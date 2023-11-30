القبض على مُعلّمة تعطي دروساً في التعليم الجنسي... بتهمة تورطها في مجال الدعارة!

طُردت سيدة من ولاية تكساس تقدم دروساً في التثقيف الجنسي، بعدما اكتشفت المدرسة التي كانت تعمل فيها أنها ناشطة في مجال الدعارة.

وقبضت السلطات الأميركية على آشلي كيتشرسايد، 38 عامًا، مرتين بسبب نشاطتها الجنسية قبل أن تعمل في لجنة التعليم الجنسي بمدرسة في منطقة غودلي.

وأكّدت كايلا لين، أمينة مجلس إدارة مدرسة غودلي ISD لوسائل إعلام محلية أنه "لم تكن لدينا أي فكرة عما كان يحدث في حياتها الشخصية. لقد كانت دائمًا ودودة للغاية وأنيقة".

وأعلنت كيتشرسايد عن صورها وهي ترتدي ملابس شبه عارية على الإنترنت، وذلك تزامناً مع عملها في المجالس الاستشارية للصحة المدرسية، وهي لجنة مطلوبة بموجب قانون الولاية وتوصي مجالس المدارس بمجموعة واسعة من بروتوكولات التثقيف الصحي للطلاب، وفيها مستويات الصفوف الدراسية والمناهج التعليمية فيما يتعلق بـ"الاتجار بالجنس".

واكتشفت مجموعة من الآباء حقيقة كيتشرسايد بعد أن شككوا في الشركات المتعددة التي ادعت أنها تمتلكها، لكنهم لم يتمكنوا أبدًا من تقديم معلومات عنها.

وقام أحد الأهالي بالبحث في غوغل عن عنوان بريدها الإلكتروني وهكذا تمكنوا من العثور على خدمات المرافقة الخاصة بها.