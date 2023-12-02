الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المجهول
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اتهام اثنين من العائلة المالكة البريطانية "بالعنصرية"... ومذيع يكشف عن هويتهما!

منوعات
2023-12-02 | 10:41
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اتهام اثنين من العائلة المالكة البريطانية &quot;بالعنصرية&quot;... ومذيع يكشف عن هويتهما!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
اتهام اثنين من العائلة المالكة البريطانية "بالعنصرية"... ومذيع يكشف عن هويتهما!

يدرس قصر باكنغهام ما وصفه مصدر فيه الخميس بـ"كل الخيارات" بعدما كشف مذيع بريطاني اسمَي اثنين من أفراد العائلة المالكة على أنهما شاركا في أحاديث عن لون بشرة نجل الأمير هاري وزوجته ميغن.
 
وكشف المذيع بيرس مورغان مساء الأربعاء على قناة "توك تي في" البريطانية عن هويتي عضوي العائلة المالكة اللذين نُشر اسماهما بالخطأ في النسخة الهولندية لكتاب جديد عن آل وندسور، سحبته دار النشر من الأسواق.
 
وكانت للصحافي الذي غالباً ما يثير الجدل وينتقد هاري وميغن إطلالة تحدث فيها وحده لوقت طويل شارحاً وجهة نظره، فاعتبر أن من حق الجمهور البريطاني الذي يشارك في تمويل العائلة المالكة أن يعرف ما اطّلع عليه القراء في هولندا.
 
ورأى أن الكشف عن هذين الاسمين يهدف إلى الإفساح في المجال لـ"نقاش مفتوح".
 
وتعليقاً على كلامه، قال مصدر في باكنغهام لوكالة فرانس برس "نحن ندرس كل الخيارات".
 
وأفادت صحيفة "ديلي تلغراف" بإن القصر يدرس التقدّم بدعوى.
 
وكان دوق ودوقة ساسكس قالا خلال مقابلة أجرتها معهما الإعلامية الأميركية أوبرا وينفري في برنامجها الحواري بعد عام على انتقالهما المدوّي إلى الولايات المتحدة في 2020، إن أحد أفراد العائلة المالكة تساءل، عندما كانت ميغن حاملاً، عن لون بشرة ابنهما آرتشي. وأوضحا أن الشخص المشار إليه لم يكن الملكة ولا زوجها الأمير فيليب.
 
وأعادت هذه المقابلة إحياء جدل حاد عن العنصرية في المملكة المتحدة، تناول موقف الصحف الشعبية تجاه ميغن المختلطة العرق، مما دفع قصر باكنغهام إلى الرد نيابة عن الملكة إليزابيث الثانية.
 
وفي وقت سابق من السنة الجارية، نفى الأمير هاري أن يكون وجّه اتهامات بالعنصرية، لكنه تحدث عن "أحكام مسبقة لاواعية".
 
وفي كتابه الجديد، أشار الكاتب أوميد سكوبي، المعروف بقربه من هاري وميغن، إلى شخصين شاركا في الأحاديث عن لون بشرة آرتشي، لكنه أكد أن اسميهما لم يردا في النسخة الأصلية من نصه.
 
وأفاد موقع صحيفة "ديلي ميل" بأن المترجمة الهولندية التي عملت على الكتاب ساسكيا بيترز قالت إن الاسمين وردا في المخطوطة المرسلة إليها. ونسب إليها الموقع قولها "كمترجمة، أترجم ما أمامي".
 
وأضافت "كان الاسمان موجودين (...)، ولم أضفهما، لقد فعلت فقط ما دُفع لي من أجل القيام به (...) وهو ترجمت الكتاب من الإنكليزية إلى الهولندية".

آخر الأخبار

منوعات

قصر باكنغهام

مذيع

يكشف

اسمي

اثنين

أفراد

العائلة

المالكة

شاركا

أحاديث

لون

بشرة

نجل

الأمير هاري

زوجته ميغن.

