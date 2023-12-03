حقائق حول اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.. وهذه هي الطرق الأمثل للتعامل معهم!

حقائق حول اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.. وهذه هي الطرق الأمثل للتعامل معهم!

يتم الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة سنويًا في 3 كانون الأول من كل عام، وقد تم الاحتفال به بعد اعتماد القرار 47/3 في الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1992.



ووُلد هذا اليوم بهدف "تعزيز حقوق ورفاهية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع مجالات المجتمع والتنمية، فضلاً عن رفع مستوى الوعي بأوضاعهم في جميع جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية".



ووفقا للأمم المتحدة، من بين ما يقرب من مليار شخص يعانون من نوع ما من الاحتياجات الخاصة في جميع أنحاء العالم، يعيش 4 من كل 5 في البلدان النامية. ويقدر أيضًا أن ما يقرب من نصف (46٪) الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا لديهم نوع من التنوع الوظيفي.



في ما يلي خطوات عدّة للمساعدة في التعامل مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنها:



- احترام الشخص ذوي الاحتياجات الخاصة والتحدث معه مباشرة وليس إلى رفيقه أو مساعده أو مترجم لغة الإشارة

- الاهتمام باحتياجاتهم

- احترام الاختلاف

- استخدم لغة شاملة والقضاء على استخدام الكلمات غير المستخدمة أو الضارة ما يعتبر خطوة نحو ضمان المعاملة الكريمة

- طرح الأسئلة قبل المساعدة