الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

فقدت حياتها من أجل إنقاذ ابنتها... الأم البطلة رحلت في هجوم مروع لسمكة قرش! (فيديو)

منوعات
2023-12-04 | 04:42
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
فقدت حياتها من أجل إنقاذ ابنتها... الأم البطلة رحلت في هجوم مروع لسمكة قرش! (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
فقدت حياتها من أجل إنقاذ ابنتها... الأم البطلة رحلت في هجوم مروع لسمكة قرش! (فيديو)

فقدت حياتها من أجل إنقاذ ابنتها... الأم البطلة رحلت في هجوم مروع لسمكة قرش! (فيديو)

لقيت امرأة مصرعها في هجوم سمكة قرش عليها بينما كانت تسبح مع طفلتها البالغة من العمر 5 سنوات قبالة شاطئ مكسيكي، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية. 

ونشر مقطع فيديو مصور يظهر آثار الحادث المروع بينما كانت الضحية مستلقية على الرمال بعد مساعدتها على الخروج من الماء.

ويمكن سماع المتفرجين وهم يصرخون: "لقد فقدت ساقها" بينما كانوا ينتظرون وصول المستجيبين للطوارئ.

ورغم الاستجابة السريعة من قبل رجال الإنقاذ، إلا أنها توفيت بسبب فقدان الدم نتيجة العضة الكبيرة التي أصيبت بها.

وتم التعرف على المرأة المتوفاة على أنها سائحة تبلغ من العمر 26 عاماً تدعى ماريا فرنانديز مارتينيز خيمينيز.

ونجت ابنتها بأعجوبة من الإصابة على الرغم من وجودها بجانبها في المياه قبالة شاطئ ميلاكي في ولاية خاليسكو على ساحل المحيط الهادئ في المكسيك، على بعد حوالي 450 ميلاً شمال أكابولكو.

وذكرت تقارير محلية أن ماريا ساعدت الطفلة على الوصول إلى بر الأمان من خلال وضعها على منصة لعب عائمة بعد أن أدركت أنها في خطر.

ويقال إن الهجوم الذي وقع صباح يوم السبت وقع على بعد 65 قدمًا فقط من الشاطئ أثناء إقامة سباق للسباحة تم تعليقه لاحقًا.
 

آخر الأخبار

منوعات

حياتها

إنقاذ

ابنتها...

البطلة

لسمكة

(فيديو)

LBCI التالي
طلبت فستانا ذهبيا عبر الانترنت... ما حصلت عليه أثار غضبها: أريد استرداد أموالي! (فيديو)
لصوص يسرقون أشجار عيد الميلاد...وهذه هي الحادثة التي حصلت مع أحد أصحاب المتاجر!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-09-30

بعد أن أعطوها علاجا خاطئا رموها في الخارج... إبنة الـ17 سنة فقدت حياتها على عتبة المستشفى في هذا البلد! (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-09-21

حاول حماية حيوانه الأليف من كلب شرس... فتعرّض لهجومٍ مروع على الطريق! (فيديو)

LBCI
فنّ
07:20

حريق هائل اندلع بسيارته.. نادر الأتات ينجو من حادث مروع وهذا ما قاله! ​(فيديو)

LBCI
منوعات
2023-11-30

"أعلم أن الأمر يبدو جنونيًا جدًا لدرجة يصعب تصديقه"... أصيبت بالعمى بسبب طائر العقعق! (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
05:57

حادثة أليمة أودت بحياة طفل أثناء ذهابه مع عائلته للصلاة...وهكذا ظهر المجرم مبتسماً!

LBCI
منوعات
05:53

حب حقيقي جمع الشابة العشرينية برجل ستيني...ولهذا السبب تحب مواعدة الرجال الأكبر سناً!

LBCI
منوعات
05:39

ما كشفه لابنته على فراش الموت صدمها... هل كان مجرما؟

LBCI
منوعات
05:14

غواصون متطوعون يحرسون الشعاب المرجانية "الفريدة" في عمان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
05:53

حب حقيقي جمع الشابة العشرينية برجل ستيني...ولهذا السبب تحب مواعدة الرجال الأكبر سناً!

LBCI
صحة وتغذية
2023-12-02

مشروب كحولي شائع يساعد في تعزيز الذاكرة... ودراسة تكشف التفاصيل

LBCI
آخر الأخبار
04:41

شهود عيان لوكالة فرانس برس: عشرات الدبابات الإسرائيلية تتوغل في جنوب قطاع غزة

LBCI
منوعات
2023-11-21

والدته رفضت علاقة الحبّ "المُحرّمة"... فأعطته حبيبته مهلة لقتلها وما حدث بعدها كان صادما!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:03

وزير الخارجية الإيراني: النشاط العسكري في المنطقة سيتوسع إذا استمر التصعيد الإسرائيلي في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

"أسواق بيروت" عائدة... والعين على الأسواق الأخرى في وسط بيروت التي تلفها العتمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

سحب قرعة كأس الأمم الأوروبية... ومجموعة الاصعب من حظ إسبانيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

كيف تصنع فيلما من مجرّد فكرة في السعودية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

الموضة السريعة.. fast pollution

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

المرحلة الثانية من العملية العسكرية على غزة بدأت... والهدف هذه المرة خان يونس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الصحة للمرة الأولى في مؤتمر الأقطاب للمناخ... والأبيض يمثل لبنان في الإجتماع الوزاري العالمي

LBCI
أخبار دولية
13:32

مجزرة جديدة في جباليا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

رفض أميركي لخطة إسرائيلية لإنشاء منطقة عازلة في قطاع غزة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
10:19

هيئة ادارة السير تعلن إنجاز معاملات جديدة بدءا من الثلاثاء

LBCI
خبر عاجل
10:27

الجيش الاسرائيلي بدأ عملية برية شمال خانيونس في جنوب قطاع غزة

LBCI
فنّ
07:20

حريق هائل اندلع بسيارته.. نادر الأتات ينجو من حادث مروع وهذا ما قاله! ​(فيديو)

LBCI
اخبار البرامج
15:20

جوزيف عطية يكشف عن أوّل وظيفة له قبل الشهرة: "كانت تجربة مهمة وتعلمت منها الكثير"! (فيديو)

LBCI
منوعات
11:30

ولد بلا أطراف وحقق إنجازات مبهرة... أنطوني نحول للـLBCI: حلم كشف حالتي لوالدي وهذا سر نجاحي وسعادتي! (فيديو)

LBCI
منوعات
11:54

عاصفة ثلجية تؤدي إلى توقف مطار ميونيخ والطائرات تتجمد في مكانها! (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
14:58

في نيويورك... رجل يطعن أربعة أشخاص من عائلة واحدة حتى الموت ويجرح شرطيين

LBCI
آخر الأخبار
14:34

الجزيرة نقلا عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: السفينتان اللتان تعرضتا للاستهداف بالبحر الأحمر اليوم لا علاقة لهما بإسرائيل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More