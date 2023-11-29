ممرضة تشكو من علاقتها مع حبيبها: "يجبرني على ارتداء الزي الرسمي في الأوقات الحميمة... ما الحلّ؟!"

روت ممرضة بريطانية قصتها مع حبيبها الغريبة الّتي تتمثل بهوسه الزائد بلباس عملها، طالبةً من خبراء موقع " ذا صن " والقراء إسداء النصائح للتعامل مع الوضع.

وقالت الشابة الّتي لم يتم الكشف عن هويتها عن حبيبها: "يبلغ من العمر 28 عامًا ولديه دافع جنسي مرتفع للغاية ويطلب مني أن أرتدي ملابس العمل الخاصة بي مرتين على الأقل في الأسبوع".

وأضافت: "المشكلة هي أنه عندما لا أرتدي الزي الرسمي لا يقترب مني أو يعبر لي عن رغبته في ممارسة الحب معي. كما يُناديني باسم نيرسي (أي ممرضة) باستمرار".

وبدأت الشابة البالغة من العمر 26 عاما تتساءل عما إذا كان سيهتم بها على الإطلاق لو لم تكن ممرضة.

ووصفت علاقتها مع حبيبها لمدة عام تقريباً بـ"جيدة جدا"، قائلةً: "إنه مضحك وكريم للغاية ولكن لا يسعني إلا أن أشعر بعدم الأمان قليلاً لأنه مهتم بزيّ الرسمي أكثر مني".

واشتكت الشابة من طلبات حبيبها الملحّة لها بارتداء اللباس الرسمي للمرضات، في حين اشترى لها بمناسبة عيد ميلادها واحداً قصيراً باللون الأحمر. كما كان قد ابتاع لها واحداً جديداً قبل بضعة أشهر بلون مختلف.

وقالت: "لم أكن أمانع في ارتداء الملابس في البداية، ولكن كلما اقترحت عليه ترك الملابس في الخزانة، كان يعبّر عن غضبه، رافضًا ممارسة الجنس على الإطلاق".

وختمت بالقول: "إذا لم أتمكن من الوصول إلى حلّ معه، أخشى أنني سأفقده لأحد صديقاتي الممرضات".