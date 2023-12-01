باعهما والدهما بعد ولادتهما... شقيقتان توأم فرقتهما الحياة واللقاء حصل بأغرب طريقة ممكنة: ما علاقة تيك توك؟

ولادة ثلاثة أشبال من نوع الأسد الأبيض النادر في فنزويلا

ولادة ثلاثة أشبال من نوع الأسد الأبيض النادر في فنزويلا

"أنا عاملة في مجال الجنس ولكن مهلا"... هذا ما تفعله هذه السيدة بأموالها!