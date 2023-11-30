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"اعتقدت أنني صبي حتى بدأ نمو ثديي"... ثم اكتشفت الحقيقة!

منوعات
2023-11-30 | 11:58
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"اعتقدت أنني صبي حتى بدأ نمو ثديي"... ثم اكتشفت الحقيقة!

"اعتقدت أنني صبي حتى بدأ نمو ثديي"... ثم اكتشفت الحقيقة!

كشفت امرأة كيف كانت تعتقد أنها صبي عندما كانت صغيرة، حتى جاءتها الدورة الشهرية وبدأ نمو ثدييها.

وتم تشجيع إيما لين دود على اللعب بكرات القدم وألعاب السيارات عندما كانت تكبر، بالإضافة إلى ممارسة هوايات أخرى غالبًا ما يعتبرها المجتمع نمطية تركز على الذكور، وفق ما نقل موقع دايلي ستار.

لقد اعتقدت أنها صبي لمدة عقدين من الزمن حتى عرفت الحقيقة في عمر 18 عامًا. عندها قيل لها إنها خنثى ولها أعضاء جنسية ذكرية وأنثوية. وهذا يعني أن لديها أنسجة المبيض والخصية من الخارج والداخل.

تقول إيما إنها "لا تعرف" لماذا قرر والداها تربيتها كصبي، لكنها تدعي أن الأمر "لا يهم" الآن.

وكشفت إيما، البالغة من العمر الآن 44 عاماً، من ولاية كونيتيكت بالولايات المتحدة: "ليس لدي أي فكرة عن السبب الذي دفع والدي إلى تربيتي كصبي. وبصراحة، الآن، لا يهم حقًا."

وقالت: "لو لم أحظى بهذه التجربة، لم أكن لأتمكن من رؤية الحياة من خلال عيون الرجل، والتي أثبتت في بعض الأحيان أنها مفيدة للغاية. أثناء نشأتي، كان الأمر صعبًا للغاية لأنني كنت أشعر بأنني مختلفة عن الأطفال الآخرين - وكانت اهتماماتي ورغباتي وأفكاري أنثوية".

وأضافت: "لقد قمت بتقليد الأولاد الآخرين لمحاولة تعلم أن أكون ذكرًا. لم أعاني أبدًا من اضطراب التشوه الجنسي، وكنت دائمًا على ما يرام مع مظهري، لكنني كنت أتهم دائمًا بأنني كتكوت".

وتابعت: "لقد تعرضت أيضًا للتنمر الشديد لأن الناس اعتقدوا أنني مثلي الجنس. وكانت المدرسة الثانوية صعبة، حيث قرر جسدي أخيرًا الدخول في سن البلوغ، وذلك عندما بدأت أرى علامات تدل على أنني قد أكون أنثى."


عندما جاءت دورتها الشهرية الأولى وبدأ نمو ثديا إيما، تم إعطاؤها أقراص هرمون التستوستيرون لوقف العملية. قالت: "كان الأمر شائعًا جدًا في ذلك الوقت. يعتقد بعض الناشطين أنه يجب الانتظار حتى يقوم الطفل بالاختيار، ولكن هذا هو بالضبط ما فكر والدي في فعله في ذلك الوقت."

لم تدرك إيما أن تشريحها كان مختلفًا تمامًا عن تشريح الرجال الآخرين في غرفة خلع الملابس إلا بعد أن ذهبت إيما إلى الكلية في سن 18 عامًا. قالت: "عندها أدركت تمامًا أنني أنثى. كانت لدي مشاعر مختلطة؛ لقد أكد الأمر صحة المشاعر والرغبات الداخلية التي كانت لدي، وأكد لي أنني لست مثليًا. وفي الوقت نفسه، شعرت بالرعب لأنني شعرت أنه يجب علي إخفاء حالتي. شعرت وكأنني هجين وغريب الأطوار."

لسنوات بعد ذلك، واصلت إيما - التي اعتقدت أن الوقت قد فات "لعكس" جنسها - العيش كرجل، حتى تعرضت لحادث في عام 2019 من شأنه أن يغير حياتها إلى الأبد.

وقالت: "كان ذلك في الصباح الباكر، وكنت ذاهبة إلى الروضة حيث أضع كلبي. وفجأة انزلقت واصطدم رأسي بقطعة من الأنابيب البلاستيكية تخرج من أحد الرفوف. أصابت قاعدة جمجمتي، فشطرتها. كنت لا أزال مستيقظة، لذا أخذت نفسي على الفور إلى الطبيب”.

وفقًا لإيما، أخبرها الأطباء أن الصدمة التي تعرض لها رأسها كانت تضعف إنتاج هرمون التستوستيرون في جسدها. أخذت ذلك كإشارة لمناقشة حالتها؛ أثناء فترة التعافي، طلبت إيما أن تخضع للعلاج بالهرمونات البديلة (HRT) لتتحول إلى امرأة.

وقالت: "عندما أخبرني الأطباء بالخبر كنت في حيرة من أمري، حيث اعتقدت أنها مجرد ارتجاج في المخ. لكنني كنت سعيدة أيضًا، كنت على وشك الدخول في طريقة الحياة الجديدة هذه كامرأة. لقد صدمت عندما أخبروني أن بإمكاني أن أصبح امرأة، لكن الأمر كان منطقيًا. لقد تم وضعي على العلاج التعويضي بالهرمونات وطلب مني أن أترك جسدي يفعل ما يريده."

وبحلول عام 2021، كان لدى إيما شعر طويل، وبدأت الدورة الشهرية مرة أخرى، ونمو ثدييها. وقالت: "لقد قمت أيضًا بتغيير اسمي، وهو الاسم الذي كانت والدتي تخطط لإعطائي إياه إذا ولدت فتاة. لم أتحدث مطلقًا مع والدي عن سبب تربيتي كصبي، لأنه في اعتقادي، لقد اختاروا الأمر بدافع الحب. أنا لا ألوم أحدا على ذلك."

وختمت: "لقد كان والداي داعمين لعملية انتقالي وتحدثنا عن الأمور، ونحن على علاقة جيدة الآن. لقد كان أصدقائي داعمين للغاية - كان هناك عدد قليل ممن كانوا "غريبي الأطوار" لكنني لا أتحدث معهم بعد الآن، أريد أن أعيش حياة سعيدة خالية من الغضب ومن دون أي ضغينة تجاه أي شخص."

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