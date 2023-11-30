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طلبت من المدعوين ارتداء الأسود في زفاف ابنها.. كرهها لزوجته لا يوصف وهذا السبب!

طلبت من المدعوين ارتداء الأسود في زفاف ابنها.. كرهها لزوجته لا يوصف وهذا السبب!





وقالت ميل، 50 عاما، التي تعيش مع زوجها براين وابنيهما في لندن، أنها أمضت عيد الميلاد منذ حوالي عشر سنوات مع حماتها، 80 عاما، لكنهما لا ترغبان بتكرار هذه التجربة مرة أخرى، لأنهما مختلفتان جداً عن بعضهما البعض.



وأضافت ميل: "حماتي تعتقد أن المرأة يجب أن تكون ربة منزل وتعتني بزوجها، بينما أنا مناصرة لحقوق المرأة وأعتقد أن الحياة أقصر من أن نقوم بالتنظيف والطبخ طوال الوقت. أنا أحب حماتي لأنه لولاها لم يكن لي أن أحظى ببراين، ولكنها تقودني إلى الجنون. فهي تتحدث بلا انقطاع، وتنتقدني في كل فرصة، وهي دائمًا تعتبر نفسها على حق".



وأضافت: "عندما تمت خطوبتي أنا وبراين بعد ثماني سنوات معًا، توقعت منها أن تتظاهر على الأقل بالسعادة، لكنها بدلاً من ذلك طلبت ارتداء اللون الأسود في حفل زفافنا وأخبرتني أنها لا تشعر أنني سأكون ابنتها، بل ستفقد ابنها بسببي. ولكنها جدة لطيفة، وأولادي يعشقونها، غير أنها تدخلت كثيراً في طريقة تربيتهم". روت سيدة بريطانية واسمها ميل فالوفيلد، عن علاقتها المتوترة بحماتها الّتي جعلتها تعاني على مرّ السنوات خلال زواجها، بحسب موقع "ذا صن" وقالت ميل، 50 عاما، التي تعيش مع زوجها براين وابنيهما في لندن، أنها أمضت عيد الميلاد منذ حوالي عشر سنوات مع حماتها، 80 عاما، لكنهما لا ترغبان بتكرار هذه التجربة مرة أخرى، لأنهما مختلفتان جداً عن بعضهما البعض.وأضافت ميل: "حماتي تعتقد أن المرأة يجب أن تكون ربة منزل وتعتني بزوجها، بينما أنا مناصرة لحقوق المرأة وأعتقد أن الحياة أقصر من أن نقوم بالتنظيف والطبخ طوال الوقت. أنا أحب حماتي لأنه لولاها لم يكن لي أن أحظى ببراين، ولكنها تقودني إلى الجنون. فهي تتحدث بلا انقطاع، وتنتقدني في كل فرصة، وهي دائمًا تعتبر نفسها على حق".وأضافت: "عندما تمت خطوبتي أنا وبراين بعد ثماني سنوات معًا، توقعت منها أن تتظاهر على الأقل بالسعادة، لكنها بدلاً من ذلك طلبت ارتداء اللون الأسود في حفل زفافنا وأخبرتني أنها لا تشعر أنني سأكون ابنتها، بل ستفقد ابنها بسببي. ولكنها جدة لطيفة، وأولادي يعشقونها، غير أنها تدخلت كثيراً في طريقة تربيتهم".