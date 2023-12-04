حب حقيقي جمع الشابة العشرينية برجل ستيني...ولهذا السبب تحب مواعدة الرجال الأكبر سناً!

حادثة أليمة أودت بحياة طفل أثناء ذهابه مع عائلته للصلاة...وهكذا ظهر المجرم مبتسماً!

حادثة أليمة أودت بحياة طفل أثناء ذهابه مع عائلته للصلاة...وهكذا ظهر المجرم مبتسماً!

ما كشفه لابنته على فراش الموت صدمها... هل كان مجرما؟