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أرادت أن تحصل على وشم يذكرها دائما بابنتها... المكان الذي اختارته للرسم الجديد لاقى انتقادات لاذعة! (صور)
منوعات
2023-11-30 | 10:21
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أرادت أن تحصل على وشم يذكرها دائما بابنتها... المكان الذي اختارته للرسم الجديد لاقى انتقادات لاذعة! (صور)
أرادت أن تحصل على وشم يذكرها دائما بابنتها... المكان الذي اختارته للرسم الجديد لاقى انتقادات لاذعة! (صور)
كانت الأم البريطانية كاتي تايلور، البالغة من العمر 27 عامًا، تغطي جسدها بالوشوم منذ أن كانت في الثامنة عشرة من عمرها، إلا أن أحدث إضافة إلى مجموعة الوشوم الخاصة بها كانت موضوعًا لردود فعل عنيفة شديدة عبر الإنترنت.
ومقابل حوالي 100 دولار، حصلت تايلور على وشم على شكل وردة على وجهها بالقرب من أذنها كإشارة إلى الاسم الأوسط لابنتها البالغة من العمر عامين. لقد أرادت أن تكون قادرة على "رؤيتها باستمرار".
وقالت تايلور إن ابنتها تقدر الوشم الجديد الذي حصلت عليه في وقت سابق من هذا الشهر، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
"قالت لي: هذا هو وشمي. قالت تايلور لـ SWNS: "إنها تحبه".
لسوء الحظ، لا يشعر الجميع بالايجابية تجاه قرار تايلور. وقالت إن رواد مواقع التواصل الاجتماعي كانوا قاسيين بشأن وشم وجهها.
وقال تايلور متأسفة: "قال بعض الأشخاص عبر الإنترنت: "أنت سفاحة، يبدو أنك خرجت للتو من السجن".
حتى قبل أن تضع وشمًا على وجهها، قالت تايلور إنها تلقت "تعليقًا غريبًا" وصفها بأنها "والدة سيئة" بسبب وجود وشم في مكان آخر من جسدها.
جسمها يحتوي على حوالي 15 وشم، وتشكل هذه الوشوم غلافًا على ذراعها اليمنى وفخذها.
وعلى الرغم من أن تايلور قالت إنها لا تخطط للحصول على المزيد من الوشم على وجهها أو بالقرب منه، إلا أنها لا تندم على قرارها.
كأم، أكدت تايلور أنها تعتقد أنه من المهم عدم الحكم على أي شخص بناءً على مظهره.
وأصرت تايلور: "أريد أن تكبر ابنتي وتعرف ما إذا كانت تريد الحصول على وشم أو أن تفعل شيئًا لنفسها، فيمكنها أن تفعل ذلك".
وفي نهاية المطاف، فإن آراء ابنتها وشريكها، جيك كينيدي، البالغ من العمر 29 عامًا، هي التي تهم حقًا.
وأوضحت تايلور أن "جيك هو الذي قال: إذا كنت تريدين ذلك، فاذهبي واحصلي عليه... يجب أن يكون هذا الوشم هو المفضل لدي حتى الآن."
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