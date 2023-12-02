كانت تحت تأثير المخدرات عندما قتلت حبيبها... وهذا ما رأته في اليوم التالي!

أدينت امرأة من كاليفورنيا بالقتل غير العمد يوم الجمعة في وفاة حبيبها عام 2018 بعد أن طعنته أكثر من 100 مرة خلال "الذهان الناجم عن استهلاك الحشيش".

واستغرقت هيئة المحلفين أقل من أربع ساعات لإدانة برين سبيشر، 32 عامًا، بقتل حبيبها تشاد أوميليا أثناء مثولها أمام المحكمة، وفقًا للمعلومات.

وكان الزوجان معًا لبضعة أسابيع فقط عندما هاجمت سبيتشر حبيبها السابق، وذلك عقب تدخينها "البونغ"، وهو جهاز تدخين يستخدم بانتظام للماريجوانا، في أيار 2018.

ثم دخلت سبيتشر في نوبة ذهانية وطعنت تشاد 108 مرات، مما أدى في النهاية إلى مقتل الشاب البالغ من العمر 26 عامًا. كما قال المسؤولون إنها طعنت نفسها بشكل متكرر.

ووصل عناصر الشرطة إلى منزل تشاد في ثاوزند أوكس بولاية كاليفورنيا الأميركية في صباح اليوم التالي ليجدوا برين تصرخ بشكل هستيري بجوار جثة حبيبها الملطخة بالدماء، بينما كانت لا تزال تحمل سكينًا.