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أرادت أن تريهم لمحة لكنها أظهرت الكثير... كاتي برايس تكشف "بالخطأ" عن صدرها العاري خلال بث مباشر على تيك توك! (صورة)

أرادت أن تريهم لمحة لكنها أظهرت الكثير... كاتي برايس تكشف "بالخطأ" عن صدرها العاري خلال بث مباشر على تيك توك! (صورة)







وفي التفاصيل، يوم الاثنين 27 تشرين الثاني، كشفت كاتي عن أكثر بقليل مما كانت تقصده، خلال بث مباشر على تيك توك، تحدثت فيه كاتي مع حشد كبير من معجبيها المخلصين.



وكانت واقفة في الخزانة، وتعطي المعجبين لمحة سريعة عن مظهرها ببدلة رياضية باللون العنابي، لكن الأمور اتخذت منحىً غريباً عندما رفعت كاتي قميصها، وفق ما نقل موقع



لقد كانت بلا حمالة صدر تمامًا، حيث رفعت ذراعيها، وكشفت كاتي عن طريق الخطأ على صدرها الشهير ليراها المعجبون. ثم عدلت ملابسها بسرعة وسحبت الجزء العلوي للأسفل.



ويأتي الخطأ الفادح في خزانة ملابس كاتي بعد أن كشفت عن شفاهها "الضخمة" الجديدة ومؤخرتها للجماهير في مقطع فيديو مصور.

أعطت كاتي برايس المشجعين عن طريق الخطأ أكثر من مجرد لمحة مثيرة، بعد أن كشفت ثدييها في خطأ فادح داخل خزانة الملابس، خلال بث مباشر على تيك توك.وفي التفاصيل، يوم الاثنين 27 تشرين الثاني، كشفت كاتي عن أكثر بقليل مما كانت تقصده، خلال بث مباشر على تيك توك، تحدثت فيه كاتي مع حشد كبير من معجبيها المخلصين.وكانت واقفة في الخزانة، وتعطي المعجبين لمحة سريعة عن مظهرها ببدلة رياضية باللون العنابي، لكن الأمور اتخذت منحىً غريباً عندما رفعت كاتي قميصها، وفق ما نقل موقع دايلي ستار لقد كانت بلا حمالة صدر تمامًا، حيث رفعت ذراعيها، وكشفت كاتي عن طريق الخطأ على صدرها الشهير ليراها المعجبون. ثم عدلت ملابسها بسرعة وسحبت الجزء العلوي للأسفل.ويأتي الخطأ الفادح في خزانة ملابس كاتي بعد أن كشفت عن شفاهها "الضخمة" الجديدة ومؤخرتها للجماهير في مقطع فيديو مصور.