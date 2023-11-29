يغتصبها ثم يخدّرها مُستغلاً حالتها الصحية... واقعة مروعة في بلدٍ عربي وهذه تفاصيها!

في قضية شغلت الرأي العام بالبحرين، أقدم رجل خمسيني على الاعتداء جنسياً على سيدة ثلاثينية من ذوي الاحتياجات الخاصة، مُستغلاً حالتها الصحية الّتي تعاني منها.

ووفق موقع " الأيام " البحريني، أفادت النيابة العامة خلال جلسة المحاكمة بأن شقيق الضحية تقدّم ببلاغ ضد المتهم، بعدما اعترفت بتعرضها للاعتداء الجنسي مرات عدة دون رضاها وذلك بعد قيامه بأخذها من مسكن أهلها والتوجه بها إلى منزل أحد أقربائه.

وفور العودة إلى منزلها كان يقوم الجاني بتحذير الضحية كي لا تخبر أحد عن تلك الأفعال التي قام بها، مستغلاً عدم إدراكها لحقيقة الأمور، وبخاصةٍ أن من في ذلك العمر العقلي يتحدثون بعفوية دون التفكير بعواقب الأمور وتبعاتها.

وطالبت النيابة العامة خلال جلسة المرافعة بإيقاع أقصى عقوبة على المتهم دون أية رحمة به بعد انتهاكه لعرض المجني عليها الّتي تعاني من إعاقة ذهنية تضع قدراتها العقلية في سن فتاة لم تبلغ الـ14 عامًا.