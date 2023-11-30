الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
23
o
الجنوب
22
o
البقاع
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
23
o
الجنوب
22
o
البقاع
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
طلبت من المدعوين ارتداء الأسود في زفاف ابنها.. كرهها لزوجته لا يوصف وهذا السبب!
منوعات
2023-11-30 | 05:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
طلبت من المدعوين ارتداء الأسود في زفاف ابنها.. كرهها لزوجته لا يوصف وهذا السبب!
طلبت من المدعوين ارتداء الأسود في زفاف ابنها.. كرهها لزوجته لا يوصف وهذا السبب!
روت سيدة بريطانية واسمها ميل فالوفيلد، عن علاقتها المتوترة بحماتها الّتي جعلتها تعاني على مرّ السنوات خلال زواجها، بحسب موقع
"ذا صن"
.
وقالت ميل، 50 عاما، التي تعيش مع زوجها براين وابنيهما في لندن، أنها أمضت عيد الميلاد منذ حوالي عشر سنوات مع حماتها، 80 عاما، لكنهما لا ترغبان بتكرار هذه التجربة مرة أخرى، لأنهما مختلفتان جداً عن بعضهما البعض.
وأضافت ميل: "حماتي تعتقد أن المرأة يجب أن تكون ربة منزل وتعتني بزوجها، بينما أنا مناصرة لحقوق المرأة وأعتقد أن الحياة أقصر من أن نقوم بالتنظيف والطبخ طوال الوقت. أنا أحب حماتي لأنه لولاها لم يكن لي أن أحظى ببراين، ولكنها تقودني إلى الجنون. فهي تتحدث بلا انقطاع، وتنتقدني في كل فرصة، وهي دائمًا تعتبر نفسها على حق".
وأضافت: "عندما تمت خطوبتي أنا وبراين بعد ثماني سنوات معًا، توقعت منها أن تتظاهر على الأقل بالسعادة، لكنها بدلاً من ذلك طلبت ارتداء اللون الأسود في حفل زفافنا وأخبرتني أنها لا تشعر أنني سأكون ابنتها، بل ستفقد ابنها بسببي. ولكنها جدة لطيفة، وأولادي يعشقونها، غير أنها تدخلت كثيراً في طريقة تربيتهم".
آخر الأخبار
منوعات
زواج
ابن
أسود
كره
التالي
"سمع أصواتاً في رأسه"... طالب جامعي يتخلّص من عائلته وهذا ما فعله!
إفتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمُناخ "كوب28"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-11-28
أقنعته بأنها تحبه وتريد الزواج منه... ابنة الـ15 سنة طعنت رجلا ثلاثينيا في رأسه والسبب: الهدايا؟!
منوعات
2023-11-28
أقنعته بأنها تحبه وتريد الزواج منه... ابنة الـ15 سنة طعنت رجلا ثلاثينيا في رأسه والسبب: الهدايا؟!
0
منوعات
2023-11-17
سيدة فرنسا الأولى تتحدث عن تفاصيل قصة الحب التي جمعتها بماكرون... "كان زميل ابنتي في الصف وأخرنا زواجنا 10 سنوات"!
منوعات
2023-11-17
سيدة فرنسا الأولى تتحدث عن تفاصيل قصة الحب التي جمعتها بماكرون... "كان زميل ابنتي في الصف وأخرنا زواجنا 10 سنوات"!
0
منوعات
2023-09-06
خطف ابنة الـ10 سنوات وعنفها بأبشع الطرق بهدف الزواج منها لاحقا... قصة مرعبة انتهت بالانتحار!
منوعات
2023-09-06
خطف ابنة الـ10 سنوات وعنفها بأبشع الطرق بهدف الزواج منها لاحقا... قصة مرعبة انتهت بالانتحار!
0
منوعات
07:20
مشهد مستفز... أب يُرسل قبلة لابنه القاتل في المحكمة بعد أسابيع من قتله والدته! (صورة)
منوعات
07:20
مشهد مستفز... أب يُرسل قبلة لابنه القاتل في المحكمة بعد أسابيع من قتله والدته! (صورة)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
07:25
مقدمة برنامج أطفال أجنبية تعرضت للهجوم من شريكها خلال حملها وهددها بنشر صورها العارية...وهذه القصة كاملة!
منوعات
07:25
مقدمة برنامج أطفال أجنبية تعرضت للهجوم من شريكها خلال حملها وهددها بنشر صورها العارية...وهذه القصة كاملة!
0
منوعات
07:20
مشهد مستفز... أب يُرسل قبلة لابنه القاتل في المحكمة بعد أسابيع من قتله والدته! (صورة)
منوعات
07:20
مشهد مستفز... أب يُرسل قبلة لابنه القاتل في المحكمة بعد أسابيع من قتله والدته! (صورة)
0
منوعات
06:00
"سمع أصواتاً في رأسه"... طالب جامعي يتخلّص من عائلته وهذا ما فعله!
منوعات
06:00
"سمع أصواتاً في رأسه"... طالب جامعي يتخلّص من عائلته وهذا ما فعله!
