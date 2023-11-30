"سمع أصواتاً في رأسه"... طالب جامعي يتخلّص من عائلته وهذا ما فعله!

ادعى شاب مشتبه به في جريمة قتل ثلاثية مروعة في برونكس بأميركا، أنه كان "يسمع أصواتًا"، وكان يجالس أخاه غير الشقيق البالغ من العمر 5 سنوات قبل ساعات فقط من طعنه ووالديه حتى الموت، بحسب مسؤول في الشرطة.

وذكر رئيس مباحث شرطة نيويورك أن المشتبه به، الذي تم تحديده على أنه جايدن ريفيرا، وهو طالب جامعي شمالي ولاية نيويورك، كان محتجزًا في جناح الطب النفسي بمركز وستشستر الطبي، حيث أخبر الطاقم الطبي بشكل عفوي أنه "فعل شيئًا سيئًا وأنه قتل شخصًا ما".

وكان المحققون يعملون على جمع الأسباب المحتملة للجريمة ويتوقعون توجيه الاتهام إلى المراهق المضطرب بقتل والده جوناثان ريفيرا، وحبيبة والده هانوي بيرالتا، وابن الزوجين الصغير كايدن ريفيرا، الذين تم العثور على جثثهم مذبوحة في مبنى سكني في موت هافن.

وبحسب المعلومات، قال المشتبه به لوالدته إنه "كان يسمع أصواتا" قبل حادث الطعن. وفي وقت لاحق، عندما عاد إلى المنزل، أخبر والدته مرة أخرى أنه كان يسمع أصواتًا وأنه يعتقد أن السيد ريفيرا والسيدة بيرالتا سوف يؤذيانه."

وقالت الشرطة إن عناصرها هرعت إلى الشقة وعثرت على هانوي في غرفة النوم متوفية أيضًا إثر إصابتها بطعنات عدة. كما تم العثور على الضحيتين مقتولين بطريقة مروعة لدرجة أنه تم نزع أحشائهما.

وقالت مصادر الشرطة إن المراهق الملطخ بالدماء ظهر في وقت لاحق إلى شقة والدته في برونكس ما أدّى إلى اتّصالها برقم الطوارئ.