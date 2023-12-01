الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
24
o
الجنوب
21
o
البقاع
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
24
o
الجنوب
21
o
البقاع
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
باعهما والدهما بعد ولادتهما... شقيقتان توأم فرقتهما الحياة واللقاء حصل بأغرب طريقة ممكنة: ما علاقة تيك توك؟
منوعات
2023-12-01 | 05:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
باعهما والدهما بعد ولادتهما... شقيقتان توأم فرقتهما الحياة واللقاء حصل بأغرب طريقة ممكنة: ما علاقة تيك توك؟
باعهما والدهما بعد ولادتهما... شقيقتان توأم فرقتهما الحياة واللقاء حصل بأغرب طريقة ممكنة: ما علاقة تيك توك؟
تم جمع شمل التوائم المفقودين منذ فترة طويلة والذين انفصلوا عند الولادة بعد ما يقرب من عقدين من الزمن، وذلك بفضل مصدر غير متوقع، وهو: تيك توك!.
ولعل الأمر المثير للصدمة أيضًا هو أن القصة الملتوية لانفصالهما الأولي تتضمن أيضًا حلقة تبني في السوق السوداء، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
في تشرين الثاني 2021، تلقت آنو سارتانيا، 21 عامًا، المقيمة في دولة جورجيا، مقطع فيديو على تطبيق تيك توك من صديق يصور امرأة ذات شعر أزرق تشبهها بشكل صادم، حسبما ذكرت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية.
وكان الصديق يتساءل لماذا صبغت سارتانيا شعرها باللون الأزرق - وعند هذه النقطة أشارت الفتاة المذهولة إلى أنها ليست هي.
وعلى أمل الحصول على بعض المعلومات عن شبيهتها الغامضة، أعادت سارتانيا نشر الفيديو على مجموعة على الفيسبوك على أمل أن يتعرف اليها شخص ما.
ومن المؤكد أن صلاة الشابة استُجيبت بعد أن لاحظت صديقة للمرأة الغامضة - التوأم التي تم تحديداه لاحقًا باسم تاكو خفيتيا - المنشور وأرسلت معلومات الاتصال الخاصة بسارتانيا لها.
وأخيرًا تواصلت الشقيقتان عبر الهاتف - وذلك عندما علمت سارتانيا الحقيقة المفاجئة المتمثلة في أن شبيهتها هي توأمها المفقود منذ فترة طويلة.
واجتمعت الشقيقتان قبل عامين على جسر روستافيلي في العاصمة الجورجية تبليسي.
كان لم الشمل بمثابة تتويج لملحمة طويلة وغريبة بدأت قبل 19 عامًا في 20 حزيران 2002، عندما أنجبت أمهما، آزا شوني، التوأم في قرية كيرتسخي الصغيرة.
ولسوء الحظ، دخلت الأم في غيبوبة بسبب مضاعفات الولادة غير المعلنة. وفي الوقت نفسه، كان زوجها، جوشا جاخاريا، الذي أنجبت منه ثلاثة أطفال، مقتنعًا منذ فترة طويلة بأن التوأم ليسا له، واختار بيع آنو وتاكو بشكل غير قانوني لعائلات تعيش في أجزاء مختلفة من جورجيا، وفقًا لتقرير لا ريبوبليكا.
ونتيجة لذلك، ذهبت أنو للعيش في تبليسي، في حين تم رفع فاكس عائلتها على بعد حوالي 160 ميلاً في زوغديدي، وهي مدينة غرب جورجيا - حيث نشأت كل منهما غافلة عن وجود الأخرى.
ومع ذلك، وكما هو الحال مع الأخوات المتشابهات في فيلم "The Parent Trap" عام 1998، كان لدى الشابتين تنشئة مماثلة، حيث انخرطت كل منهما في الرقص في وقت مبكر.
في الواقع، في سن الحادية عشرة، تنافست الشقيقتان في نفس مسابقة الرقص في مدينة تاكو، حيث لاحظ بعض الجمهور التشابه الغريب ولكن لم يتم اكتشاف الأمر حينها.
واستمرت حياتهما في مسارات منفصلة - حتى لم شملهم البهيج بعد حوالي عقد من الزمن.
وعلى الرغم من الانفصال الجسدي بينهما، تقول آنو إنها غالبًا ما كانت تراودها رؤى غريبة، والتي، في وقت لاحق، تعتقد أنها كانت بمثابة اتصال حركي عن بعد مع توأمها المفقودة منذ فترة طويلة.
آخر الأخبار
منوعات
والدهما
ولادتهما...
