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ولادة ثلاثة أشبال من نوع الأسد الأبيض النادر في فنزويلا
منوعات
2023-12-01 | 07:14
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ولادة ثلاثة أشبال من نوع الأسد الأبيض النادر في فنزويلا
ولادة ثلاثة أشبال من نوع الأسد الأبيض النادر في فنزويلا
شهدت حديقة حيوانات فنزويلية ولادة ثلاثة أشبال من نوع الأسد الأبيض النادر، هي الأولى في البلاد لهذا النوع الذي لا تتعدّى أعداده المنتشرة في الطبيعة عشرة حيوانات وموجودة في جنوب أفريقيا، بلدها الأصلي.
ولدت الأشبال بين 27 و28 تشرين الثاني لأسدين أبيضين أُحضرا إلى فنزويلا في أيار 2022 من حديقة حيوانات في جمهورية التشيك، في إطار برنامج يرمي إلى جعل هذا النوع يتكاثر.
وقال مدير حديقة حيوانات لاس ديليسياس في ماراكاي وسط فنزويلا أنتوني دي بينيديكتيس، في مؤتمر صحافي، "إنّ هذه الأشبال هي أوّل أسود بيضاء تولد في فنزويلا، وهي عبارة عن ذكرين وأنثى".
وأُبعدت الأشبال عن أمّها لتحسين فرص بقائها على قيد الحياة.
والأسد الأبيض ليس نوعاً ولا فصيلة، ويعود لونه إلى جينات وراثية متنحية.
ورُصدت هذه الأسود للمرة الأولى خلال عشرينات القرن الفائت في متنزه كروغر بجنوب إفريقيا. وثمة مئات منها تعيش في الأسر بينما تضمّ الطبيعة أقل من 13 أسداً أبيض، بحسب منظمة "غلوبل وايت لاين بروتكشن تراست".
وتشير المنظمة إلى أنّ الأسود البيضاء لا تبرز في قائمة الأنواع المهددة بالانقراض لأنّها غير مصنفة علمياً على أنها متميزة عن بانثيرا ليو، وهو نوع مُصنّف ضمن "الأنواع المعرض للانقراض" في لائحة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN).
وتتطلب الأشبال الثلاثة اهتماماً مستمراً، إذ ينبغي توفير حليب مدعّم لها على مدار الساعات الأربع والعشرين.
وأكد ليونيل أوفالي موليرو الذي يترأس فريقاً مؤلّفاً من ثلاثة أطباء بيطريين وسبعة أشخاص مولجين الاعتناء بالحيوانات، "نكرّس كل وقتنا لرعايتها".
وأضاف "نحرسها ليلاً ونهاراً، ونراقب زيادة وزنها ونظامها الغذائي".
ومع هذه الولادة، باتت فنزويلا تضم راهناً ستة أسود بيضاء تعيش في الأسر.
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