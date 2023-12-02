مفقودة منذ 50 عاما... العثور على لوحة فنيّة تُقدّر بمبلغ خيالي في منزل عائلة بهذا البلد! (صورة)

تم اكتشاف لوحة للفنان الشهير ساندرو بوتيتشيلي، يعتقد أنها مفقودة منذ ما يقرب من 50 عامًا.

وتم اكتشاف التحفة الفنية التي تصوّر مريم العذراء والطفل يسوع، في منزل عائلي في بلدة غرانيانو الإيطالية، جنوب نابولي، بحسب ما ذكرت شبكة " سي إن إن ".

وتقدر قيمة العمل الفني بما لا يقل عن 109 ملايين دولار.

ويُعتقد أنها إحدى اللوحات الأخيرة للفنان الذي توفي عام 1510 واشتهر بلوحتي "مولد فينوس" و"بريمافيرا".

وقال ماسيميليانو كروس، قائد وحدة حماية التراث الثقافي التابعة لقوات الكارابينيري الإيطالية: "هذا عمل غير معروف تمامًا، وسيُعرض الآن للعلن بفضل تدخل الدولة".