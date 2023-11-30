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أحبت الدجاج المقلي بشكل هستيري... لن تصدقوا كيف بدا زفافها: باقة "الورود" صادمة! (صور)
منوعات
2023-11-30 | 08:39
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أحبت الدجاج المقلي بشكل هستيري... لن تصدقوا كيف بدا زفافها: باقة "الورود" صادمة! (صور)
أحبت الدجاج المقلي بشكل هستيري... لن تصدقوا كيف بدا زفافها: باقة "الورود" صادمة! (صور)
أرادت هذه العروس، المتعطشة للدجاج، شيئًا جيدًا لذيذا ليميّز حفل زفافها.
وأصبحت رؤية الشابة حقيقة واقعة بقيمة 2300 دولار - وتأتي كاملة مع باقة دجاج مقلية وبوفيه من الدواجن بالكامل.
"لقد حظيت بحفل زفاف أحلامي على طراز كنتاكي فرايد تشيكن !!!" قالت لينغ لو وونغ، 32 عامًا، من سنغافورة، والمقيدة على كرسي متحرك، في منشور صاخب على فيسبوك، حيث ظهرت في حفلتها المستوحاة من دجاج كنتاكي المقلي، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
وقالت العروس الخجولة، التي تبادلت الوعود مع زوجها شيه بينغ، 40 عامًا، في 26 تشرين الثاني: "من الرائع حقًا أن يكون مطعم KFC جزءًا من يومي الخاص، مما يجعله يومًا فريدًا لا يُنسى".
وقبل حفل زفافها اللذيذ، ورد أن وونغ، وهي متعصبة لـKFC، أرسلت بريدًا إلكترونيًا إلى مطعم الدجاج، على أمل أن تقدم لها الشركة هدية تذكارية لطيفة احتفالًا بزواجها.
ولكن عندما علم المطعم بإعاقة وونغ - وهي خلل في الأوعية الدموية في دماغها مما أدى إلى تقليص قدرتها على المشي - قرر مدير محلي أن يفعل أكثر من مجرد إرسال هدية بسيطة، بحسب شين مين ديلي نيوز.
ودفع مطعم الوجبات السريعة فاتورة نصف طعام الزفاف وقدم ديكورات احتفالية لحفل الاستقبال - بما في ذلك كرسي كيس القماش المصمم على شكل شطيرة دجاج حارة بالحجم الطبيعي من زنغر.
مع 11 نوعًا من الأعشاب والتوابل المميزة للكولونيل ساندرز والمنتشرة في كل أنحاء المكان، قضى وونغ وبنغ، اللذان كان لهما أول موعد غرامي لهما في كنتاكي فرايد تشيكن بعد لقائهما عبر تطبيق للمواعدة في وقت سابق من هذا العام، الليل بعيدًا في رسومات الشعار المبتكرة الخاصة بهما.
وعلى الإنترنت، شاركت وونغ لقطات لنفسها وهي ترمي باقة من أفخاذ الدجاج المقرمشة لضيف سعيد بالصياح.
واحتفل طيور الحب بحفلتهم الموسيقية اللذيذة من خلال لقطات تم التقاطها أمام خلفية صور باللونين الأحمر والأبيض.
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الدجاج
المقلي
هستيري...
تصدقوا
زفافها:
"الورود"
صادمة!
(صور)
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