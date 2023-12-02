قُبض عليه في المشرحة.. والتهمة ممارسة الجنس مع جثة امرأة سبعينية!

ألقي القبض على حارس أمن مستشفى بتهمة ممارسة الجنس مع جثة امرأة تبلغ من العمر 79 عامًا داخل مشرحة مستشفى أريزونا، بعد أن تم القبض عليه متلبسًا من قبل زملائه، وفقًا للتقارير الرسمية.

ووفق موقع نيويورك بوست ، تعرض راندال بيرد، 46 عاما، لتهم متعددة بعد أن بدأت الشرطة تحقيقًا في أواخر الشهر الفائت في المزاعم التي حدثت داخل مشرحة المركز الطبي بجامعة بانر في فينيكس بأميركا.

في حين أن وظيفة الرجل تقتصر فقط على إحضار الجثث إلى المشرحة ووضعها في الثلاجة، فقد تم القبض على بيرد وحزامه منزوع مع السحاب وزيه الرسمي يبدو "فوضويًا" في 22 تشرين الأول، وفقًا للمحكمة.

كما رأى العمال الآخرون أن بيرد "يتعرق بغزارة" و"يتصرف بعصبية شديدة" أثناء وجوده في الثلاجة، بحسب المعلومات.

وتبيّن في الوثائق الرسمية أنه تم أيضًا العثور على كيس جثة المرأة المسنة مفكوكاً حيث وضعها المتهم على وجهها للأسفل مع حزامه فوق النقالة حيث كان الجثة.