد القلق على صحتها؟
0
علوم وتكنولوجيا
10:23
منها اللغة العربية... باريس تطلق تطبيقا للترجمة الفورية في وسائل النقل: لن تُصدقوا تكلفته!
علوم وتكنولوجيا
10:23
منها اللغة العربية... باريس تطلق تطبيقا للترجمة الفورية في وسائل النقل: لن تُصدقوا تكلفته!
0
أخبار لبنان
2023-11-03
إليكم أسعار المحروقات لليوم
أخبار لبنان
2023-11-03
إليكم أسعار المحروقات لليوم
0
آخر الأخبار
2023-11-24
مصدر أمني إسرائيلي يؤكد تسلم 13 رهينة من الإسرائيليين تم الإفراج عنهم
آخر الأخبار
2023-11-24
مصدر أمني إسرائيلي يؤكد تسلم 13 رهينة من الإسرائيليين تم الإفراج عنهم
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:45
مشاهد جديدة توثق حجم الدمار في غزة
أخبار دولية
07:45
مشاهد جديدة توثق حجم الدمار في غزة
0
أخبار دولية
07:02
ملامح البرج الجديد لكاتدرائية Notre-Dame De Paris تكشفت...
أخبار دولية
07:02
ملامح البرج الجديد لكاتدرائية Notre-Dame De Paris تكشفت...
0
تقارير نشرة الاخبار
06:56
جلسة لمجلس الوزراء على جدول أعمالها بنود مالية ومصرفية... ماذا في تفاصيلها؟
تقارير نشرة الاخبار
06:56
جلسة لمجلس الوزراء على جدول أعمالها بنود مالية ومصرفية... ماذا في تفاصيلها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
06:56
كيف هو الوضع في الجنوب اللبناني بعد الهدنة؟
تقارير نشرة الاخبار
06:56
كيف هو الوضع في الجنوب اللبناني بعد الهدنة؟
0
أخبار دولية
06:48
بلينكن يعلن أنه سيركز خلال زيارته إسرائيل على تمديد الهدنة
أخبار دولية
06:48
بلينكن يعلن أنه سيركز خلال زيارته إسرائيل على تمديد الهدنة
0
أخبار دولية
06:47
المتحدث بإسم الأونروا أكد الحاجة إلى فتح معبر كرم أبو سالم ومعابر أخرى لتجنب كارثة
أخبار دولية
06:47
المتحدث بإسم الأونروا أكد الحاجة إلى فتح معبر كرم أبو سالم ومعابر أخرى لتجنب كارثة
0
أخبار دولية
06:43
المتحدث بإسم الحكومة الإسرائيلية برر المسعى الإسرائيلي لتمديد الهدنة الإنسانية بالرغبة في إعادة كل الرهائن
أخبار دولية
06:43
المتحدث بإسم الحكومة الإسرائيلية برر المسعى الإسرائيلي لتمديد الهدنة الإنسانية بالرغبة في إعادة كل الرهائن
0
أخبار لبنان
06:42
لودريان يجول على المسؤولين اللبنانيين... ماذا في تفاصيل لقاءاته؟
أخبار لبنان
06:42
لودريان يجول على المسؤولين اللبنانيين... ماذا في تفاصيل لقاءاته؟
0
أخبار دولية
06:39
حماس أبلغت الوسطاء موافقتها على تمديد الهدنة... ماذا عن الجانب الإسرائيلي؟
أخبار دولية
06:39
حماس أبلغت الوسطاء موافقتها على تمديد الهدنة... ماذا عن الجانب الإسرائيلي؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
12:56
أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: إسرائيل مستعدة لتمديد الهدنة 9 أيام إذا أطلقت حماس 10 رهائن كل يوم
خبر عاجل
12:56
أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: إسرائيل مستعدة لتمديد الهدنة 9 أيام إذا أطلقت حماس 10 رهائن كل يوم
2
منوعات
12:58
تعرّت في غابة مظلمة والتقطت مجموعة من الصور... شقيقة مايلي سايروس تشعل إنستغرام! (صور)
منوعات
12:58
تعرّت في غابة مظلمة والتقطت مجموعة من الصور... شقيقة مايلي سايروس تشعل إنستغرام! (صور)
3
خبر عاجل
11:23
الرياض تحسم سباق استضافة إكسبو 2030 بـ 119 صوتا
خبر عاجل
11:23
الرياض تحسم سباق استضافة إكسبو 2030 بـ 119 صوتا
4
أخبار دولية
12:15
وزير السياحة السعودي للـLBCI بعد حسم الرياض استضافة إكسبو 2030: إنه يوم تاريخي!
أخبار دولية
12:15
وزير السياحة السعودي للـLBCI بعد حسم الرياض استضافة إكسبو 2030: إنه يوم تاريخي!
5
أخبار لبنان
11:11
لقاء بين العلولا ولودريان في الرياض: العمل لاستقرار وأمان لبنان وضمان سرعة انتخاب رئيس
أخبار لبنان
11:11
لقاء بين العلولا ولودريان في الرياض: العمل لاستقرار وأمان لبنان وضمان سرعة انتخاب رئيس
6
منوعات
15:05
عانى من ألم رهيب في الرأس وفقد بصره... ما عثروا عليه داخل جمجمته صدم الجميع حتى الأطباء! (صور)
منوعات
15:05
عانى من ألم رهيب في الرأس وفقد بصره... ما عثروا عليه داخل جمجمته صدم الجميع حتى الأطباء! (صور)
7
موضة وجمال
16:15
حذاء Louis Vuitton بقيمة 2.5 ألف دولار صدم المتابعين... "إنه أمر مخيف تقريبًا"! (فيديو)
موضة وجمال
16:15
حذاء Louis Vuitton بقيمة 2.5 ألف دولار صدم المتابعين... "إنه أمر مخيف تقريبًا"! (فيديو)
8
فنّ
03:57
"شمس الأغنية ليست بخير"... كيف ردّت نجوى كرم بعد القلق على صحتها؟
فنّ
03:57
"شمس الأغنية ليست بخير"... كيف ردّت نجوى كرم بعد القلق على صحتها؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More