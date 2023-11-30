خلال رحلة جوية... مارست مع رجل غريب الجنس الفموي "بالإكراه" أمام أطفال وطاقم الطائرة (فيديو)

اعتُقلت امرأة في موسكو بعد أن زُعم أنها مارست الجنس الفموي مع رجل غريب كان يجلس بجانبها على متن رحلة سياحية من أنطاليا.

وحدث اللقاء الجنسي المزعوم على متن رحلة طيران بوبيدا التي استغرقت خمس ساعات، وكان من بين الركاب أطفال.

وقال شهود عيان إن الرجل الذي كان يجلس بجانبها في الدرجة الاقتصادية حاول في البداية مقاومتها ودفعها بعيدا، إلا أن الشابة واسمها فاليريا، 29 عاما، أصرّت على إنزال بنطاله للقيام بالعمل غير الأخلاقي ما أدّى إلى استسلام الرجل للأمر.

وعندما هبطت طائرة البوينغ 737-800 في مطار فنوكوفو، سعت فاليريا إلى رشوة طاقم الطائرة بورقة نقدية أميركية من فئة مائة دولار للتكتم عن سلوكها، حسبما زُعم.

وصفق الركاب وطاقم الطائرة وهتفوا عندما صعدت الشرطة على متن الطائرة واحتجزت المرأة الشابة في مطار فنوكوفو بالعاصمة الروسية.