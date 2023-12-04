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لصوص يسرقون أشجار عيد الميلاد...وهذه هي الحادثة التي حصلت مع أحد أصحاب المتاجر!

لصوص يسرقون أشجار عيد الميلاد...وهذه هي الحادثة التي حصلت مع أحد أصحاب المتاجر!







وتم القبض على السارق من خلال الكاميرات، بعد أن هرب بسيارته مسرعاً.



وعندما حاول عامل المتجر منعه واللحاق به، أُصيب بذراعه وظهره، وفق موقع



وقال أندرو، الذي يدير المتجر منذ 12 عاماً: "أنا أجني خمسة جنيهات فقط من كل شجرة أبيعها. ومشكلة السرقة خرجت عن نطاق السيطرة".



كما قام اللصوص بسرقة شجرة عيد الميلاد من القرية الخضراء في "هارتلي ويسبال"، حتى قبل أن تتاح الفرصة للسكان لتزيينها. اتفقت مجموعة لصوص في بريطانيا على سرقة أشجار عيد الميلاد من المحلات التجارية. وسرق أحدهم شجرة تبلغ قيمتها 35 جنيهًا إسترلينيًا، وخمسة أكاليل بقيمة 10 جنيهات إسترلينية، وحديدة للشجرة بقيمة 20 جنيهًا إسترلينيًا.وتم القبض على السارق من خلال الكاميرات، بعد أن هرب بسيارته مسرعاً.وعندما حاول عامل المتجر منعه واللحاق به، أُصيب بذراعه وظهره، وفق موقع "ذا صن" وقال أندرو، الذي يدير المتجر منذ 12 عاماً: "أنا أجني خمسة جنيهات فقط من كل شجرة أبيعها. ومشكلة السرقة خرجت عن نطاق السيطرة".كما قام اللصوص بسرقة شجرة عيد الميلاد من القرية الخضراء في "هارتلي ويسبال"، حتى قبل أن تتاح الفرصة للسكان لتزيينها.