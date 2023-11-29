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قتل حبيبته وعذبها لساعات... وضعها في الماء المغلي وهذا ما حصل!
منوعات
2023-11-29 | 10:02
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قتل حبيبته وعذبها لساعات... وضعها في الماء المغلي وهذا ما حصل!
قتل حبيبته وعذبها لساعات... وضعها في الماء المغلي وهذا ما حصل!
قتل مارك كلوز، 53 عامًا حبيبته كلير بيل البالغة 43 عاماً في حمام ساخن، ثم تركها تتألم لساعات بعد تعرضها لإصابات وحروق مروعة ساهمت في وفاتها.
وكان كلوز قد وضع كلير في المياه المغلية، حيث لم يكن باستطاعتها الخروج، فأخرجها بنفسه من الماء، وتركها لمدة ست ساعات وهي تتألم عندما بدأ جلدها يتقشر عن جسدها.
وبحسب موقع
"ذا صن"
، أطلق كلوز ناقوس الخطر بعد ست ساعات، لكن كان قد فات الأوان إذ توفيت كلير في سريرها.
وواجه المجرم عقوبة السجن مدى الحياة بعد إدانته بالقتل غير العمد بسبب الإهمال الجسيم.
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