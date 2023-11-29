صورة قديمة صادمة لكيت ميدلتون... هكذا بدت بلباس شفاف خلال عرض أزياء!

في حين لم يتبق سوى ست حلقات فقط من "ذا كراون" الّذي يتم عرضه عبر منصة نتفليكس، إلا أن الأمور بدأت تتغيّر حيث يستعد المسلسل لتقديم أميرة ويلز المستقبلية، كيت ميدلتون.

في "النظرة الأولى"، يمكن رؤية كيت (التي لعبت دورها ميغ بيلامي) وهي تسير على المنصة بفستان شفاف خلال عرض أزياء أُقيم عام 2002 في جامعة سانت أندروز في اسكتلندا.

ويُذكر أن ميدلتون والأمير ويليام، الذي كان من بين الحضور في تلك الليلة، التقيا خلال سنتهما الأولى في الجامعة.

وتُظهر الصور أيضًا ويليام (الّذي لعب دوره إد ماكفي) وهو يتحدث بارتباك إلى زوجته المستقبلية. واستمرّت علاقة كيت وويليام إلى حين تم الإعلان عن خطوبتهما في 16 تشرين الثاني 2010، وتزوجا في كنيسة وستمنستر في 29 نيسان 2011.

ولدى ويليام وكيت 3 أطفال وهم الأمير جورج (9 سنوات)، الأميرة شارلوت (8 سنوات) والأمير لويس (5 سنوات).