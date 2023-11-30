عملية سرقة غريبة أثارت بلبلة... إليكم ما كان داخل الشاحنة المسروقة والمجرمة تحب الطعام اللذيذ؟!

عملية سرقة غريبة أثارت بلبلة... إليكم ما كان داخل الشاحنة المسروقة والمجرمة تحب الطعام اللذيذ؟!







وهرب اللص المزعوم من سيارة مؤازرة في كارلينغفورد، شمال غرب سيدني، أستراليا ومعه 10000 كعكة دونات في الشاحنة بينما كان سائقها بالداخل يدفع في حوالي الساعة 3:30 صباحًا (بتوقيت شرق أستراليا).



وكانت السيارة في طريقها إلى نيوكاسل لتقديم مجموعة متنوعة من عمليات التسليم، بما في ذلك الكعك الكلاسيكي الذي يحمل طابع عيد الميلاد، وفق ما نقل موقع يجري البحث عن لص الدونات الانتهازي الذي قام بعملية سرقة من محطة الخدمة في وقت مبكر من هذا الصباح في شاحنة كرسبي كريم.وهرب اللص المزعوم من سيارة مؤازرة في كارلينغفورد، شمال غرب سيدني، أستراليا ومعه 10000 كعكة دونات في الشاحنة بينما كان سائقها بالداخل يدفع في حوالي الساعة 3:30 صباحًا (بتوقيت شرق أستراليا).وكانت السيارة في طريقها إلى نيوكاسل لتقديم مجموعة متنوعة من عمليات التسليم، بما في ذلك الكعك الكلاسيكي الذي يحمل طابع عيد الميلاد، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست

"تبحث الشرطة حاليًا عن الشاحنة واللص . وقال كريسبي كريم في بيان "يعتقد أنه قفز إلى الشاحنة بينما كان السائق داخل محطة الخدمة".



وتبحث الشرطة عن امرأة توصف بأنها من السكان الأصليين/سكان جزر مضيق توريس، في أوائل الثلاثينيات من عمرها، ذات شعر أسود أو بني طويل. وكانت ترتدي ملابس داكنة وتحمل حقيبة يد بيضاء.



الشاحنة، التي قالت الشرطة إنها "للأسف لم يتم تجهيزها بأجهزة التتبع"، هي شاحنة LDV بيضاء تحمل تسجيل نيو ساوث ويلز DG94MY.