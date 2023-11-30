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"أنا عاملة في مجال الجنس ولكن مهلا"... هذا ما تفعله هذه السيدة بأموالها!
منوعات
2023-11-30 | 12:49
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"أنا عاملة في مجال الجنس ولكن مهلا"... هذا ما تفعله هذه السيدة بأموالها!
"أنا عاملة في مجال الجنس ولكن مهلا"... هذا ما تفعله هذه السيدة بأموالها!
يمكن تصوير الأشخاص الذين يعملون في صناعة الجنس بطرق معينة.
وعلى الرغم من أن العالم يتغير، والعقليات تتغير، لا يزال بعض الناس يصورون العمال البالغين بشكل نمطي كثيرًا - لكن امرأة واحدة تثبت خطأ الناس.
لقد غيرت منشئة المحتوى البذيء الحائزة على جوائز، ريبيكا غودوين، حياتها من خلال عملها الإبداعي، لكنها تطورت أيضًا لتصبح صاحبة عمل ورائدة أعمال مزدهرة.
لقد سخّرت مواهبها الإبداعية وتفانيها لتزويد أكثر من 400000 متابع لها عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي بمزيج فريد من الفكاهة والكوميديا والمحتوى الساخر الذي يتحدى المعايير بطريقة منعشة ومبتكرة. لكنها تستخدم أيضًا منصتها لمساعدة العائلات المحتاجة أيضًا، وفق ما نقل موقع
دايلي ستار
.
وقالت ريبيكا: "منذ أن أصبحت منشئة محتوى، أتاح لي ذلك أن أصبح حرة ماليًا، وأقضي وقتًا مع عائلتي، وأصطحبهم في رحلات وأوفر لهم حياة أفضل. لقد أصبحت الوصمة المحيطة بمنصات مثل OnlyFans قديمة. نعم، أنا أشارك في هذه الأنشطة... ما يسمونه "العمل الجنسي"، ولكن هناك العديد من المبدعين الذين لا يشاركون في ذلك.
"ما أفعله وأبتكره وأشاركه ساعدني على تعلم أنه من الممكن بالنسبة لي أن أكون سعيدة وألا أتنازل عن ما هو مهم بالنسبة لي."
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