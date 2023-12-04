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حب حقيقي جمع الشابة العشرينية برجل ستيني...ولهذا السبب تحب مواعدة الرجال الأكبر سناً!
منوعات
2023-12-04 | 05:53
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حب حقيقي جمع الشابة العشرينية برجل ستيني...ولهذا السبب تحب مواعدة الرجال الأكبر سناً!
حب حقيقي جمع الشابة العشرينية برجل ستيني...ولهذا السبب تحب مواعدة الرجال الأكبر سناً!
على الرغم من الفجوة العمرية بين الشابة ويلو البالغة من العمر 23 عاماً، وحبيبها ديفيد البالغ من العمر 62 عاماً، إلا أنهما لا يكترثان لهذه الفجوة العمرية.
وجمعتهما قصة حب من أول نظرة عندما التقيا على موقع الكتروني للمواعدة، بحسب موقع
"ذا صن"
.
وبعد موعدهما الغرامي الأول، أصبحا سوياً بشكل رسمي، وقررا الانتقال للعيش معاً بعد ثلاثة أشهر من التعارف، وذهبا في العديد من الرحلات الفاخرة معاً.
علماً أن ديفيد وويلو مخلصان جدًا لبعضهما البعض، حتى أنهما أنشأا صفحة على تيك توك لتصوير خروجاتهما وإبراز علاقتهما الغرامية.
وقد خضعت الفجوة العمرية بينهما التي تبلغ أربعين عامًا، لتدقيق مكثف على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ينتقدهم المستخدمون بانتظام في قسم التعليقات على مقاطع الفيديو الخاصة بهم.
وغالبًا ما تتلقى ويلو الجزء الأكبر من ردود الفعل العنيفة، ويتم نعتها بـ "متصيّدة الرجال الأكبر سناً من أجل المال".
وكشفت الشابة قائلة: "لقد واعدت بالتأكيد رجالًا أكبر سنًا من قبل، وأعجبني الأمر لأنهم يعرفون كيف يعاملون السيدة باحترام وتقدير".
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