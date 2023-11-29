الـ"LBCI" من قلب مؤتمر المناخ "COP28" في مواكبة إخباريّة وبرامجيّة للحدث العالمي

ينتظر العالم فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ "COP28"، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربيّة المُتّحدة في مدينة "أكسبو دبي" من الخميس 30 تشرين الثاني نوفمبر حتّى الثلاثاء 12 كانون الثاني ديسمبر، والذي تتطلّع من خلاله دولة الإمارات الى الإسهام الفاعل في التصدّي للتحدّيات البيئيّة التي يُواجهها العالم ونشر الاستدامة على أوسع نطاق دولي، وسيجمع المؤتمر قادة العالم إضافة الى الخبراء والناشطين ومُمثّلي الشركات والمجموعات غير الحكوميّة وغيرهم، لمناقشة سبل وآليات مواجهة أزمة المناخ التي تُهدّد العالم.

الـ"LBCI" ستُجنّد شاشتها، منصّاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مُراسليها، ومُقدّمي برامجها لمواكبة الحدث العالمي عبر تغطيات مباشرة، حلقات برامجيّة خاصّة، تقارير إخباريّة ونقل مُباشر لوقائع المؤتمر.

عن التحدّيات التي تواجهها دول العالم ومنها لبنان، وعن تأثير التغيّر المناخي وخطورته على البشريّة، تُقدّم الـ"LBCI" سلسلة تقارير إخباريّة وحلقات خاصّة من برامجها، للإضاءة على أزمة المناخ وتشجيع المواطن اللبناني والعربي على الانخراط في سبل مكافحة الأزمة.

ماذا تعني مفاهيم مثل "هدف الـ1.5 درجة مئويّة" وعدم تجاوز زيادة حرارة الكوكب لهذا الحدّ، ماذا عن الطاقة المُستدامة، الزراعة المُستدامة، الموضة المُستدامة، الفنّ المستدام، إدارة مستدامة للنفايات، كيفيّة معالجة ندرة المياه، ماذا يعني تجميع الأمطار المنزليّة، البيئة الخضراء، والتربية الخضراء... هذه المفاهيم ستُضيء عليها الـ"LBCI" عبر تقارير إخباريّة مُبسّطة، وحلقات خاصّة من برامجها "نهاركن سعيد"، "Morning Talk"، و"عشرين30" مع ألبير كوستانيان، حيث ستستضيف خبراء، وأخصائيّين، ومواطنين، إضافة الى عرض كليبات ترويجيّة ووثائقيّات ضمن حملة توعويّة خاصّة.