شقيقتان
فرقتهما
الحياة
واللقاء
بأغرب
طريقة
ممكنة:
علاقة
التالي
ولادة ثلاثة أشبال من نوع الأسد الأبيض النادر في فنزويلا
"أنا عاملة في مجال الجنس ولكن مهلا"... هذا ما تفعله هذه السيدة بأموالها!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-11-10
كاد أن يموت بسبب التدخين الإلكتروني ولكن الأطباء أنقذوه بأغرب وسيلة ممكنة... ما علاقة زراعة الثدي؟! (صور)
منوعات
2023-11-10
كاد أن يموت بسبب التدخين الإلكتروني ولكن الأطباء أنقذوه بأغرب وسيلة ممكنة... ما علاقة زراعة الثدي؟! (صور)
0
منوعات
2023-11-28
اعتقدت أنه ينظر الى نساء أخريات فانتقمت على طريقتها... ما علاقة إبرة داء الكَلَب؟
منوعات
2023-11-28
اعتقدت أنه ينظر الى نساء أخريات فانتقمت على طريقتها... ما علاقة إبرة داء الكَلَب؟
0
صحف اليوم
2023-11-09
بارود لـ "الأنباء الالكترونية": التسويات على طريقة تقبيل اللحى غير ممكنة...
صحف اليوم
2023-11-09
بارود لـ "الأنباء الالكترونية": التسويات على طريقة تقبيل اللحى غير ممكنة...
0
منوعات
2023-10-25
توأمان فرقتهما غارة اسرائيلية في غزة...وهذا ما حدث مع والدتهما!
منوعات
2023-10-25
توأمان فرقتهما غارة اسرائيلية في غزة...وهذا ما حدث مع والدتهما!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
07:14
ولادة ثلاثة أشبال من نوع الأسد الأبيض النادر في فنزويلا
منوعات
07:14
ولادة ثلاثة أشبال من نوع الأسد الأبيض النادر في فنزويلا
0
منوعات
12:49
"أنا عاملة في مجال الجنس ولكن مهلا"... هذا ما تفعله هذه السيدة بأموالها!
منوعات
12:49
"أنا عاملة في مجال الجنس ولكن مهلا"... هذا ما تفعله هذه السيدة بأموالها!
0
منوعات
11:58
"اعتقدت أنني صبي حتى بدأ نمو ثديي"... ثم اكتشفت الحقيقة!
منوعات
11:58
"اعتقدت أنني صبي حتى بدأ نمو ثديي"... ثم اكتشفت الحقيقة!
0
منوعات
11:33
"أعلم أن الأمر يبدو جنونيًا جدًا لدرجة يصعب تصديقه"... أصيبت بالعمى بسبب طائر العقعق! (فيديو)
منوعات
11:33
"أعلم أن الأمر يبدو جنونيًا جدًا لدرجة يصعب تصديقه"... أصيبت بالعمى بسبب طائر العقعق! (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-11-02
نجمة ستار أكاديمي ميريام عطالله بملامح مختلفة... أطلّت بشفاه مكتنزة وفستان قصير (صور)
فنّ
2023-11-02
نجمة ستار أكاديمي ميريام عطالله بملامح مختلفة... أطلّت بشفاه مكتنزة وفستان قصير (صور)
0
منوعات
2023-11-17
بعد مقتل حبيبته بأشنع الطرق... رجل يتوجه إلى القاتل: "بسببك لن أتمكن من الزواج منها"
منوعات
2023-11-17
بعد مقتل حبيبته بأشنع الطرق... رجل يتوجه إلى القاتل: "بسببك لن أتمكن من الزواج منها"
0
آخر الأخبار
14:28
ميشال معوض للـLBCI: لحزب الله نقول: لا يمكنك بفائض القوة وسلاحك فرض هويتك على باقي اللبنانيين وعلى حساب الدولة اللبنانية
آخر الأخبار
14:28
ميشال معوض للـLBCI: لحزب الله نقول: لا يمكنك بفائض القوة وسلاحك فرض هويتك على باقي اللبنانيين وعلى حساب الدولة اللبنانية
0
خبر عاجل
2023-11-21
غارة اسرائيلية على منزل في كفركلا واستشهاد مُسنّة واصابة حفيدتها بجروح
خبر عاجل
2023-11-21
غارة اسرائيلية على منزل في كفركلا واستشهاد مُسنّة واصابة حفيدتها بجروح
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:52
من الإمارات... ما آخر التطورات في مؤتمر قِمة المناخ COP 28؟
أخبار دولية
07:52
من الإمارات... ما آخر التطورات في مؤتمر قِمة المناخ COP 28؟
0
تقارير نشرة الاخبار
07:51
لقاء بين الراعي وسليم... وهذا ما بحثا فيه
تقارير نشرة الاخبار
07:51
لقاء بين الراعي وسليم... وهذا ما بحثا فيه
0
أخبار دولية
07:50
وفي اليوم الثامن سقطت هدنة غزة وتحركت الآلة العسكرية من جديد
