روسيا تقضي بسجن رجل كتب "لا للحرب" على الثلج

حكمت روسيا على رجل بالسجن عشرة أيام لأنه كتب عبارة "لا للحرب" على بوابة مغطاة بالثلوج أمام حلبة للتزلج في موسكو.جرّمت موسكو أي انتقاد لهجومها في أوكرانيا بعيد بدء النزاع في شباط 2022، واعتقل الآلاف لأعمال احتجاجية بسيطة.وبحسب مستندات المحكمة التي نُشرت في 24 تشرين الثاني، اعتقلت الشرطة ديمتري فيدوروف الخميس الماضي في حديقة غوركي بموسكو، وهو يرسم بإصبعه الشعار المحظور.وجاء في وثيقة المحكمة أنه بعد تنفيذ ما قام به "عرض عناصر الشرطة نقله في سيارة إلى إدارة وزارة الداخلية"، لكن فيدوروف رفض.وحذره ضباط الشرطة مراراً من أنه سيكون في حكم منتهك القانون في حال امتناعه عن ذلك، وتم توقيفه في نهاية المطاف.وذكرت المستندات أن فيدوروف نفى أن يكون قاوم توقيفه في المحكمة، لكنه اعترف بكتابة الشعار وحكم عليه "بالاعتقال الإداري" لعشرة أيام.وأفادت صحيفة "أوستوروجنو نوفوستي" الإخبارية التي كانت أول من نشر الخبر، عن تغريمه أيضا مبلغا لم يكشف عنه.ومنذ أن شنت هجومها في أوكرانيا، أطلقت موسكو حملة قمع غير مسبوقة على المعارضة، شبهتها جماعات حقوق الإنسان بالقمع الجماعي الذي شهدته البلاد في عهد الاتحاد السوفياتي السابق.في وقت سابق هذا الشهر حكمت محكمة روسية على الفنانة ألكسندرا سكوشيلينكو بالسجن سبع سنوات بعد أن استبدلت بطاقات الأسعار في سوبرماركت بشعارات تنتقد الهجوم.