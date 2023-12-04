2min

فقدت حياتها من أجل إنقاذ ابنتها... الأم البطلة رحلت في هجوم مروع لسمكة قرش! (فيديو)

فقدت حياتها من أجل إنقاذ ابنتها... الأم البطلة رحلت في هجوم مروع لسمكة قرش! (فيديو)







ونشر مقطع فيديو مصور يظهر آثار الحادث المروع بينما كانت الضحية مستلقية على الرمال بعد مساعدتها على الخروج من الماء.



ويمكن سماع المتفرجين وهم يصرخون: "لقد فقدت ساقها" بينما كانوا ينتظرون وصول المستجيبين للطوارئ.



ورغم الاستجابة السريعة من قبل رجال الإنقاذ، إلا أنها توفيت بسبب فقدان الدم نتيجة العضة الكبيرة التي أصيبت بها.



وتم التعرف على المرأة المتوفاة على أنها سائحة تبلغ من العمر 26 عاماً تدعى ماريا فرنانديز مارتينيز خيمينيز.



ونجت ابنتها بأعجوبة من الإصابة على الرغم من وجودها بجانبها في المياه قبالة شاطئ ميلاكي في ولاية خاليسكو على ساحل المحيط الهادئ في المكسيك، على بعد حوالي 450 ميلاً شمال أكابولكو.



وذكرت تقارير محلية أن ماريا ساعدت الطفلة على الوصول إلى بر الأمان من خلال وضعها على منصة لعب عائمة بعد أن أدركت أنها في خطر.



ويقال إن الهجوم الذي وقع صباح يوم السبت وقع على بعد 65 قدمًا فقط من الشاطئ أثناء إقامة سباق للسباحة تم تعليقه لاحقًا. لقيت امرأة مصرعها في هجوم سمكة قرش عليها بينما كانت تسبح مع طفلتها البالغة من العمر 5 سنوات قبالة شاطئ مكسيكي، وفقاً لصحيفة " ديلي ميل " البريطانية.ونشر مقطع فيديو مصور يظهر آثار الحادث المروع بينما كانت الضحية مستلقية على الرمال بعد مساعدتها على الخروج من الماء.ويمكن سماع المتفرجين وهم يصرخون: "لقد فقدت ساقها" بينما كانوا ينتظرون وصول المستجيبين للطوارئ.ورغم الاستجابة السريعة من قبل رجال الإنقاذ، إلا أنها توفيت بسبب فقدان الدم نتيجة العضة الكبيرة التي أصيبت بها.وتم التعرف على المرأة المتوفاة على أنها سائحة تبلغ من العمر 26 عاماً تدعى ماريا فرنانديز مارتينيز خيمينيز.ونجت ابنتها بأعجوبة من الإصابة على الرغم من وجودها بجانبها في المياه قبالة شاطئ ميلاكي في ولاية خاليسكو على ساحل المحيط الهادئ في المكسيك، على بعد حوالي 450 ميلاً شمال أكابولكو.وذكرت تقارير محلية أن ماريا ساعدت الطفلة على الوصول إلى بر الأمان من خلال وضعها على منصة لعب عائمة بعد أن أدركت أنها في خطر.ويقال إن الهجوم الذي وقع صباح يوم السبت وقع على بعد 65 قدمًا فقط من الشاطئ أثناء إقامة سباق للسباحة تم تعليقه لاحقًا.