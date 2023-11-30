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حادث مأساوي أودى بحياة أربعة مراهقين...وهكذا عثرت الشرطة على جثثهم!
منوعات
2023-11-30 | 09:06
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حادث مأساوي أودى بحياة أربعة مراهقين...وهكذا عثرت الشرطة على جثثهم!
حادث مأساوي أودى بحياة أربعة مراهقين...وهكذا عثرت الشرطة على جثثهم!
تم العثور على أربعة فتيان ميتين في سيارة بعد اختفائهم أثناء رحلة تخييم، وفقاً لموقع
"ذا صن"
.
وكان الأصدقاء جيفون هيرست، 16 عامًا، وهارفي أوين، 16 عامًا، وويلف فيتشيت، 17 عامًا، وهوغو موريس، 18 عامًا، متجهين إلى سنودونيا في المملكة المتحدة عندما وقعت الحادثة.
وتم العثور على جثثهم في سيارة مقلوبة ومحطّمة.
ويُذكر أنه كان قد تم إطلاق عملية بحث ضخمة عن الأولاد عندما لم يعودوا إلى منزلهم من رحلة التخييم.
وبعد يوم من الإبلاغ عن فقدانهم، اكتشفت الشرطة جثثهم، ولم يتم ذكر من كان يقود السيارة.
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