أخبار دولية
07:50
وفي اليوم الثامن سقطت هدنة غزة وتحركت الآلة العسكرية من جديد
0
أخبار دولية
17:10
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نطالب الصليب الأحمر بالعمل على زيارة جميع المخطوفين في غزة
أخبار دولية
17:10
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نطالب الصليب الأحمر بالعمل على زيارة جميع المخطوفين في غزة
0
أخبار دولية
17:01
كتائب القسام تنشر رسالة أسير إسرائيلي إلى نتنياهو
أخبار دولية
17:01
كتائب القسام تنشر رسالة أسير إسرائيلي إلى نتنياهو
0
أخبار دولية
16:54
جون كيربي: الولايات المتحدة ستواصل دعم إسرائيل إذا قررت إستئناف ضرب حماس
أخبار دولية
16:54
جون كيربي: الولايات المتحدة ستواصل دعم إسرائيل إذا قررت إستئناف ضرب حماس
0
أخبار دولية
16:30
بلينكن يطالب إسرائيل بمناطق "آمنة" للمدنيين في وسط وجنوب غزة
أخبار دولية
16:30
بلينكن يطالب إسرائيل بمناطق "آمنة" للمدنيين في وسط وجنوب غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
15:44
رحيل عملاق الدبلوماسية الأميركية عن مئة عام من المفاوضات المكوكية
تقارير نشرة الاخبار
15:44
رحيل عملاق الدبلوماسية الأميركية عن مئة عام من المفاوضات المكوكية
0
أخبار لبنان
15:14
معوض للـLBCI: أي تعيين للحكومة بغياب رئيس الجمهورية مرفوض وغير دستوري... والموازنة تشكل مؤامرة كبرى على اللبنانيين
أخبار لبنان
15:14
معوض للـLBCI: أي تعيين للحكومة بغياب رئيس الجمهورية مرفوض وغير دستوري... والموازنة تشكل مؤامرة كبرى على اللبنانيين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
12:49
"أنا عاملة في مجال الجنس ولكن مهلا"... هذا ما تفعله هذه السيدة بأموالها!
منوعات
12:49
"أنا عاملة في مجال الجنس ولكن مهلا"... هذا ما تفعله هذه السيدة بأموالها!
2
منوعات
11:58
"اعتقدت أنني صبي حتى بدأ نمو ثديي"... ثم اكتشفت الحقيقة!
منوعات
11:58
"اعتقدت أنني صبي حتى بدأ نمو ثديي"... ثم اكتشفت الحقيقة!
3
منوعات
10:52
في جنازة تاجر مخدرات مقتول... راقصة عارية الصدر رقصت على النعش ونثرت رماده على جسمها! (صورة)
منوعات
10:52
في جنازة تاجر مخدرات مقتول... راقصة عارية الصدر رقصت على النعش ونثرت رماده على جسمها! (صورة)
4
خبر عاجل
13:53
معلومات للـLBCI: الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان يستضيف سفراء دول الخماسية الولايات المتحدة والسعودية وقطر ومصر على مأدبة عشاء في قصر الصنوبر
خبر عاجل
13:53
معلومات للـLBCI: الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان يستضيف سفراء دول الخماسية الولايات المتحدة والسعودية وقطر ومصر على مأدبة عشاء في قصر الصنوبر
5
خبر عاجل
05:25
مصادر فرنسية للـLBCI: الخماسية متوافقة على التمديد لقائد الجيش باعتباره الحل الأنسب
خبر عاجل
05:25
مصادر فرنسية للـLBCI: الخماسية متوافقة على التمديد لقائد الجيش باعتباره الحل الأنسب
6
أخبار دولية
01:53
تواصل المفاوضات القطرية المِصرية لتمديد الهدنة بعد استئناف القتال في غزة
أخبار دولية
01:53
تواصل المفاوضات القطرية المِصرية لتمديد الهدنة بعد استئناف القتال في غزة
7
أخبار دولية
17:01
كتائب القسام تنشر رسالة أسير إسرائيلي إلى نتنياهو
أخبار دولية
17:01
كتائب القسام تنشر رسالة أسير إسرائيلي إلى نتنياهو
8
صحف اليوم
01:25
مصادر "التيار" تكشف لـ"اللواء" سبب تقصير لقاء لودريان وباسيل: اللقاء تكهرب منذ الدقائق الأولى
صحف اليوم
01:25
مصادر "التيار" تكشف لـ"اللواء" سبب تقصير لقاء لودريان وباسيل: اللقاء تكهرب منذ الدقائق الأولى
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More