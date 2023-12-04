الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اتصال استدعى الشرطة الى مسرح الجريمة... طعنات قاتلة ونيران ورصاص والضحايا بالجملة من عائلة واحدة!

منوعات
2023-12-04 | 01:53
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اتصال استدعى الشرطة الى مسرح الجريمة... طعنات قاتلة ونيران ورصاص والضحايا بالجملة من عائلة واحدة!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
اتصال استدعى الشرطة الى مسرح الجريمة... طعنات قاتلة ونيران ورصاص والضحايا بالجملة من عائلة واحدة!

اتصال استدعى الشرطة الى مسرح الجريمة... طعنات قاتلة ونيران ورصاص والضحايا بالجملة من عائلة واحدة!

أقدم رجل على طعن أربعة أشخاص من عائلة واحدة بسكين حتى الموت وأصاب شرطيين بجروح قبل أن يُقتل برصاص الشرطة، وفق ما أعلنت السلطات في نيويورك الأحد.

ولم تحدد الشرطة بعد دوافع الرجل لارتكاب الجريمة، لكن يبدو أن السبب نزاع عائلي.

وقال قائد الشرطة جيفري مادري للصحافيين إنه تم إرسال قوة إلى منزل في منطقة كوينز في نيويورك في وقت مبكر الأحد استجابة لاتصال من امرأة برقم الطوارىء تُبلغ فيه عن إقدام أحد أقاربها على قتل أشخاص من عائلتها.

وعند وصول الشرطة إلى الموقع شاهد رجلا شرطة شخصا يغادر المنزل قبل أن يهاجمهما بسكين ويتسبب بإصابتهما، لكن أحدهما أطلق النار على المشتبه به البالغ 38 عاما وأرداه.

وخارج المنزل، عثر عناصر الشرطة على طفل يبلغ 11 عاما مصابا بجروح بليغة، حيث تم نقله إلى المستشفى لكنه فارق الحياة لاحقا.

ومنع حريق في المنزل الشرطة من الدخول، ولكن بمجرد اخماد النيران تم اكتشاف جثث لثلاث ضحايا آخرين هم طفل يبلغ 12 عاما وامرأة تبلغ 44 عاما ورجل في الثلاثينات، وفقا لرئيس قسم التحقيق جوزيف كيني.

ونُقلت ضحية أخرى هي امرأة تبلغ 61 عاما إلى المستشفى مصابة بطعنات خطرة. ومن المتوقع أن يتماثل الشرطيان المصابان للشفاء.

وأفادت الشرطة أن المشتبه به يعيش في حي برونكس في نيويورك واعتقل في السابق بسبب حادث عنف منزلي.

آخر الأخبار

منوعات

استدعى

الشرطة

الجريمة...

طعنات

قاتلة

ونيران

ورصاص

والضحايا

بالجملة

عائلة

واحدة!

LBCI التالي
اذا كنت تشعر بالتوتر عانق بقرة... وهذه التفاصيل! (فيديو)
الموضة السريعة.. fast pollution
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-11-24

الجزيرة: الشرطة الإسرائيليّة تقتحم منزل عائلة الأسيرة مرح باكير في بيت حنينا في القدس

LBCI
منوعات
2023-11-16

توجه إلى مركز الشرطة وأعلنها: "لقد قتلت زوجتي"... هل فعلا ارتكب الجريمة؟!

LBCI
فنّ
2023-10-30

محمد عساف يفقد الاتصال بعائلته في غزة... "سلام لما تبقى من غزة"

LBCI
منوعات
2023-10-23

"كان دائما يبتسم عندما تصل الشرطة".. هرب من دفع فواتير المطاعم بأسلوب مسرحيّ: لن تصدقوا ما كان يقوم به!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
05:57

حادثة أليمة أودت بحياة طفل أثناء ذهابه مع عائلته للصلاة...وهكذا ظهر المجرم مبتسماً!

LBCI
منوعات
05:53

حب حقيقي جمع الشابة العشرينية برجل ستيني...ولهذا السبب تحب مواعدة الرجال الأكبر سناً!

LBCI
منوعات
05:39

ما كشفه لابنته على فراش الموت صدمها... هل كان مجرما؟

LBCI
منوعات
05:14

غواصون متطوعون يحرسون الشعاب المرجانية "الفريدة" في عمان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
05:53

حب حقيقي جمع الشابة العشرينية برجل ستيني...ولهذا السبب تحب مواعدة الرجال الأكبر سناً!

LBCI
صحة وتغذية
2023-12-02

مشروب كحولي شائع يساعد في تعزيز الذاكرة... ودراسة تكشف التفاصيل

LBCI
آخر الأخبار
04:41

شهود عيان لوكالة فرانس برس: عشرات الدبابات الإسرائيلية تتوغل في جنوب قطاع غزة

LBCI
منوعات
2023-11-21

والدته رفضت علاقة الحبّ "المُحرّمة"... فأعطته حبيبته مهلة لقتلها وما حدث بعدها كان صادما!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:03

وزير الخارجية الإيراني: النشاط العسكري في المنطقة سيتوسع إذا استمر التصعيد الإسرائيلي في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

"أسواق بيروت" عائدة... والعين على الأسواق الأخرى في وسط بيروت التي تلفها العتمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

سحب قرعة كأس الأمم الأوروبية... ومجموعة الاصعب من حظ إسبانيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

كيف تصنع فيلما من مجرّد فكرة في السعودية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

الموضة السريعة.. fast pollution

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

المرحلة الثانية من العملية العسكرية على غزة بدأت... والهدف هذه المرة خان يونس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الصحة للمرة الأولى في مؤتمر الأقطاب للمناخ... والأبيض يمثل لبنان في الإجتماع الوزاري العالمي

LBCI
أخبار دولية
13:32

مجزرة جديدة في جباليا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

رفض أميركي لخطة إسرائيلية لإنشاء منطقة عازلة في قطاع غزة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
10:19

هيئة ادارة السير تعلن إنجاز معاملات جديدة بدءا من الثلاثاء

LBCI
خبر عاجل
10:27

الجيش الاسرائيلي بدأ عملية برية شمال خانيونس في جنوب قطاع غزة

LBCI
فنّ
07:20

حريق هائل اندلع بسيارته.. نادر الأتات ينجو من حادث مروع وهذا ما قاله! ​(فيديو)

LBCI
اخبار البرامج
15:20

جوزيف عطية يكشف عن أوّل وظيفة له قبل الشهرة: "كانت تجربة مهمة وتعلمت منها الكثير"! (فيديو)

LBCI
منوعات
11:30

ولد بلا أطراف وحقق إنجازات مبهرة... أنطوني نحول للـLBCI: حلم كشف حالتي لوالدي وهذا سر نجاحي وسعادتي! (فيديو)

LBCI
منوعات
11:54

عاصفة ثلجية تؤدي إلى توقف مطار ميونيخ والطائرات تتجمد في مكانها! (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
14:58

في نيويورك... رجل يطعن أربعة أشخاص من عائلة واحدة حتى الموت ويجرح شرطيين

LBCI
آخر الأخبار
14:34

الجزيرة نقلا عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: السفينتان اللتان تعرضتا للاستهداف بالبحر الأحمر اليوم لا علاقة لهما بإسرائيل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More