LBCI التالي
هل كنتم تعلمون... البطاريق تأخذ أكثر من 10 آلاف قيلولة في اليوم!
عامل تشريح في حالة ذعر بعد أن سمع امرأة تلهث في كيس الجثث...إليكم التفاصيل!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-10-14

كتائب القسام: انتشال جثمان الجندي تومير ألون نمرودي الذي قتل في قصف إسرائيلي بمكان احتجازه يوم الاثنين الماضي

LBCI
منوعات
2023-09-08

النيران قتلت جميع أفراد عائلتها...إبنة الـ 11 عامًا كانت الناجية الوحيدة: والدها أحرق منزل العائلة بمن فيه!

LBCI
أخبار دولية
07:47

الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل اثنين من عناصره بهجوم إسرائيلي في سوريا

LBCI
آخر الأخبار
07:08

الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل اثنين من عناصره بهجوم إسرائيلي في سوريا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
13:30

مفقودة منذ 50 عاما... العثور على لوحة فنيّة تُقدّر بمبلغ خيالي في منزل عائلة بهذا البلد! (صورة)

LBCI
منوعات
12:10

كانت تحت تأثير المخدرات عندما قتلت حبيبها... وهذا ما رأته في اليوم التالي!

LBCI
منوعات
10:26

ما هو اليوم الأمثل لوضع زينة عيد الميلاد؟

LBCI
منوعات
10:10

وجدت حبيبها في السرير مع شابة أخرى... هذا ما فعلته بأغراضه انتقاماً منه (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
14:25

الجزيرة: عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب احتجاجا على وقف المفاوضات بين إسرائيل وحماس بشأن صفقة التبادل

LBCI
آخر الأخبار
10:58

السلطات الفيليبينية تحذر من "تسونامي مدمر" بعد الزلزال

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:20

مقدمة النشرة المسائية 2-12-2023

LBCI
فنّ
07:13

النجم العالمي "ذا ويكند" يتبرّع بـ2.5 مليون دولار لغزة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:02

قمة في الرياض بين الهلال والنصر وسط أجواء جماهيرية صاخبة ضمن منافسات الدوري السعودي لكرة القدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

من يحاسب المجرمين بحق وادي قاديشا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

هكذا تبدو البترون في فترة عيد الميلاد...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

في عيد البربارة... الكل يحتفل على طريقته ووفق قدراته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

ما علاقة الضغط الاسرائيلي لتعديل الـ١٧٠١ بواقع الميدان اللبناني ما بعد انتهاء الهدنة؟

LBCI
أخبار دولية
13:48

هل يتم الإتفاق على خفض أو الإنتهاء من إستخدام الوقود الأحفوري؟

LBCI
أخبار دولية
13:45

واشنطن نفذت أكبر إستثمار في تاريخ البلاد لمواجهة التغيرات المناخية…

LBCI
أخبار لبنان
13:43

الجبهة اللبنانية الإسرائيلية عادت للتوتر... كيف هي الصورة وكيف سيتعاطى "الحزب" مع المرحلة المقبلة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

قمة المناخ: وفد لبناني رفيع في الإمارات فهل سيكون لبنان جزءًا من مشاريع عالمية؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر كاذب
17:16

شائعات بحق متطوعة في الصليب الاحمر...وبيان يُوضح حقيقة صورة

LBCI
حال الطقس
02:05

منخفض جوي مساء الثلاثاء

LBCI
منوعات
15:30

عامل تشريح في حالة ذعر بعد أن سمع امرأة تلهث في كيس الجثث...إليكم التفاصيل!

LBCI
اخبار البرامج
16:55

"يمكن ما بستحق كل هالشي"...لماذا تأثرت جورجيت الصايغ وماذا قالت لها الشحرورة قبل وفاتها؟

LBCI
أمن وقضاء
09:15

تستغل الفتيات عبر تأمين زبائن لهن لإقامة علاقات جنسيّة لقاء المال... تفكيك 3 شبكات لتسهيل الدّعارة وهذه التفاصيل

LBCI
فنّ
06:36

جمال سنان يتوسّط ماغي بو غصن ونور الغندور... لقطة أشعلت السوشيال ميديا

LBCI
منوعات
10:26

ما هو اليوم الأمثل لوضع زينة عيد الميلاد؟

LBCI
فنّ
07:08

شارون ستون تتفاعل مع نانسي عجرم.. وترقص على "آه ونص" (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More