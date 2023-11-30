إفتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمُناخ "كوب28"

افتُتح مؤتمر الأطراف، في اتفاقية الأمم المتحدة، رسميًا، في دبي، في شأن تغيّر المُناخ "كوب28".



ويفترض هذا المؤتمر أن يدفع باتجاه خفض أسرع لانبعاثات غازات الدفيئة والتخلي عن الوقود الأحفوريّ.