0
منوعات
05:29
إفتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمُناخ "كوب28"
منوعات
05:29
إفتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمُناخ "كوب28"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
06:52
لودريان التقى في قصر الصنوبر النواب وضاح الصادق ومارك ضو وميشال دويهي كما التقى وفد من كتلة تجدد ضم النائب فؤاد مخزومي والنائب ميشال معوض
خبر عاجل
06:52
لودريان التقى في قصر الصنوبر النواب وضاح الصادق ومارك ضو وميشال دويهي كما التقى وفد من كتلة تجدد ضم النائب فؤاد مخزومي والنائب ميشال معوض
0
أخبار دولية
00:10
قطر تعلن عن توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتمديد الهدنة ليوم إضافي
أخبار دولية
00:10
قطر تعلن عن توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتمديد الهدنة ليوم إضافي
0
موضة وجمال
2023-11-19
السؤال الموحد حسم النتيجة النهائية... كيف أجابت المشتركات في حفل ملكة جمال الكون؟
موضة وجمال
2023-11-19
السؤال الموحد حسم النتيجة النهائية... كيف أجابت المشتركات في حفل ملكة جمال الكون؟
0
أخبار لبنان
06:23
الجميل: المشكلة عند حزب الله المُتمسّك بمرشحه الرئاسي وندعو لتأجيل تسريح قائد الجيش
أخبار لبنان
06:23
الجميل: المشكلة عند حزب الله المُتمسّك بمرشحه الرئاسي وندعو لتأجيل تسريح قائد الجيش
بالفيديو
d-none hideMe
0
منوعات
05:29
إفتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمُناخ "كوب28"
منوعات
05:29
إفتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمُناخ "كوب28"
0
أخبار دولية
01:48
قتلى وجرحى في هجوم في القدس
أخبار دولية
01:48
قتلى وجرحى في هجوم في القدس
0
تقارير نشرة الاخبار
17:06
عشية انطلاق مؤتمر الاقطاب للمناخ COP28 في الامارات.. ما دور دول المنطقة في لجم التغير المناخي؟
تقارير نشرة الاخبار
17:06
عشية انطلاق مؤتمر الاقطاب للمناخ COP28 في الامارات.. ما دور دول المنطقة في لجم التغير المناخي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
ما هو موقع فريق باريس سان جرمان في دوري الابطال بعد تعادله مع نيوكاستل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:49
ما هو موقع فريق باريس سان جرمان في دوري الابطال بعد تعادله مع نيوكاستل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
هذا ما تخططه الرياض لإكسبو…
تقارير نشرة الاخبار
13:45
هذا ما تخططه الرياض لإكسبو…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ما المميز في استضافة الامارات لقمة الاقطاب للمناخ؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ما المميز في استضافة الامارات لقمة الاقطاب للمناخ؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
لودريان: لانتخاب رئيس وتهدئة الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
13:37
لودريان: لانتخاب رئيس وتهدئة الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المتضررون في الجنوب...امام وعود واهية ام التزامات فعلية بالتعويض؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المتضررون في الجنوب...امام وعود واهية ام التزامات فعلية بالتعويض؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الريغار أقوى من البلدية في منطقة الجديدة والبوشرية
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الريغار أقوى من البلدية في منطقة الجديدة والبوشرية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
16:13
الخارجية القطرية: الفلسطينيون المفرج عنهم اليوم هم ١٦ قاصرا و١٤ امرأة والإسرائيليون المفرج عنهم هم ٥ قصر و٥ نساء بينهم مزدوجو جنسية وقاصر هولندي و3 ألمان وأميركية
خبر عاجل
16:13
الخارجية القطرية: الفلسطينيون المفرج عنهم اليوم هم ١٦ قاصرا و١٤ امرأة والإسرائيليون المفرج عنهم هم ٥ قصر و٥ نساء بينهم مزدوجو جنسية وقاصر هولندي و3 ألمان وأميركية
2
خبر عاجل
11:06
المندوبة الأميركية في مجلس الأمن: نحتاج حل الدولتين حيث غزة والضفة الغربية متحدتان تحت هيكل سياسي واحد
خبر عاجل
11:06
المندوبة الأميركية في مجلس الأمن: نحتاج حل الدولتين حيث غزة والضفة الغربية متحدتان تحت هيكل سياسي واحد
3
منوعات
12:33
صورة قديمة صادمة لكيت ميدلتون... هكذا بدت بلباس شفاف خلال عرض أزياء!
منوعات
12:33
صورة قديمة صادمة لكيت ميدلتون... هكذا بدت بلباس شفاف خلال عرض أزياء!
4
خبر عاجل
23:51
المتحدث العسكري الإسرائيلي: نظرا لجهود الوسطاء لمواصلة إطلاق المخطوفين ستتواصل الهدنة الإنسانية الموقتة
خبر عاجل
23:51
المتحدث العسكري الإسرائيلي: نظرا لجهود الوسطاء لمواصلة إطلاق المخطوفين ستتواصل الهدنة الإنسانية الموقتة
5
منوعات
11:42
يغتصبها ثم يخدّرها مُستغلاً حالتها الصحية... واقعة مروعة في بلدٍ عربي وهذه تفاصيها!
منوعات
11:42
يغتصبها ثم يخدّرها مُستغلاً حالتها الصحية... واقعة مروعة في بلدٍ عربي وهذه تفاصيها!
6
اقتصاد
09:10
وزارة الطاقـة والميـاه أصدرت تسعيـرة المولـدات الخاصـة لتشرين الثاني 2023
اقتصاد
09:10
وزارة الطاقـة والميـاه أصدرت تسعيـرة المولـدات الخاصـة لتشرين الثاني 2023
7
خبر عاجل
00:05
حماس تعلن الاتفاق مع إسرائيل على تمديد الهدنة ليوم إضافي
خبر عاجل
00:05
حماس تعلن الاتفاق مع إسرائيل على تمديد الهدنة ليوم إضافي
8
اخبار البرامج
14:34
"اتصل بي قبل الحرب بيوم كأنه يودعني"... أب يلجأ لـ"أحمر بالخط العريض" لمعرفة مصير إبنه بعد الحرب على غزة! (فيديو)
اخبار البرامج
14:34
"اتصل بي قبل الحرب بيوم كأنه يودعني"... أب يلجأ لـ"أحمر بالخط العريض" لمعرفة مصير إبنه بعد الحرب على غزة! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More