ما هو اليوم الأمثل لوضع زينة عيد الميلاد؟

كشف الخبراء مؤخراً مع قدوم موسم الأعياد عن الوقت المناسب لوضع شجرة الميلاد في المنازل والأماكن الأخرى.

وفي حين أن تزيين القاعات في وقت مبكر من شهر تشرين الثاني يمكن أن يجعل الشخص أكثر مرحًا، إلا أن هناك يومًا محددًا يجب عليه تزيين المكان فيه، وإنه ليس الأول من شهر كانون الأول.

ويُعتبر الثالث من كانون الأول هو التاريخ المثالي لوضع زينة الميلاد، وفقًا لخبراء من منظمة Christmas Tree World ومقرها المملكة المتحدة.

وقال الخبراء الذين لم يتم ذكر أسمائهم لصحيفة ذا صن البريطانية: "تحب العديد من الأسر إعداد شجرتها وغيرها من الزخارف الاحتفالية في اليوم الأول من الشهر بمناسبة بداية العد التنازلي الرسمي لليوم الكبير".

ومع ذلك، تصر تقاليد العطلات على أن الديكور يتبع تقويم المجيء، الذي يبدأ هذا العام في 3 كانون الأول، أي الأحد الرابع قبل عيد الميلاد، وينتهي في 24 كانون الأول.